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«КОС-Синтез» и «Спартак» сразятся за золотые медали в чемпионате по водному поло

14:24, 20.04.2024
«КОС-Синтез» и «Спартак» сразятся за золотые медали в чемпионате по водному поло
Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Сегодня в Волгограде начнется финальная серия чемпионата России по водному полу за золотые медали.

Финальная серия будет включать в себя два матча.

«КОС-Синтез» из Татарстана и московский «Спартак» — лидеры в турнирной таблице чемпионата по водному поло: два клуба уже много лет соперничают за чемпионский титул.

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Анастасия Фартыгина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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