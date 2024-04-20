«КОС-Синтез» и «Спартак» сразятся за золотые медали в чемпионате по водному поло
Сегодня в Волгограде начнется финальная серия чемпионата России по водному полу за золотые медали.
Финальная серия будет включать в себя два матча.
«КОС-Синтез» из Татарстана и московский «Спартак» — лидеры в турнирной таблице чемпионата по водному поло: два клуба уже много лет соперничают за чемпионский титул.
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