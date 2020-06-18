«Белорусы любят свою страну и считают ее великой»

Уехавшая на ПМЖ в Европу челнинка — о достопримечательности Беларуси и очень внимательной местной налоговой

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад покинула Россию, выйдя замуж за известного белорусского предпринимателя, сооснователя компании-разработчика компьютерной игры World of Tanks, а ныне кипрского политика Ивана Михневича. В очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени», она рассказывает о самых впечатляющих достопримечательностях Беларуси и звонках местной налоговой ранним утром.

Замки Мир и Несвиж

Беларусь — прекрасная страна! Все мои друзья и знакомые, побывав там, всякий раз восторженно рассказывают о поездках, поражаясь чистотой, порядком, ухоженностью.

Моя близкая подруга работала в государственной организации, отвечающей за уборку Минска. Она рассказывала, какой это тяжелый труд. Очень много сил тратится на поддержание надлежащего вида столицы. Такая же картина и в других городах республики. Чистота — первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Синеокую (так белорусы называют свою страну).

Продолжим прогулку по достопримечательностям. Самым знаменитым замком Беларуси является Мирский замок. Он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. За его появление следует сказать спасибо крымским татарам. На официальном сайте замка (mirzamak.by) в разделе «Общая история» мы находим следующие строки:

«Для строительства такого мощного фортификационного сооружения у хозяина Мира были веские причины исторические. В начале XVI в. на земли ВКЛ участились набеги крымских татар». ВКЛ — это Великое Княжество Литовское, частью которого когда-то была Беларусь.

Я бывала там много раз. Реставрационные работы шли долго. С каждым годом замок становился все интереснее и интереснее. Он находится в очень живописном месте. Рядом устраиваются разные культурные мероприятия, концерты, реконструкции.

Второй по значимости замок, Несвиж, был построен примерно в то же время, что и Мирский. Сооружение это более масштабное, грандиозное, и у него тоже очень интересная история. Вот что написано на странице этого культурного объекта (niasvizh.by):

«Возникновение в Несвиже каменного замка связано с деятельностью Николая Христофора Радзивилла Сиротки. Он решил, что княжеская резиденция должна быть мощной крепостью, соответствовать современным требованиям фортификации и наглядно демонстрировать величие радзивилловского рода. Поэтому, вместо того чтобы перестраивать старый деревянный замок, князь начал строить новый на полуострове, образованном двумя искусственными озерами на р. Уша.

Работы начались в 1582—1583 годах и в основном были окончены к 1600 г. Нет единого мнения насчет того, кто был автором проекта. Ранее считалось, что работами руководил итальянский архитектор Ян Мария Бернардони, однако современные исследователи говорят только о его участии в строительстве на некоторых этапах. Не исключено, что разработкой проекта занимался сам Н.Х. Радзивилл, который серьезно интересовался архитектурой.

Построенный замок стал одной из лучших крепостей Великого Княжества Литовского. В плане он представлял собой четырехугольник, окруженный высоким валом с бастионами на углах и рвом с водой. Напротив въездных ворот был возведен княжеский дворец, рядом с ним — арсенал и «каменица» с дозорной башней. Также в замке находились казармы, тюрьма, людвисарня — литейная мастерская, склады с провиантом, пекарня. Из города в крепость вел деревянный мост, который при необходимости можно было легко разобрать. На бастионах размещалось около 30 орудий, что позволяло держать под огнем прилегающую территорию. Все это делало замок неприступным».

Каждый раз, когда к нам приезжали гости из-за рубежа, мы везли их в этот музей, который тоже долго был на реставрации. Восстановление его завершилось лишь в 2012 году. Говорят, сейчас там удивительно красиво.

Мир и Несвиж находятся недалеко друг от друга. Если вы планируете поездку в Беларусь, эти два объекта можно посетить за один день.

Чем похожи «море» Нарочь и Нижнекамское водохранилище

Одно из самых прекрасных мест республики — озеро Нарочь. Однажды муж привез меня туда, показал на бескрайнюю водную гладь и сказал гордо:

— Море!

Белорусы любят свою страну и считают ее великой. Такое чувство патриотизма, конечно, вызывает уважение. Такое же «море» жители Татарстана могут увидеть на Нижнекамском водохранилище или в Камском устье, где сливаются Кама и Волга.

Но вернемся к Нарочи. На берегу этого удивительно красивого озера находится множество санаториев и маленьких гостиниц, где лучше заранее бронировать номера, так как место очень популярное. Там чудесный воздух, хорошая инфраструктура. При желании можно арендовать лодку или катамаран.

В этом озере водится нарочанский угорь, которого запрещено ловить. Но лет 10-12 назад его еще можно было купить в копченом виде у торговцев на местном рынке. Конечно, он не лежал на прилавке. Надо было спрашивать. Он был очень вкусный. Можно ли его купить сейчас, не знаю. Давно там не была.

Однажды мы с друзьями решили провести на озере выходные. Поехали, не позаботившись о том, чтобы забронировать себе жилье. Приехали ближе к вечеру, и оказалось, что все гостиницы и санатории были полны гостей — ни одного свободного номера. Работница одной из гостиниц, очень милая женщина, посмотрела на нас несколько оценивающе и предложила свою жилую квартиру в аренду. Ее семья те дни проводила у родственников.

— Только, пожалуйста, не курите внутри.

Мы переглянулись и только тут вдруг поняли, что мы все четверо были некурящие. Заверили хозяйку, что все будет отлично, заплатили за аренду и поехали заселяться. Вот вам лишнее доказательство того, что белорусы отзывчивые, добрые люди.

Это была скромная, чистая, уютная трехкомнатная квартира. Мы прекрасно провели время, каждый день гуляя у озера, катаясь на лодках, наслаждаясь чистым воздухом. На Нарочи он какой-то особенный. Квартиру мы постарались оставить в лучшем виде. От души поблагодарили хозяев за доверие и вернулись в будничную жизнь.

Особенности белорусского налогообложения

Я уже рассказывала, что уехала к мужу, когда он был простым директором маленькой IT-компании. Первые несколько лет мы жили очень скромно. Но вот настал момент, когда дела пошли в гору, и мы решили купить дом.

Беларусь такая страна, что, собираясь приобрести что-то крупное, нужно заранее готовить документы для налоговой службы. Через некоторое время после оформления документов на собственность работники соответствующих органов позвонят рано утром, когда люди еще плохо соображают спросонья, и зададут вопрос:

— Откуда деньги на недвижимость?

Отвечать надо быстро и без запинки. Лучше заранее выучить нужную фразу, чтобы у ищеек не возникло желания заподозрить собеседника во лжи.

Когда моя мать решила подарить нам маленькую квартиру, в налоговой службе Татарстана ей сказали:

— Да хоть каждый год недвижимость покупайте, нам все равно. Только платите налоги, как положено. Мы не будем требовать у вас отчета, на какие деньги вы что-то покупаете.

Не знаю, как с этим сейчас обстоят дела. Вам, жителям Татарстана, виднее.

Дом мы хотели купить за городом, ближе к природе. Мой муж давно присмотрел маленький городок в 12 км от Минска. Я же мечтала о месте, похожем на Елабугу.

Но после Великой Отечественной войны в Беларуси не осталось старых купеческих городков. Большинство из них были в руинах. Сам Минск был разрушен почти полностью. Все это отстраивалось после войны в советском стиле.



Домик в городе Заславль

Город Заславль — маленький населенный пункт с интересной историей. Он был основан в конце Х века после того, как вторая супруга киевского князя Владимира Святославовича княгиня Рогнеда попыталась убить его во сне. Он взял ее в жены силой, убив у нее на глазах ее родителей и братьев. Она подчинилась его воле, но после рождения сына попыталась отомстить. Согласно легенде, он проснулся, когда она занесла над ним острый нож.

Однако вместо того, чтобы казнить ее, он сослал ее в маленький населенный пункт Изяславль, названный так в честь их сына, который был отправлен с матерью на реку Свислочь в том месте, где сейчас она впадает в Заславское водохранилище. Там сохранился Собор Преображения Господня, который в XVI веке был возведен как кальвинистский собор.

А еще там есть Костел Рождества Пресвятой Девы Марии, построенный в 1774 году. Городок маленький, дружелюбный. Мы купили домик рядом с озером. Это была коробка, покрытая крышей. За окном в маленьком зеленом массиве в конце мая пели соловьи. Восхитительное место!

Очень много мы сделали своими руками, поселившись в дом, в котором частично были готовы кухня, спальня и санузел. Все остальные помещения мы устраивали в процессе, вкладывая любовь и силы в обустройство уютного семейного гнезда.

Посадили 17 деревьев, множество кустов. Я разбила маленький огород.

Таких ароматных хрустящих огурцов, какие росли там, я никогда больше не ела. Выращенные своими руками овощи имеют особый вкус. А какие шикарные у меня были розы! Каждое утро начиналось с ухода за цветами, пока спал муж. В этом доме родилась наша старшая дочь.

Мы прожили там буквально пару счастливых лет, когда муж сообщил, что придется переехать на Кипр. На это были свои экономические и политические причины. Хотя мы всегда жили честно и законопослушно, нам пришлось покинуть страну, где состоятельные люди живут под дамокловым мечом. Почему? Пусть об этом расскажут другие люди.

Там нам показали Nissi Beach со стороны. Этот пляж считается одним из лучших в Европе. Он находится в Айя-Напе в 15 минутах езды от Протараса. В этот момент я впервые оценила красоту острова. Вода там великолепнейшего лазурного цвета, песок очень светлый и мягкий. Это место является самым популярным вполне заслуженно. Когда смотришь на него со стороны, просто дух захватывает, невозможно оторвать глаз. В следующей статье я расскажу об особенностях каждой части острова подробнее.