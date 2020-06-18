«Среди велосипедистов есть отдельная каста тех, которых я реально боюсь. Это службы доставки»

Дискуссия о том, почему работники служб доставки на велосипедах могут быть опасны для окружающих

Фото: Ринат Назметдинов

Бурное обсуждение вызвал пост журналиста Сергея Белкова о поведении курьеров крупных служб доставки еды за рулем велосипедов — он обратил внимание на то, что курьеры часто смотрят не на дорогу, а на экран смартфона и провоцируют тем самым аварийные ситуации. Речь шла о московских курьерах, но свои истории таких столкновений нашлись и у людей из других регионов. Аварии же с участием велокурьеров хоть нечасто, но все же имеют место.

Велосипедисты в желтом и зеленом

Научный журналист и химик-технолог Сергей Белков на этой неделе спровоцировал бурную дискуссию о ежедневной работе популярных служб доставки еды — в посте на Facebook он говорил о «службах доставки желтого и зеленого цвета». Белков обратил внимание на то, что многие из курьеров компаний, перемещаясь на велосипедах, сконцентрированы не на дороге, а на собственном смартфоне. Из-за этого они создают опасность на дороге, а пешеходы вынуждены уворачиваться от них.

«Среди московских велосипедистов есть отдельная каста тех, которых я реально боюсь. Это службы доставки желтого и зеленого цвета. Встречка, переходы, красный, перекрестки по диагонали — все это с телефоном с включенным навигатором в руке и наушниками в ушах и еще звонком звонить успевают. Ребята мастера своего дела. Даже удивительно, как они выживают и как от них успевают все уворачиваться», — написал Белков.

Впрочем, Белков отметил и негативные черты московских велосипедистов в целом — привел в пример случай, когда ему пришлось долго менять колесо, и «кроме ментов никого не заинтересовал, да и их тоже», а также рассказал о привычках велосипедистов во время отдыха оставлять свой транспорт поперек тротуара.

Фото Александра Артемьева

Добавим, что новости о том, как курьеры попадают в ДТП, нечасто, но все же появляются в лентах различных изданий. Одно из последних сообщений относится к маю — тогда в Санкт-Петербурге девушка-велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами «Яндекс.Такси». О причинах этой аварии не сообщалось.

«Один такой товарищ чуть не наехал на ребенка на пешеходном переходе»

Пост вызвал бурную реакцию — всего набралось около 60 комментариев. Некоторые пользователи поделились собственными неприятными историями столкновений с курьерами-велосипедистами.

— Один такой товарищ чуть не наехал на ребенка на пешеходном переходе, торопясь исполнить заказ. Но на мое «Дебил блин» почти сразу перестал торопиться и начал кричать с другой стороны дороги «э ты чо о себе возомнил» и еще что-то там. На мою реплику «смотри куда едешь», послал меня и уехал, — отметил пользователь Павел Несмеянов (реплика приведена с сокращениями, орфография сохранена).

Нашлись и те, кто объясняет поведение курьеров — якобы им ставятся довольно жесткие лимиты по времени. «Приложенька пишет, что нужно переместиться на 3 км, времени — 2 минуты. Дальше как хочешь — так и крутись, иначе штраф», — пишет один из комментаторов.

Значительная часть комментариев относится в принципе к вопросам поведения за рулем велосипеда — обязан ли велосипедист уступать прохожим (или же наоборот) на тротуаре и предупреждать о своем движении звонком. Здесь мнения разделились — некоторые отметили, что звонок может нервировать окружающих, другие комментаторы высказались за то, что предупреждать пешеходов хоть звонком, хоть голосом, но надо.

Фото Максима Платонова

Что говорят курьеры

Однако сами курьеры в разговоре с «Реальным временем» выразили недоумение в связи с такими претензиями.

— Не представляю себе велокурьера, уткнувшегося в телефон, — отвечает Сергей, в минувшем году колесивший по Казани в желтой униформе. — Даже наушники стараемся не надевать, чтобы услышать приближающийся транспорт. Одной рукой можно вести велосипед, а вот еще что-то делать в телефоне — просто невозможно.

— Это больше проблема пеших курьеров — добавляет Альбер из «зеленого клана» доставщиков. — Там да, на смену без телефона с сериальчиком и пауэрбанка не выходим. И такой курьер может, наверное, натолкнуться на кого-то. Но про несчастные случаи из-за этого мне неизвестно.

«Реальное время» обратилось за комментариями в пресс-службы «Яндекс.Еды» и Delivery Club по теме поведения курьеров за рулем велосипедов, комментариев к моменту публикации не поступило.