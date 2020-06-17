Осуждение за отсутствие осуждения. Движение BLM продемонстрировало двуличность игровой индустрии

Самые абсурдные примеры поддержки Black Lives Matter от мировых разработчиков игр

Американское движение «Black Lives Matter» продолжает набирать обороты и уже вышло за пределы США, обретая популярность по всему миру. Протестные акции поддержало множество политических деятелей, актеров и, конечно же, спортсменов. Мир спорта — вообще один из столпов поддержки протестующих. Но еще дальше пошел мир киберспорта — здесь вообще «своя атмосфера», которая порой выходит за рамки понимания обывателя, особенно российского. О самых странных и несуразных примерах поддержки BLM в игровой индустрии и о том, как разработчики разделяют «правильные» американские и «неправильные» уйгурские и гонконгские протесты, — в материале «Реального времени».

Valve, подарившая миру Dota и CS, оказалась виновна в том, что промолчала о BLM

Цели протестов в Соединенных Штатах и их некоторые сомнительные ночные формы — это отдельная тема, дискуссии о которой идут вот уже две недели. Мир в этом отношении разделился пополам.

Однако тема борьбы с расизмом и жестокого обращения полицейских с гражданами очень быстро дошла до мира спорта. Что и говорить, если главный жест (вставание на одно колено) пришел именно из спортивной сферы — его придумал игрок Национальной футбольной лиги Колин Каперник, впервые продемонстрировавший эту позицию во время предматчевого исполнения гимна США в знак протеста против расизма и политики Дональда Трампа.

Но в мире киберспорта, как наиболее «юного» (что касается аудитории и комьюнити), некоторые акции уже становятся недоступны пониманию людей с постсоветского пространства, да и многих других. Например за прошедшую неделю целый ряд инди-разработчиков (игр с легким интерфейсом и не требующих серьезных затрат) объявил о прекращении сотрудничества с платформой Steam, которую создала компания Valve. Разработчики обвинили Valve… в отсутствии поддержки сторонников BLM. То есть осудили компанию не за выступление против протестующих, а за то, что она просто отмолчалась.

Разработчики обвинили Valve в отсутствии поддержки сторонников BLM. То есть осудили компанию не за выступление против протестующих, а за то, что она просто отмолчалась. Фото wikipedia.org

Valve — та самая компания, что создала все самые популярные игры для киберспортивных соревнований, в том числе Dota, Dota 2, Counter Strike, а также мегапопулярную серию игр-шутеров о профессоре Гордоне Фримене Half-Life. Ее платформа Steam предназначена для размещения игр на продажу или бесплатной раздачи всем желающим. Этакий ITunes, только с играми вместо музыки. Например, в начале пандемии Steam предлагал к бесплатному скачиванию множество игр (в том числе Tomb Rider), чтобы сидящие по домам люди не скучали и не рвались на улицу, а играли в «старую добрую классику».

Так вот, разработчики indie-игр просто убрали из Steam свои «игрушки». Первым о прекращении сотрудничества объявил Джулиан Глэндер. На сайте его игры под названием Art Sqool сказано, что в Steam она отныне не продается по просьбе автора. В своем обращении к Valve Глэндер упрекнул компанию в том, что она никак не прокомментировала протесты и «даже не выпустила проходного заявления о расовой справедливости». Более того, он выдвинул странное предположение, что компания «чувствует себя обязанной сообществу злых белых мужчин-геймеров».

Если вы посмотрите, что представляет собой эта игра, то у вас наверняка возникнет вопрос, покупал ли кто-нибудь ее вообще на Steam. Графика, геймплей и сюжет не выдерживают никакой критики — подобную поделку способны слепить студенты второго-третьего курса факультета программирования любого среднего вуза.

Вскоре после Глэндера с похожим заявлением в адрес владельцев магазина высказался основатель Ghost Time Games Габриэль Кёниг — автор игр Jettomero и Test Tube Titans. Он сообщил, что зарабатывал от продаж своей продукции в Steam около $1000 в месяц, но принял решение убрать из магазина платные версии игр. Причина та же — Valve не прокомментировала протесты в США.

Поддержал своих коллег и Дэн Сандерсон — он попросил убрать из Steam свою игру в жанре хоррор First Winter. Сандерсон честно признался, что денег она ему не приносила, «но это дело принципа». Впрочем, пока что игра все еще доступна в магазине Valve.

Все эти разработчики призвали и остальных создателей игр последовать их примеру и уйти на альтернативные площадки. Глэндер, например, предложил «уйти» в магазин инди-игр itch.io, который ранее собрал больше $8,1 млн в поддержку движения Black Lives Matter.

Riot Games поддерживает протесты избирательно: американские — хорошо, уйгурские и гонконгские — плохо

Другой крупный разработчик Riot Games, который в последние месяцы даже затмевал Valve благодаря своей новой игрушке в жанре соревновательной стрелялки Valorant (конкурент Counter-Strike), тоже умудрился вляпаться в скандал, хотя всячески старался исполнять все необходимые телодвижения, дежурно выступая с поддержкой BLM.

Президент Riot Games Дилан Джадейя уже заявлял, что компания выделит для начала $10 млн на развитие образовательных программ, игровых стартапов и благотворительных фондов. А также на спонсирование игровых проектов, которыми занимаются меньшинства, недостаточно представленные в индустрии.

Другой крупный разработчик Riot Games тоже умудрился вляпаться в скандал, хотя всячески старался исполнять все необходимые телодвижения, дежурно выступая с поддержкой BLM. Фото 3dnews.ru

Вскоре Riot Games обнародовала свое официальное заявление:

«Для достижения прогресса в деле ликвидации расизма, предрассудков и социального неравенства необходимы действия. Поэтому фонд социального влияния Riot Games со следующей недели начнет делать пожертвования, чтобы помочь организациям, ориентированным на следующие сферы:

общенациональная реформа уголовного правосудия

системные изменения в вопросе решения проблемы расовых предрассудков

местные сообщества, которые помогают темнокожим предпринимателям

Компания будет добавлять до $1 тыс. к любым благотворительным пожертвованиям от наших сотрудников в эти сферы», — сказано в заявлении.

Однако в Riot Games, похоже, забыли, что интернет «помнит все». На «манифест» сначала отреагировала медиасфера. Например, известный британский киберспортивный журналист Ричард Льюис напомнил, что еще в октябре прошлого года Riot Games оказалась замешанной в скандале из-за автоцензуры в чате игры League of Legends.

В игре оказалось запрещено писать слово Uighur. Напомним, уйгуры — тюркоязычный народ, живущий в основном в китайском регионе Синьцзян и представляющий собой головную боль для властей КНР.

На этом «тыкание носом» не закончилось. Подключились и геймеры, которые в комментариях к посту Льюиса напомнили, что в прошлом году Riot Games запрещала стримерам и комментаторам своих турниров обсуждать в эфире протесты против закона об экстрадиции в Гонконге.

У Activision Blizzard тоже двойные стандарты по отношению к протестам

В подобной ситуации оказались и другие разработчики-гиганты, в том числе Activision Blizzard, которые на фоне протестов в США опубликовали в своем Twitter заявление о поддержке всех, «кто выступает против расизма и неравенства». Пользователи в комментариях тут же указали издателю о скандале вокруг тех же протестов в Гонконге — компания в октябре прошлого года наказала игрока Нг Blitzchung Вай Чунга, призвавшего к их поддержке в прямом эфире во время турнира GrandMasters 2019. Activision Blizzard сразу отстранила Чунга и лишила его призовых, а также уволила двух ведущих прямого эфира за то, что те «никак не попытались остановить киберспортсмена, а просто отстранились». Позже, правда, под давлением множества игроков компания извинилась и смягчила свои «санкции».

Более того, Blizzard решила «зарыть» себя еще больше, когда на сто лет забанила игрока в World of Warcraft за «нарушение правил во время внутриигрового протеста против расизма». В заявлении издателя говорится, что пользователь «флеймил, троллил, использовал оскорбления и мешал проведению протеста Black Lives Matter».

Сам же забаненый пользователь утверждал на 4chan, что никого не оскорблял, а лишь хотел напомнить протестующим, что игры Blizzard являются территорией вне политики. Об этом в прошлом году заявляли сами представители компании после истории с Вай Чунгом.

Так или иначе, все эти истории говорят лишь об одном: поддержка даже от таких крупных издателей весьма ситуативна. Поскольку сегодня множество игроков-селебрити поддерживают BLM, то этим компаниям приходится улыбаться во все 32 зуба и придерживаться «генеральной линии». А во время гонконгских протестов те же самые компании просто боялись потерять деньги Китая — самого большого для киберспорта рынка сегодня.

Twitch в своем репертуаре. Теперь там пропал смайлик с полицейским

Давно славится своими странными правилами, которые меняются от случая к случаю, и главная стриминговая платформа Twitch.

Главная стриминговая платформа Twitch давно славится своими странными правилами, которые меняются от случая к случаю. Фото blog.twitch.tv

На днях пользователи заметили, что на ней стал недоступен смайлик TwitchCop, на котором изображена девушка-полицейский со свистком во рту. Позже администрация стриминговой платформы подтвердила киберспортивному инсайдеру Роду Slasher Бреслау, что удалила смайлик намеренно.

Пользователи платформы решили, что решение Twitch напрямую связано с протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда. Другие утверждали, что смайлик TwitchCop специально использовали в чатах тролли.

«Что за полумеры? Упраздните полицию в стране, а то мародерам страшно», — комментировали с иронией пользователи.