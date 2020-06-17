Покупка квартиры в 2020: доступное жилье от «Ак Барс Дом»

Фото: Пресс-служба «Ак Барс Дом»

По данным 2020 года, в Казани проживают 1,2 миллиона жителей и для большинства из них поиск жилья — вопрос, который обозначен особенно остро. Сколько стоит своя квартира в столице Татарстана и почему купить ее выгоднее, чем снять? Разбираемся в этом материале.

Купить или снять?

Район, стоимость квадратного метра, благонадежность застройщика — это лишь небольшая часть информации, которую нужно узнавать и изучать задолго до переезда.

Покупать или продолжать жить в съемной квартире — выбор каждого. Снять квартиру в Казани не составляет абсолютно никаких проблем. Комната, студия, «однушка», «двушка» — в любом понравившемся районе на любой бюджет. Можно даже снять целый дом в центре города или виллу на берегу Волги или Казанки. Но стоит ли сейчас арендовать недвижимость, когда даже с небольшой суммой на руках можно приобрести свою квартиру?

Для этого на сегодняшний день разработано огромное количество ипотечных продуктов на любой кошелек и специальная субсидированная ипотека под 6,5% в рамках программы «Господдежка-2020». К тому же, агентства недвижимости берут за свою работу почти 50% от суммы аренды, а собственное жилье прибавит уверенности в завтрашнем дне.

Татарстан, в частности Казань, несколько лет подряд в лидерах по вводу жилья в ПФО. Ежегодно в столице республики вводится около 1 миллиона квадратных метров жилья. Параллельно возводятся несколько жилых комплексов — от эконом-класса до элитного.

Средняя цена за квадратный метр в новостройке Казани на сегодня составляет 87 800 рублей. Еще на этапе котлована квартиры на будущее приобретают семьи не только из Татарстана, но и из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Сургута и других.

Выгодные цены, большие площади и комфортная среда

Переезд — дело хлопотное и затратное. Реально ли в нынешних условиях купить свою квартиру и остаться в плюсе?

В жилом комплексе «Светлая долина» можно приобрести квартиру от 62 000 рублей за квадратный метр и позволить себе квартиру большей площадью, чем планировали изначально.

1 / 4 Каждый двор жилого комплекса уникален и разрабатывается индивидуально

Уже сегодня дети играют, а взрослые отдыхают во дворах со сказочными названиями «Пчелиный рай» и «Речные просторы»

Сами дома предусматривают безбарьерную среду: вход в парадные с уровня земли

Сами дома предусматривают безбарьерную среду: вход в парадные с уровня земли

Комплексная застройка «от и до» — одна из изюминок «Ак Барс Дом» — одного из ведущих застройщиков нашей республики. И ЖК «Светлая долина» — яркий пример такого подхода. Жилой комплекс строится в тихом районе, вдали от шума оживленных магистралей, на границе города и природы.

Комплекс обеспечен отличной транспортной доступностью. Пять минут до остановки общественного транспорта на Мамадышском тракте, 5—7 минут на машине до «Агропромышленного комплекса» за фермерскими продуктами, четверть часа до самых крупных торговых центров Казани — «Мега» и «Южный», а за 20 минут можно доехать до центра города.

На территории комплекса уже есть сданные дома, в которых проживают как маленькие, так и большие семьи, функционируют новые школа и два детских сада, третий детский сад — на этапе строительства.

Жилой комплекс «Светлая долина» относится к сегменту доступного жилья. Его неоспоримым преимуществом является наличие элементов комфорт-класса:

ухоженная и проработанная придомовая территория;

продуманные составляющие мест общего пользования;

развитая инфраструктура;

магазины формата «у дома»;

школа и два детских сада;

досуговые и развивающие центры;

бытовые услуги;

медицинский пункт.

Сами дома предусматривают безбарьерную среду: вход в парадные с уровня земли, а также наличие таких функциональных мелочей, как прозрачные дверцы почтовых ящиков, чтобы сразу видеть наличие корреспонденции, подставки для сумок, пока жители ожидают лифт полки буккроссинга, стопперы на дверях.

Сформирована территория для неспешных прогулок: удобные скамейки, зеленый газон с пышными кустарниками и деревьями. Каждый двор жилого комплекса уникален и разрабатывается индивидуально. Уже сегодня дети играют, а взрослые отдыхают во дворах со сказочными названиями «Пчелиный рай» и «Речные просторы». Есть многофункциональная площадка, на которой можно поиграть в футбол или волейбол, и ледовая коробка, которая заливается зимой. Ну и наконец, отличное футбольное поле во дворе школы.

Комплекс обеспечен оптимальным количеством парковочных мест: машины располагаются вокруг жилых домов, но детские площадки огорожены. В перспективе — строительство многоуровневого паркинга.

Приобрести квартиру в ЖК «Светлая долина» можно из дома в режиме online на сайте застройщика «Ак Барс Дом». Также открыт безопасный офис продаж на проспекте Альберта Камалеева, 28/9. Телефон для консультаций 8 (843) 295-77-77

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