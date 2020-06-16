Веранды легальные и не очень: как казанский общепит провел первый посткарантинный уик-энд

Двери для посетителей открыли только в Казани около 140 веранд заведений общепита, на подходе — еще 50, а есть еще и «не веранды» из пары столиков

Фото: Максим Платонов

Сегодня летние веранды кафе и ресторанов примут первых посетителей в Москве, а в Казани общепит с террасами на свежем воздухе отработал уже первый уик-энд — и имел оглушительный успех. К заведениям выстраивались очереди, а бронировать места приходилось за несколько дней. Как выяснило «Реальное время», чтобы заманить к себе посетителей, кафе без «права на веранду» прибегли к определенным ухищрениям, а некоторые из рестораторов рассказывают про «стихийные веранды» и тусовки на них.

Спрос на тусовку

Веранды и летние террасы казанского общепита начали работу в четверг, 11 июня — впереди у них были длинные выходные и полный аншлаг. Уже после первого дня работы в соцсетях стали появляться фотографии очередей, выстроившихся к этим верандам — в особенности речь идет о барах на Профсоюзной. Как рассказали в казанской «Соли», в выходные администраторы баров в какой-то момент стали обзванивать коллег и узнавать, у кого еще есть свободные места на верандах — чтобы пристроить хоть кого-то из желающих провести вечер за столиком на свежем воздухе.

Бронировать столики также было непросто — некоторые заведения сознательно отказалась от бронирования, чтобы принять побольше посетителей за день. В других же запись велась на несколько дней: в четверг корреспондент «Реального времени» обзвонил более десяти казанских заведений и не нашел там свободных мест. «Все занято, где же вы раньше были?» — звучал практически одинаковый ответ в каждом заведении.

Веранды и летние террасы казанского общепита начали работу в четверг, 11 июня — впереди у них были длинные выходные. Фото Максима Платонова

Интересно, что летние веранды открылись и у заведений, которые на первый взгляд к общепиту не относятся. Так, открытие веранды провели в «Фабрике Алафузова» под музыку техно. Как рассказал основатель лофта Андрей Питулов, на веранде действовали все те же правила, что и в обычных ресторанах (да и еду на «Фабрике Алафузова» тоже подают). На следующую же неделю там запланировали вечер «открытого микрофона».

Открытие отпраздновали рестораны и лофты

Но долго ли продлится этот ажиотаж? Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова отмечает, что в воскресенье уже наметился небольшой спад. При этом она отметила, что открывшихся веранд — а это 140 заведений плюс еще 50 подали заявку — еще недостаточно, чтобы удовлетворить спрос казанцев.

— Мы увидели, что люди соскучились по кафе и ресторанам. Жители с большой охотой пошли на летние веранды. 11-го, 12-го был хороший поток, в воскресенье уже был спад по посещаемости. В понедельник в обеденное время люди были не так активны. Мы думаем, что люди еще не вполне вышли из режима, к которому они привыкли, и со временем и обеденные часы начнут заполняться, — полагает Шарафутдинова.

Впрочем, сооснователь Petzold и BrewBarrel Константин Иванов отмечает: в нынешних условиях работать на обеденное время, которое, как правило, проходит в формате бизнес-ланча, экономически невыгодно. «Обед пойдет только у дорогих ресторанов. Если работать на летней веранде, то заведениям, которые продавали бизнес-ланч по 250—350 рублей, им лучше будет просто не открываться», — отмечает Иванов.



— Думаю, будут больше ходить в будни вечером. Просто потому, что люди устали от условного «Макдоналдса», — добавляет он.

Шарафутдинова добавляет, что большинство казанцев с пониманием отнеслись к таким требованиям Роспотребнадзора, как, например, размещать не больше двух человек за одним столом. Были и исключения:

— Были и доводы о том, что «мы тут с автобуса, нас много», были и непонимания, и агрессивные возражения — но в целом гораздо больше случаев понимания. Мы увидели, насколько людям комфортно, насколько они расслабились, получали удовлетворение от посещения, — делится впечатлениями от первого уик-энда Шарафутдинова.

— Люди все ждали открытия. В первый день было много звонков, но дальше все пошло на спад. Пока еще такого ажиотажа не будет — может быть, у людей сейчас просто стало мало денег, — комментирует результаты первого уик-энда казанский ресторатор, владелец Top Hop и Leuven Айрат Гарипов.

Веранды и «не веранды»



— Заявок на веранды было бы гораздо больше, если бы заведениям это позволяла прилегающая территория или технические возможности. Мы, конечно, приводим пример того, как в Европе столики располагают прям в метро и на тротуарах, идет обслуживание, и никто никому не мешает. Но у нас есть много норм, которые не позволяют где попало поставить веранду для того, чтобы гости могли присесть у каждого ресторана, — добавляет Шарафутдинова.

Однако некоторые заведения все же нашли возможность применить «европейский» вариант посадки. Так, у бара ReLab, который сейчас работает в формате магазина, разместили пару столиков — но без обслуживания.

— У ReLab есть столики рядом с заведением, но там нет сервиса и официантов. Это просто столики, которые расположены, чтобы посетители смогли отдохнуть. По-другому, к сожалению, никак — не у всех есть возможность организовать веранду. […] Мы же не нарушаем требования Роспотребнадзора — соблюдаем все нормы, дезинфицируем, наши ребята не подходят к гостям. Я бы на месте Роспотребнадзора лучше бы наблюдал за теми верандами, которые открылись стихийно и собирают сейчас вечеринки, — заключил Галайчук.

Проблему нелегальных веранд в разговоре с «Реальным временем» поднял и Константин Иванов.

— Многие рестораны в центре открылись без разрешения на веранду, — рассказывает Константин Иванов. — Роспотребнадзор проверял те заведения, которые подавали заявку на включение в схему.

