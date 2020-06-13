Медведева наехала на Ягудина, защищая американского читера

В фигурном катании Америки такие скандалы происходили трижды

На текущей неделе большую часть внимания любителей фигурного катания аккумулировал в себе американец Адам Риппон. Одним делом, когда перечислил тысячу долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. И двумя «словами», когда осудил автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг за комментарии о транссексуалах и когда посоветовал Алексею Ягудину «засунуть в задницу» его извинения перед ЛГБТ-сообществом. При этом Риппона называют бронзовым призером Олимпийских игр, хотя не только медаль, а сам факт попадания его на Игры был скандальным. Ради этого федерация фигурного катания США попрала все правила, в том числе основополагающие для американского спорта в целом. «Реальное время» выяснило все подробности.

Наплевав на правила и справедливость



Незыблемым принципом американского спорта является то, что итоги чемпионата страны — главный факт для формирования сборной на участие в международных стартах. Во всяком случае, так всегда утверждали фанаты американского спорта, в том числе и в российской печати. И это мнение долгие годы противопоставлялось практике отбора в российские сборные, куда зачастую попадали спортсмены «по решению тренерского совета», «усмотрению федерации», «прикидкам» и так далее. В том же фигурном катании России фактов, когда призер национального чемпионата оказывался вне главного старта — воз и малая тележка. Только за последнее десятилетие на Олимпиады не поехали Сергей Воронов в 2010-м, Максим Ковтун в 2014-м, Александр Самарин в 2018-м. Они занимали «проходные» места на отборочных чемпионатах России, но в итоге на Олимпиаде выступали другие, конкретно Артем Бородулин, Евгений Плющенко и Дмитрий Алиев. И мы помним, до каких масштабов раздулся спор по поводу участия Плющенко и неучастия Ковтуна в Сочи-2014 и какой ожесточенный спор велся в этом году по поводу старта на чемпионате мира Евгении Медведевой или Елизаветы Туктамышевой. Но в России по крайней мере есть какая-то логика в принятии решений, зачастую оправдываемая достигнутым результатом.

Адам Риппон вряд ли расскажет секреты своего бронзового участия в Пхенчхане-2018, в котором трудно не заметить дискриминацию по половому и расовому принципу. Поскольку федерация фигурного катания США пошла на нарушение регламента об отборе, просто-напросто испугавшись реакции ЛГБТ-сообщества. Дело в том, что предолимпийский отборочный турнир Риппон провалил, заняв только четвертое место. За это в Америке дают только «оловянную» медаль. Риппону вдвойне не повезло, что впереди него оказались не юниоры, а спортсмены, которые имели полное право участвовать во взрослых соревнованиях: Нейтан Чен, Росс Майнер и Винсент Чжоу. И тут начались какие-то пляски с бубном.

Федерация фигурного катания США исключила из олимпийского состава 26-летнего Майнера. Поводом, далеко не очевидным, стало то, что Майнер якобы не очень успешно выступал на международных соревнованиях в предолимпийский период.

«Мне кажется, что если руководство американской федерации фигурного катания знало, что они не собираются отправлять Росса (в Пхенчхан), то с их стороны было безрассудно не говорить ему об этом заранее, — справедливо негодовал тренер Майнера Марк Митчелл. — Вы позволяете ему тратить все эти деньги, время и энергию, чтобы попытаться осуществить свою мечту. Если вы знали, что он не мог поехать на Олимпиаду, почему мы прилетели сюда, почему мы заплатили за отель, почему мы заплатили за обучение, если это уже было решено заранее?»

Это самое убедительное выступление в американской блогосфере по поводу дискриминации Майнера, поскольку официальная пресса по этому поводу просто ограничилась констатацией факта. Майнер — «аут», потому, что… Как попытался объяснить, например, Эллиот Алмонд из «Сан-Хосе Меркури Ньюс», выборы участников Олимпийских игр проходят на уровне подкомитета Международного комитета, состоящего из десяти человек: официальных лиц, тренеров и спортсменов. Используются трехуровневые критерии отбора, взвешивающие результаты девяти различных стартов за сезоны 2017 и 2018 годов. Филип Херш из IceNetwork пытался пояснить, что при выборе мужской команды на Олимпиаду 2018 года «отборочный комитет (также) в конечном итоге использовал факты, не указанные в критериях, такие как личные результаты и сравнительные оценки». Президент федерации фигурного катания США Сэм Окси на пресс-конференции объявил об исключении Майнера из мужской команды в пользу Риппона, сказав следующее: «Всеобъемлющая тема — выбрать команду, которая даст нам лучший шанс на медали… Загвоздка не в том, чтобы смотреть на одно великолепное представление... Мы должны были смотреть на основной объем работы».

Дискриминация в Пхенчхане

Даже с учетом «трудностей перевода» понятно, что Майнера просто кинули. На том чемпионате США Чен был вне конкуренции, Майнер твердо стоял вторым, Чжоу третьим. Риппон отстал от Майнера на 6 баллов, и все же именно он поехал в Пхенчхан. И это было несправедливо.

Более того, несправедливость продолжилась уже на Олимпиаде. Началось фигурное катание с командного турнира, на котором была только одна интрига: сможет ли сборная России побороться за золото с Канадой. Увы, Михаил Коляда своим бездарным прокатом короткой программы помножил все наши надежды на ноль. Мы уже не могли скакнуть выше второго места, а вот Америка железобетонно стояла на третьем.

И выступать на командном турнире, по логике, должен был Винсент Чжоу, бронзовый призер национального чемпионата. В конце концов, Риппону и так привалило невиданное счастье в виде участия в Олимпиаде. Но тренеры сборной США снова сделали необъяснимый выбор в его пользу. Для понимания: мужской прокат в произвольной программе стоял шестым по очереди, и на тот момент Россия опережала США на 4 очка, имея в запасе выступление Алины Загитовой. У нас было уже практически гарантированное серебро, а у американцев бронза. Так и случилось, Риппон выступил даже хуже Ковтуна, стал третьим по итогам произвольной, набрав 8 очков, и его выступление никак не отразилось на итоговом месте Америки. Она все равно стала бы бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях, даже если бы вместо Риппона на лед вышел Дональд Трамп. Даже он принес бы звездно-полосатым 6 очков согласно регламенту соревнований, а этого хватило бы, чтобы опередить Италию в борьбе за бронзу. Почему же федерация выбрала Риппона вместо Чжоу?

Может быть, потому, что Адам Риппон открытый гей? У него нет никаких серьезных спортивных достижений, только серебро в командном чемпионате мира 2012 года, также завоеванное благодаря партнерам по команде. У Риппона гораздо меньше заслуг в фигурном катании даже по сравнению с другими фигуристами-геями из США — Брайаном Бойтано, Руди Галиндо, Джонни Вейром, реально звездами мирового уровня. Тогда почему же ему столько внимания и почему Федерация фигурного катания США способствовала достижению его цели — олимпийской медали?

Взбешенная Эшли Вагнер

«Я в ярости. На этих соревнованиях я продемонстрировала два надежных проката и получила за них такие оценки, от которых я пришла в ярость. Я хочу быть в олимпийской сборной и я в бешенстве от того, что вновь нахожусь в этой позиции». Это «я, я, я» от еще одной обладательницы «оловянной» медали того самого чемпионата США-2018 Эшли Вагнер.

Выше нее финишировали Брэди Теннел, Мираи Нагасу и Карен Чен, а Вагнер пылала негодованием в комментариях. И вот в отношении нее федерация фигурного катания США могла быть куда более оптимистичной, чем для Риппона. В конце концов, Адам на двух чемпионатах мира был всего лишь шестым и восьмым, а Эшли финишировала пятой, седьмой и второй и была реальным лидером американского женского фигурного катания в это олимпийское четырехлетие, но…

Поток сознания от Эшли оставили без всякого внимания в том числе и потому, что она создала прецедент: безупречное ранее руководство фигурного катания США отдало предпочтение спортсменке с четвертого места. История Сочи-2014 выглядит точно так же, как и Пхенчхан-2018, только с поправкой, что тогда в главных ролях выступали девушки.

Итак, по итогам отборочного чемпионата США победила Грейси Голд, второй была Полина Эдмундс, далее Мираи Нагасу и четвертая Вагнер. Голд считалась лидером американского фигурного катания той поры, а Нагасу с Вагнер были вторым-третьим номерами. Причем Нагасу еще в 16 лет дебютировала на Олимпиаде в Ванкувере, где заняла четвертое место, далее была седьмой на чемпионате мира, после чего получила травму и сделала остановку в карьере. Тут ее слегка опередила Вагнер, финишировав на чемпионатах мира четвертой и пятой. Тоже не Бог весь что…

Но у Эшли прямо во время чемпионата мира нашелся козырь: «Я планирую выступать с разноцветными ногтями, в разноцветных сережках. В этом смысле Олимпиада может выйти революционной. Я по-прежнему выступаю категорически против этого закона. У меня есть мнение, которым я собираюсь делиться… Есть большая группа сочувствующих, тех, кто открыто выступает против гомофобного закона. И я очень рада. Геи есть в моей семье. У меня немало друзей среди представителей ЛГБТ. И у меня имеется твердая позиция: равные права необходимы. Но у меня возникало ощущение, что многие просто молчат».



Словесный поток из Эшли был связан с пресловутым законом, принятым российской Госдумой в 2013 году и накладывающим запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вот Вагнер и решила ехать в Россию, чтобы бороться за права сексуальных меньшинств, только столкнулась с проблемой — мест в сборной было три, а она финишировала четвертой. Казалось бы, Голд, Нагасу, Эшли готовы были стартовать в Сочи, но тут «нарисовалась» Эдмундс, фиг сотрешь.

И руководство федерации фигурного катания впервые пошло против всех правил, писаных и неписаных, включив в состав Вагнер вместо. А уж дальше, чтобы Эшли могла побольше трясти на льду разноцветными сережками, ее включили в состав участниц командного турнира вместо второй по ранжиру Эдмундс. Ситуация в командных соревнованиях практически не отличалась от той, что сложилась затем в Пхенчхане. Только в России выиграла Россия, Канада была второй, а Америка финишировала бы третьей, даже если бы вместо Вагнер на лед вышла, ну, допустим, Хиллари Клинтон. Судите сами, Эшли принесла 7 очков, а отрыв от Италии, финишировавшей четвертой, составил 8 баллов.

Зато после Сочи Вагнер стала мегапопулярной в США, заделавшись завсегдатаем телешоу для домохозяек. Все бы ничего, да вот только за сами занятия фигурным катанием в Америке приходится платить, и той же Нагасу, оставшейся без олимпийского старта и призовых денег, на целый год пришлось трансформироваться в айс-герл, то есть девушку на подтанцовках команды НХЛ «Колорадо Эвеланш». Выскакивать на площадку в топике и короткой юбочке, размахивать пипидастрами, чистить большим скребком лед в паузах матчей — и так целый сезон. И все для того, чтобы накопить денег и вернуться в фигурное катание.

Поэтому, когда Вагнер впала в ярость после чемпионата США-2018, рассчитывая, что ее риторика снова поможет ей выбить место в олимпийском составе, руководство американской федерации фигурного катания просто ее проигнорировало. Ну а как иначе? Снова прокинуть азиатку, на этот раз Карен Чен? Как назло, та заняла четвертое место на ЧМ-2017 — выше, чем Вагнер, финишировавшая седьмой. Нагасу? Шо, опять? На это в Америке «пойтить не могли», тем более что в Пхенчхан нужно было протащить лучшего друга Эшли — того самого Риппона. Это, кстати, не шутка, двух самых неоднозначных бронзовых призеров Олимпиад из Америки связывает долгая и нежная дружба.

Бедный Майнер

Итак, Нагасу пробивалась к своей мечте через подтанцовки в хоккее, а Майнер сейчас катается в ледовых шоу, до сих пор не решив для себя, сможет ли он вернуться в соревновательную среду. Тем временем Вагнер и Риппон продолжают напоминать о себе по любому поводу и без повода. Эшли, не попав на Олимпиаду, на какое-то время стала активным критиком Алины Загитовой, а затем выступила с воспоминаниями, обвиняющими в сексуальном насилии Джона Кофлина. Двукратный чемпион США покончил жизнь самоубийством из-за ряда нападок, и Вагнер поспешила обнародовать свою историю уже после его смерти, эдакой эпитафией. А Риппон не стал размениваться на комментарии, выпустив сразу книгу.

Изучив их «истории успеха», приходишь к выводу о том, что в федерации фигурного катания США имела место дискриминация фигуристов с традиционной ориентацией — Майнера и Эдмундс и с азиатскими корнями — Нагасу и Чжоу. Нагасу все-таки осуществила свою мечту, став на олимпийском льду Пхенчхана третьей в командных соревнованиях. Чжоу отличился позже, став бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. А вот 28-летнему Майнеру рассчитывать почти не на что. Хотя его тренеру Марку Митчеллу еще более обидно, ведь он был первым, кого так же кинула родная федерация. Было это перед Олимпиадой 1992 года, когда он стал третьим на отборочном чемпионате США, но в Альбервиль поехали более звездные Кристофер Боумен и Пол Уайли, а также Тодд Элдридж, пропустивший чемпионат страны из-за травмы. Между тем Элдридж был третьим на ЧМ-1991, и руководство федерации предпочло более именитого фигуриста, чем Митчелл. Самому Марку потом дали возможность выступить на чемпионате мира, проходившем после Олимпиады, поскольку Пол Уайли закончил спортивную карьеру сразу после Игр.

После этого случилась криминальная история 1994 года, когда Америка вынуждена была менять своих фигуристок, поскольку одна из них, Тоня Хардинг, организовала нападение на другую, Нэнси Керриган, и на чемпионат мира срочно делегировали Николь Бобек. Поскольку Хардинг тут же дисквалифицировали, а с Керриган случился нервный срыв.

В связи со скандалами, инициированными самой федерацией фигурного катания, ее руководство пришло к мнению, что не стоит объявлять олимпийский состав сразу же после завершения чемпионата США. «Стоит подождать хотя бы несколько дней, чтобы фокус внимания болельщиков сосредоточился на выступлениях спортсменов на чемпионате», — резюмировали в федерации. До более логичной идеи — отправлять на Олимпиаду исключительно призеров национального чемпионата — там не додумались.

