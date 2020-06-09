Марат Галлямов: «Как купить квартиру, дважды используя субсидию на ипотечную ставку?»

Фото: Агентство недвижимости «Этажи-Казань»

Как выгоднее приобрести квартиру, используя двойную субсидию на ипотечную ставку? Как вышло, что в компании «Этажи-Казань» реально получить одобрение с выгодными условиями даже клиентам с плохой кредитной историей? Как сервис по подбору и одобрению ипотеки ушел в онлайн и освободил потенциальных покупателей от необходимости самим заполнять анкеты и ходить в банки? Подробнее об этом в интервью «Реальному времени» рассказал директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

Исторически самые низкие ставки

— Марат Ильясович, как отреагировал рынок на снижение ипотечных ставок? Простимулировало ли это спрос?

— На данный момент на рынке исторически самые низкие ставки по ипотеке. Государство сделало все, чтобы простимулировать рынок недвижимости, и люди отреагировали на эти меры. Низкие ставки не могут не провоцировать спрос, тем более сейчас ряд застройщиков открывают продажи и брони новостроек в новых ЖК. Для клиентов такие условия особенно выгодны, поскольку на старте строительства у застройщиков самые низкие цены, а сейчас еще есть возможность взять ипотеку со ставкой от 5,95 до 6,5% годовых. Помимо госпрограммы есть еще субсидированные ставки, которые позволяют взять кредит под 0,5% на первый год, когда клиенты и отдают максимально большой процент за пользование деньгами. То есть, по сути, за год можно досрочно закрыть ипотеку и получить максимальную выгоду. Если же этого не делать, то все равно клиент существенно экономит.

Возьмем для примера три расчета для одной ипотеки на 3 млн рублей на 15 лет и с первоначальным взносом в 20%.

В каждом случае наш ипотечный брокер индивидуально рассчитает все сценарии и предложит клиенту лучшие из них. А если клиент хочет самостоятельно узнать возможные варианты, то теперь можно одобрить ипотеку онлайн самостоятельно через наш сайт, тем более во время самоизоляции был запущен удобный сервис «Ипотека Онлайн». Не нужно даже выходить из дома, чтобы узнать, какие банки одобрят ипотеку.

— Если говорить непосредственно об ипотеке, то какие преимущества при обращении в компанию «Этажи-Казань», а не напрямую в банк?

— Во-первых, «Этажи» — это лидер в Казани по количеству банков-партнеров, страховых компаний. Соответственно, при обращении к нам клиент получает комплексную услугу. В рамках одного окна можно проконсультироваться по ипотеке, получить помощь в сборе документов, в их заполнении. Не выходя из нашего офиса, клиент подает заявки сразу в несколько банков, не тратя время на заполнение анкет и согласий на обработку персональных данных. Все это делает наш ипотечный брокер, предлагая в итоге на выбор несколько одобренных банками вариантов, которые будут наиболее привлекательны для клиента. Зачастую таким образом он еще получает скидку от банка. Это значит, что если бы человек пошел напрямую в кредитную организацию, то по ряду банков ставка была бы выше, чем при обращении в компанию «Этажи».

— Вы упомянули, что банки-партнеры предоставляют вашим клиентам преференции. Какая максимальная скидка при оформлении ипотеки через компанию?

— На данный момент клиент может получить скидку до 0,7%. При средней сумме кредита в три миллиона рублей за 15 лет экономия может достигать 350 тысяч рублей. Помимо этого, преференции банка заключаются не только в сниженном уровне процентных ставок, но и в том, что наших клиентов стараются одобрить в первую очередь. Практика показывает, что процент выдачи положительных решений у нас очень хороший — 95% обращающихся к нам клиентов уходят с одобренной ипотекой.

Почему не стоит медлить?

— Как выгоднее приобрести квартиру, используя двойную субсидию на ипотечную ставку?



— На текущий момент ставки и цена за квадратный метр очень привлекательны. И цена квадратного метра, к сожалению, меньше не становится, а льготная ипотека будет выдаваться только до 1 ноября текущего года. Поэтому недвижимость лучше брать сейчас. Тем более если ставки действительно снизятся, всегда можно рефинансировать кредит под более выгодные условия. Мы, к слову, также помогаем клиентам получить одобрение под максимально выгодные условия.



— При оформлении рефинансирования через вас на практике какой процент одобрения?

— Мы замеряли процент по марту — апрелю, и он составил 94%. То есть одобряют очень хорошо — как и ипотеку в принципе. Такой высокий показатель достигается благодаря тому, что мы сразу отправляем заявки в несколько банков.

— Насколько понимаю, вы можете как довести клиента до сделки по покупке недвижимости, так и просто помочь оформить ему ипотеку?

— Наше взаимодействие с клиентами развивается по двум сценариям. Если он обращается к нам с целью покупки недвижимости, то для него все услуги по оформлению ипотеки бесплатны. Помимо одобрения кредита со всеми нашими преференциями покупатель может дешевле застраховаться, потому что мы также сотрудничаем со страховыми компаниями и они делают нашим клиентам скидки.

Если человек пришел только получить одобрение банка по выгодным условиям, у нас есть услуга ипотечного брокериджа — она стоит 20 тысяч рублей. Однако покупка недвижимости с компанией «Этажи» выгоднее и удобнее — и речь не только о комплексном сервисе, но и о том, что мы единственная компания в Казани, которая дает финансовые гарантии на свою юридическую проверку чистоты квартир. Это значит, что в случае возникновения каких-либо проблем с правом собственности — например, при появлении третьих лиц, внебрачных детей, в общем людей, которые пытаются оспорить законность сделки, — наша компания защищает интересы клиента в суде, а в случае утраты права собственности полностью компенсирует стоимость квартиры. В банках, к слову, на такие случаи предусмотрено только страхование титула, которое покрывает исключительно кредитную сумму.

— На практике вы сталкивались с подобными ситуациями оспаривания?

— Один случай был в Казани. Наши сотрудники все проверили — документы на недвижимость были корректными. Но в процессе регистрации собственности выявили сговор. Этих людей, естественно, уволили, а мы защищали интересы клиента в суде, выиграли его, и деньги клиенту были возвращены.

Даже самые сложные случаи

— Расскажите подробнее о том, какие условия по ипотечному кредитованию доступны клиентам агентства?

— Как я уже сказала выше, ставки для наших клиентов ниже рыночных. Есть ряд банков, которые предоставляют эксклюзивные преференции — это ВТБ (ПАО), «Промсвязьбанк» (ПАО) и ПАО Банк «ФК Открытие». Больше ни у кого в России скидок на процентную ставку у них нет.

В целом мы работаем со всеми банками в Казани — их более 25. Соответственно, у клиента есть максимально широкий выбор для оформления ипотеки не выходя из нашего офиса. Ипотечный брокер, исходя из стажа работы, уровня заработной платы, семейного положения и других показателей, подберет самые привлекательные условия. Поэтому, обращаясь к нам, можно быть уверенным, что вы получите наименьшую ставку и сможете выбрать наиболее подходящий именно вам банк.

— Сколько времени занимает непосредственно одобрение заявки?

— Мы первые по количеству выданных ипотечных кредитов за 2019 год как в Сбербанке (ПАО), так и в ВТБ. Банки относятся очень лояльно к нашим клиентам, стараясь обрабатывать заявки от агентства в первую очередь. На сегодня средний срок рассмотрения — от полутора до двух дней. Мы ориентируем наших клиентов на регламентируемый в кредитных организациях срок. Зачастую он составляет до пяти рабочих дней, хотя на практике стараемся сделать это как можно скорее. Бывают ситуации, когда застройщик не держит долго бронь, меняется цена на квартиру. Мы можем ускорять заявки, например попросить партнеров рассмотреть их очень срочно, если нашему клиенту уже нужно выходить на сделку. Также мы можем ускорять и проведение самой сделки.

— А есть пример ситуации, когда одобрение ипотеки было получить сложно, но вы все равно это сделали?

— В прошлом году клиент планировал приобретать дом с земельным участком. У них был небольшой первоначальный взнос и плохая кредитная история. К сожалению, банки отказывали. Через собственный сервис мы проверили задолженность и выяснили, что суммы долга незначительные — где-то 150 рублей, где-то — 100. Через какое-то время клиент вернулся к нам с закрытыми долгами, и мы снова приступили к процессу одобрения. Так выяснилось, что выбранный дом клиента в банке не прошел, поэтому наш опытный риелтор буквально за месяц подобрал другой. В итоге положительный результат удалось получить с помощью кредитного комитета банка, который имеет от нас большой поток клиентов. Большую роль здесь сыграла лояльность кредитной организации в нашу сторону. В итоге клиент заключил сделку и переехал в новый дом.

Еще один пример — в ноябре к нам обратился клиент, у которого также были множественные просроченные задолженности, но ему нужно было решить вопрос с жильем. Собственных средств у него было порядка 25—30% от общей стоимости квартиры. Мы договорились с ним, что до нового года он закрывает все долги, как минимум два месяца погашает вовремя платежи и потом возвращается к нам. Клиент так и сделал, а в марте пришел к нам. В итоге мы одобрили его не в тех банках, которые кредитуют людей с плохой кредитной историей под завышенные ставки, а в банке со ставкой 9,9%. То есть наш ипотечный брокер проанализировал ситуацию, просчитал варианты, и клиенту осталось лишь последовать его рекомендациям.

До нас клиент ходил по многим агентствам в Казани, они отправляли его заявки, получали отказы, но ничем помочь не могли. Когда наш сотрудник позвонил ему, чтобы сообщить положительное решение, он сначала даже не поверил. А потом после заключения сделки приехал к нам в офис сказать спасибо за проделанную работу. На самом деле мы работаем ради таких моментов, таких эмоций, ощущения, что можем помочь человеку.

Компания «Этажи-Казань»

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