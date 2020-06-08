Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый конкурс красоты в Казани, 1988 год

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Фото: из архива Фарида Губаева

Первый конкурс красоты в республике — «Мисс Казань» — прошел в декабре 1988 года во Дворце Спорта. В зале не было свободного места, билеты на шоу перекупались за большие деньги. Для конца 1980-х это было удивительно смелое мероприятие. Казань была одним из первых городов СССР, где стали выбирать первых красавиц (а первый подобный конкурс в Союзе прошел летом того же 1988 в Москве).

Согласие на конкурс выбили в обкоме ВЛКСМ: как и в Москве, комсомольская организация все еще курировала всю молодежную политику, и провести подобное мероприятие без ее ведома и санкции было в те годы просто немыслимым. Организовывал конкурс Владимир Лубковский, который в то время работал заместителем директора по культурной работе Молодежного центра.

Фото: из архива Фарида Губаева

Требования к участницам были стандартными для сегодняшнего дня: рост от 172 см и модельные параметры. Объявление о кастинге дали в «Вечерней Казани», заявились на конкурс несколько сотен девушек. Из них выбрали самых достойных, по мнению жюри. Полуфинал проходил в цирке, а финал пришлось провести во Дворце спорта, потому что в цирк все желающие просто не поместились бы. Шоу шло 6 часов, была организована сильная концертная программа.

Изольда Сахарова работает с участницами конкурса

А Изольда Сахарова, которая до сих пор является бессменным руководителем программы «Мисс Татарстан», работала на постановке шоу: учила девушек держаться на сцене, вплоть до того, как ставить ногу. В ту пору она работала артистом-демонстратором (так тогда стыдливо называли моделей и манекенщиц).

Для девушек были организованы конкурсы, примерно такие же, как сейчас: дефиле в купальниках, в вечерних платьях, тест на эрудицию. Правда, танец в стиле аэробики сегодня удивил бы зрителя на таком шоу, а тогда прошел на ура. 30 девушек, прошедших в полуфинал, щеголяли в нарядах от Диора и Кардена: организаторы конкурса договорились на них в Москве.

Фото: из архива Фарида Губаева

Норковую шубу для победительницы конкурса предоставил директор «Мелиты» Алексей Пахомов». Огромный торт испекли на кондитерской фабрике «Заря». Владимир Грицких, который вел «Парад красоты», рассказывал газете «Вечерняя Казань» о том, как приехавших на шоу журналистов BBC угощали коньяком из заварочного чайника в ресторане «Казань»: в стране свирепствовал горбачевский сухой закон.

Титул главной казанской красавицы получила тогда Гульнара Бикжанова, студентка мехмата КГУ. модельная карьера впоследствии была недолгой: в начале девяностых она немного работала на телевидении, но в итоге полностью ушла в семью: вырастила дочь и вполне счастлива в браке. Журналистам телекомпании «Эфир» она рассказывала, что трепетно до сих пор хранит свою корону (которая была сделана из картона с фольгой).

Награждение Гульнары Бикжановой

Первая вице-мисс, Ольга Паранина, манекенщица казанского Дома Моделей, впоследствии уехала в Америку и сделала там вполне успешную карьеру модели. Она уже давно гражданка США, обладательница респектабельной виллы. И третья главная красавица Казани 1988 года Анастасия Мокрушина выпала из поля зрения прессы практически сразу же после конкурса. Известно о ней только то, что она до сих пор живет в Казани.

Проведение конкурсов красоты с тех пор стало регулярным событием в Казани. По мнению Изольды Сахаровой у нас живут самые красивые девушки, и с ней многие согласны. Так или иначе, первый подобный конкурс многие называли глотком свежего воздуха свободы, очередным шагом к вольной западной идеологии и признаком окончательного раскрепощения.

Подготовила Людмила Губаева