В «Салавате» по-прежнему много вопросов и мало ответов

Как проходит межсезонье в Уфе и будет ли в команде очередной конфликт

Пожалуй, одна из самых загадочных и непростых команд КХЛ на протяжении последних нескольких сезонов не изменяет себе и в нынешнее межсезонье. Хоккейные эксперты и журналисты ищут логику в действиях руководителей ХК «Салават Юлаев», а те «имеют какой-то план и его придерживаются». «Реальное время» разбирается в последних уфимских интригах: есть ли конфликт между Ламса и Цулыгиным, как так вышло с Артемом Сергеевым и когда болельщикам ждать усиления.

Тренерский вопрос Уфы удивляет. В замешательстве и Захаркин с Вайсфельдом

В затянувшейся истории с тренерской рокировкой Николая Цулыгина на Томи Ламса конца пока не видно. И если верить публикациям СМИ как федерального («СЭ»), так и республиканского уровня, конфликт может перейти и на предстоящий сезон, поскольку финн, якобы, опасается попыток «дворцового переворота» со стороны бывшего главного тренера «Салавата».

Версия хоккейного инсайдера Алексея Шевченко о том, что руководство «Салавата» предложило Николаю Цулыгину место в тренерском штабе «из вежливости», не рассчитывая на то, что тот согласится, хотя и любопытна, но на реальность похожа с большой натяжкой. Какой руководитель в здравом уме будет рисковать дорогостоящей ставкой и местом в тренерском штабе, опираясь лишь на предположение, что тренер откажется?

Ответ на этот вопрос не сумели дать даже специалисты, которые поработали в стане «Салавата Юлаева» (пусть и не с этими конкретными людьми) и знают систему изнутри.

— Там [в «Салавате Юлаеве»] в руководстве постоянно новые люди, и непонятна логика принимаемых решений, — лаконично прокомментировал «Реальному времени» неразбериху с назначениями бывший главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин.

С той же с просьбой прокомментировать тренерскую рокировку мы обратились и к бывшему генеральному менеджеру уфимского клуба Леониду Вайсфельду, но специалист заявил, что комментировать также не готов, поскольку тоже не понимает логику руководства «Салавата Юлаева».

— Главного тренера, может, где-то и меняли на помощника, но чтобы успешного главного тренера меняли на помощника, я таких прецедентов не знаю. То, что происходит в Уфе, мне непонятно, — комментирует Вайсфельд.

Подобное единение во взглядах бывших коллег в их бытность в «Салавате Юлаеве» представить сложно, однако текущая политика Уфы, похоже, объединяет самых разных людей.

Так или иначе, по последней информации уфимского хоккейного журналиста Дениса Таипова, финский наставник все-таки продавил идею с приглашением своего человека в тренерский штаб — предположительно им должен стать иностранный специалист по работе с вратарями. Однако руководство еще может все переиграть и пригласить россиянина.

— Ламса не хочет видеть Цулыгина на скамейке? С удивлением прочитал эту новость. Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Даже комментировать это не хочу. Информация не соответствует действительности, — опровергал в интервью «Эху-Москвы в Уфе» гендиректор клуба Александр Курносов.

История с Сергеевым — одна из самых неловких за последние годы

Пока не слишком активны уфимцы и на трансферном рынке, что, в принципе, логично. К чему рисовать огромные контракты новичкам, когда вопрос финансирования до сих пор висит в воздухе, а из разных каналов поступает противоречивая информация о том, погасили ли в «Салавате» долги или еще нет.

Из приобретений пока весьма сомнительные Дмитрий Коробов из «Амура», который за весь прошлый сезон провел лишь один матч в составе хабаровчан, и защитник не первой свежести Евгений Бирюков, проведший большую часть карьеры в «Металлурге» — и это далеко не Андрей Марков, чтобы и в 34 года сохранять высокий уровень.

— Для чего они берут этих белорусских хоккеистов? — задается вопросом Вайсфельд. — Понимаю, если бы они были элитного уровня, но когда это просто средние игроки… Коробов вообще не попадал в состав Хабаровска.

Потери у Уфы выглядят пока куда внушительнее приобретений. Прежде всего это касается защитной линии, из которой выбыли Захар Арзамасцев, Михаил Пашнин и Артем Сергеев. Взамен хотя бы равносильного усиления пока нет.

— Понятно, что это ослабление обороны, — продолжает Вайсфельд. — А почему их потеряли? Нет денег? Тогда скажите: «Ребята, мы не стали подписывать этих игроков, потому что мы не можем удовлетворить их финансовые запросы». Они этого не говорят, значит, эти люди им не нужны, — говорит специалист.

Самая интересная ситуация сложилась вокруг обмена Сергеева, права на которого на днях выменял ЦСКА на двух своих хоккеистов, не попадавших в основу армейцев — защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Черного. Хоккеисты провели сезон в ВХЛ и МХЛ соответственно. 23-летний Мясищев в минувшем был ассистентом капитана в «Звезде», проведя 62 матча и набрав 34 очка (5+29). А 19-летний Черный сезон провел в составе «Красной Армии», где в 51 матче набрал 17 (10+7) очков.

Однако стоит, конечно, сделать оговорку — Сергеев сам не собирался оставаться в Уфе, заявив о желании поиграть в НХЛ. Так что обмен напрашивался. Другое дело, насколько он получился равноценным, учитывая средние 22 минуты на льду у Сергеева.

История же с его намерением уехать во «Флориду», о котором он проинформировал руководство «Салавата», а сам в итоге остался в КХЛ и подписал контракт с ЦСКА, пожалуй, может войти в список самых неловких трансферов в Континентальной лиге.

Да, стоит, конечно, учитывать тот факт, что на его итоговое решение не ехать за океан повлияла затянувшаяся история с возобновлением нынешнего, а стало быть и стартом будущего сезона (в котором Сергеев сможет начать). Но ведь при этом защитник не вернулся в Уфу, которой он принадлежал, а предпочел умолчать об изменившихся планах, подыскивая с агентом другие варианты продолжения карьеры.

В руководстве «Салавата Юлаева» этот обмен, разумеется, преподнесли как спланированный шаг, который позволит вписаться в допустимый зарплатный бюджет. Но учитывая, какой у Уфы там (под потолком) огромный запас после ухода целого ряда дорогостоящих лидеров, такое объяснение выглядит несколько сомнительно.

— Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жесткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА, — цитирует спортивного директора клуба Василия Чижова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В Уфе готовы усилиться, несмотря на слухи о долгах

Впрочем, как оказалось, менеджеры «Салавата Юлаева» все же продолжают работать над поисками усиления. Правда, не защитной линии, а нападения.

Пару дней назад теперь уже форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подтвердил, что в прошлое межсезонье у него был предметный разговор с «Салаватом Юлаевым», однако он выбрал питерский СКА.

— В случае с «Авангардом», как и с «Ак Барсом», до темы зарплаты даже не доходили, хотя заинтересованность с их стороны была. А предметные переговоры были с «Салаватом Юлаевым». Но я выбрал питерский клуб, — рассказал «Спорт-Экспрессу» форвард. Казалось бы, историю на этом можно закрывать, однако, как утверждает уфимское издание Gorobzor, СКА готов был отдать ненужного форварда, но взамен просил троих уфимских молодых хоккеистов Родиона Амирова, Данила Алалыкина и Шакира Мухамудуллина.

Обмена не случилось (по чьей инициативе — вопрос), однако уже попытки руководства искать качественное усиление обнадеживают. Тем более что менеджеры обещали болельщикам ряд новичков в ближайшее время.