Инклюзивная иппотерапия: что происходит на Казанском ипподроме после карантина

Сегодня на Казанском ипподроме прошло совместное занятие для детей с особыми возможностями, проходящих реабилитацию в центре иппотерапии «Детям», и спортсменов, которые занимаются верховой ездой. За инклюзивным уроком понаблюдал корреспондент «Реального времени».

Общественная организация «Детям» с 2011 года реализует социальный проект «Иппотерапия — лечебная верховая езда» для детей с ОВЗ. Из-за пандемии центр был вынужден прекратить занятия с детьми, а сотрудники столкнулись с проблемой поиска средств для содержания лошадей. К делу подключились волонтеры акции #МыВместе и с помощью администраций Высокогорского, Пестречинского и Апастовского районов обеспечили центр сеном и опилками для содержания животных на два месяца вперед.