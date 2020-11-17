ГАУ Республиканская Спортивная Школа Олимпийского Резерва Батыр
Общая информация
Школа была основана в 70-е годы при заводе Органический Синтез г.Казани. Первоначально проходили во Дворце Химиков. В 1986 году состоялось открытие Дома физкультуры «Синтез» в Московском районе г.Казани, в который переехала спортивная школа.
В 1995 году Дом физкультуры «Синтез» был реорганизован в Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Батыр».
Учредителем ГАУ РСШОР «Батыр» является Министерство спорта Республики Татарстан.
Руководитель — Гарифуллин Руслан Ровшанбекович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, пр-кт. Ибрагимова, д. 44
- Телефон: (843)-523-64-75
- Email: batur_kazan@mail.ru
- Сайт: https://edu.tatar.ru/moskow/page747901.htm/page768661.htm
Дата последнего обновления: 17.11.2020