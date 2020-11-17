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ГАУ Республиканская Спортивная Школа Олимпийского Резерва Батыр

Образование и наука

Общая информация

Школа была основана в 70-е годы при заводе Органический Синтез г.Казани. Первоначально проходили во Дворце Химиков. В 1986 году состоялось открытие Дома физкультуры «Синтез» в Московском районе г.Казани, в который переехала спортивная школа.

В 1995 году Дом физкультуры «Синтез» был реорганизован в Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Батыр».

Учредителем ГАУ РСШОР «Батыр» является Министерство спорта Республики Татарстан.

Руководитель — Гарифуллин Руслан Ровшанбекович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, пр-кт. Ибрагимова, д. 44
  • Телефон: (843)-523-64-75
  • Email: batur_kazan@mail.ru
  • Сайт: https://edu.tatar.ru/moskow/page747901.htm/page768661.htm

Дата последнего обновления: 17.11.2020

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