ГАУ Республиканская Спортивная Школа Олимпийского Резерва Батыр

Общая информация

Школа была основана в 70-е годы при заводе Органический Синтез г.Казани. Первоначально проходили во Дворце Химиков. В 1986 году состоялось открытие Дома физкультуры «Синтез» в Московском районе г.Казани, в который переехала спортивная школа.



В 1995 году Дом физкультуры «Синтез» был реорганизован в Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Батыр».



Учредителем ГАУ РСШОР «Батыр» является Министерство спорта Республики Татарстан.

Руководитель — Гарифуллин Руслан Ровшанбекович.

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