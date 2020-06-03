«Это сложный и интересный объект»: МСЗ в Осиново возведет строитель «Корстона» и штаб-квартиры ФНС

«Ростех» сделал ставку на давнего подрядчика «Газпрома»

Сегодня стало известно, что генеральным подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью выбрано казанское ОАО «Татнефтепроводстрой» — строительно-монтажный холдинг Александра Пилишкина. АГК-2 в интересах «РТ-Инвеста» подписала с ним контракт на выполнение генподрядных работ стоимостью свыше 5 млрд рублей, а вся стоимость завода (вместе с оборудованием) оценивается в 25 миллиардов. Как заявил «Реальному времени» сам Александр Пилишкин, его компания настроена выполнить весь объем строительно-монтажных работ самостоятельно, а в будущем намерена участвовать в конкурсе на возведение аналогичных заводов в России. Пуск татарстанского мусоросжигательного завода запланирован на лето 2022-го — конец 2023 года.



Международные компании рассматривались, но не прошли

«РТ-Инвест» начинает строить в Татарстане завод по термическому обезвреживанию отходов стоимостью в 25 млрд рублей. АГК-2 в интересах финансового инвестора определила генерального подрядчика. Им стал казанский трест «Татнефтепроводстрой» с годовым оборотом свыше 2 млрд рублей, принадлежащий Александру Пилишкину.

«Генеральный подрядчик завода определен. На сегодняшний день уже получено разрешение на строительство. К работам мы приступили после получения положительного заключения независимых международных экспертов, исполнив требование президента республики», — говорится в сообщении «РТ-Инвеста».

Учитывая, что мусоросжигательный завод строится по зарубежной технологии, заказчик рассматривал на роль генподрядчика и международные компании, и предприятия строительного комплекса Республики Татарстан. В итоге выбрали ОАО «Татнефтепроводстрой», сообщили в компании.

Чем известен «Татнефтепроводстрой»

Александр Пилишкин подтвердил, что с АГК-2 подписан контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью свыше 5 млрд рублей. Он рассказал, что в настоящее время строители выходят на строительную площадку в Зеленодольском районе Татарстана.

«Это сложный и интересный объект, который требует полной самоотдачи», — признал он.

По его словам, у компании есть опыт строительства трубопроводов и газопроводов в Западной Сибири, на Сахалине и на Дальнем Востоке в рамках крупнейших инвестиционных проектов «Газпрома». Известно ОАО «Татнефтепроводстрой» и знаковыми объектами в Казани. На его счету такие сооружения, как здание «Корстона», здание ФСБ, МКДЦ, штаб-квартира ФНС. Недавно холдинг построил подземную четырехъярусную парковку возле НКЦ «Казань».

Александр Пилишкин рассказал, что полгода назад оставил пост генерального директора компании, передав оперативное управление своему коллеге Ивану Демидову. Сам он остается владельцем самой большой доли в компании — по данным системы «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат 39,62% уставного капитала.

По официальным данным, в прошлом году «Татнефтепроводстрой» вступил в АСРО «Содружество строителей РТ», выплатив взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 2 млн рублей. Уровень ответственности по договорам подряда — до 10 млрд рублей, по контрактам госзакупок — 60 млн рублей.

В будущем «Татнефтепроводстрой» намерен участвовать в конкурсе на возведение аналогичных заводов в России, заявил собственник холдинга. Фото yandex.ru

Субподрядчики — не раньше, чем через полтора года

Как пояснил «Реальному времени» Александр Пилишкин, его компания настроена выполнить весь объем строительно-монтажных работ самостоятельно. «Сейчас мы закупаем дополнительную технику, чтобы не брать в аренду. Штат увеличиваем», — рассказал он. Пилишкин не исключил, что будет привлекать субподрядчиков для создания систем вентиляции и автоматизации, но это произойдет не раньше, чем через полтора года.

Пуск татарстанского мусоросжигательного завода запланирован на лето 2022-го — конец 2023 года. В будущем «Татнефтепроводстрой» намерен участвовать в конкурсе на возведение аналогичных заводов в России, заявил собственник холдинга. Напомним, в России реализуется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха»). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.