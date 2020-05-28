Главное — не пережестить: РПЛ стоит присмотреться к рестарту Бундеслиги

Германия — одна из первых стран, которые прошли пик пандемии и начали медленное возвращение к нормальной жизни. Пока с большими ограничениями, но уже открываются рестораны и бары, а футбол немцы возобновили первыми среди топ-лиг — 16 мая рурским дерби. Так что РПЛ, планирующая возобновить чемпионат в конце июня, может подсмотреть рестарт в Германии и не повторять некоторых ошибок, которые прокрались даже в хорошо организованную лигу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Правила



Из-за ограничений, действующих в стране, было важно прописать четкие правила возобновления Бундеслиги, которые поспособствуют уменьшению риска новых заражений — как количественно (предотвратить скопления людей), так и в отдельности для игроков, тренеров и других лиц, причастных к организации и самой игре.

Хотя иногда кажется, что эти правила прописаны вопреки здравому смыслу и с целью снять с себя ответственность перед потенциально недовольной аудиторией. «Мы на всякий случай написали, а если что пойдет не так, виноваты будут команды и частные лица», — примерно таким представляется ход мысли Немецкого футбольного союза (НФС).

Список главных правил:

Команды должны изолироваться в отелях или на базе и не имеют права покидать их даже для похода в магазин. Никаких встреч с посторонними и даже семьей на время турнира. Матчи проходят без зрителей. На стадионах задействуется не более 300 человек — включая команды, болбоев, обязательные медицинские бригады, небольшой пул журналистов и телевизионщиков. Для каждого вида участников матча есть строго регламентированная территория, в которой они могут находиться. Она наиболее «просторна» для членов команды и сильно ограничена для сопровождающих матч организаторов и т. д. Грубо говоря, стадион поделили на три зоны, в каждой из которых может находиться не более 100 человек — все на расстоянии друг от друга. Запасные обязаны носить маски, пока находятся на скамейке, как и весь тренерский штаб. Позже главному тренеру разрешили не надевать маску, так как это препятствует выполнению его функционала. При этом нужно сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. При праздновании гола нельзя обниматься или «отбивать пять» партнеру. Разрешены только соприкосновения ногами и локтями. Также запрещены любые другие тесные контакты вне игровых ситуаций — собираться в круг перед матчем и т. д. Все ограничения распространяются и на тренировочный процесс. Расстояние в полтора метра после тренировки в раздевалке, ношение масок и пр.

На фоне большого хейта общественности и критики со стороны руководства лиги «Герта» отстранила футболиста от тренировок, а сам Калу извинился за видео. Фото bz-berlin.de

Проблемы соблюдения

Каждое из пяти главных правил, кроме проведения матчей без зрителей, не исполняется на сто процентов — некоторые в силу их абсурдности, некоторые из-за рефлексов, которые уже плотно поселились в головах игроков.

О нарушении первого из правил рассказал главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих: «Мы на карантине в отеле и вроде как не имеем права его покидать. Но есть ситуации, в которых это необходимо. Например, я вынужден был сходить в магазин за зубной пастой и кремом для рук». Фактически это является прямым нарушением карантинных требований, но санкций не последовало даже после самоличных признаний тренера. Как не последовало и корректировки правил, несмотря на реальную необходимость покидать место базирования время от времени.

Гораздо более нашумевшая история связана с видео Соломона Калу из «Герты», которое он снял за несколько дней до возобновления чемпионата и выложил в Сеть. В раздевалке он снимал, как вплотную подсаживается к партнерам и отбивает пять с явной издевкой над правилом полутора метров. На фоне большого хейта общественности и критики со стороны руководства лиги «Герта» отстранила футболиста от тренировок, а сам Калу извинился за видео.

При этом само правило кажется абсурдным, и есть большие сомнения, что оно соблюдается в других клубах — просто остальным хватает ума не обнародовать эти рукопожатия под аккомпанемент смеха. В футболе соприкосновения естественны — много стыков, стандарты, при которых плотность в штрафной очень велика, а футболисты постоянно прибегают к игре корпусом и ставят блоки. Сам вид спорта очень контактный и плотный, и если ты не заразился уже на поле (это касается не только игр, но и тренировок), то сделать это рядом с теми же людьми в раздевалке вряд ли вероятно.

В футболе соприкосновения естественны — много стыков, стандарты, при которых плотность в штрафной очень велика, а футболисты постоянно прибегают к игре корпусом и ставят блоки. Фото rubin-kazan.ru

Чтобы вы понимали, весь план НФС разрушается уже во время игры — очень часто футболисты отмечают голы не менее бурно, чем раньше, кидаясь в объятия. Это рефлекс, который вырабатывается годами, плюс после гола происходит эмоциональный подъем, который на какое-то время отключает память и здравый смысл в головах игроков. Впрочем, кроме гневных твитов болельщиков, ничего не происходит — по-моему, руководители и сами понимают невозможность выполнения этого правила на сто процентов. К тому же показательную глупость Калу переплюнуть будет уже сложно, а штрафовать и отстранять за каждое нарушение было бы глупостью — в этом случае под санкции попало бы несколько десятков футболистов.

Правило полутора метров в раздевалке, сдержанное празднование голов и запрет на плевки во время матча — скорее популистские решения, которые на бумаге снимают ответственность с организаторов в глазах чувствительной общественности, но не слишком выполнимы на деле и подставляют под критику игроков.

Другие опасения

Еще перед возобновлением чемпионата Бундеслиги эксперты опасались, что закрытый формат тестирования на коронавирус внутри клубов станет способом манипуляции и катализатором распространения ложных диагнозов. Например, клубы, которым невыгодно доигрывать сезон из соображений сохранения прописки в лиге, могли бы объявлять о массовых заражениях своих футболистов, что вызвало бы негативный ажиотаж и могло бы привести к изменению решения о продолжении сезона. Это же, в теории, могли бы проворачивать и клубы, которые в прошлом сезоне заняли еврокубковые места, но не дотягивают до них в нынешнем (в случае непродолжения сезона, с большой долей вероятности, в еврокубки отправили бы команды из прошлого сезона). Обратное может происходить с командам, которые считают выгодным продолжение сезона и хотят исправить турнирную ситуацию. Здесь возможно сокрытие положительных результатов тестов, что создает дополнительные риски.

Но, как показала практика, такие опасения в Германии пока не подтверждаются. В России же это, напротив, является горячей темой. Если какие-то из клубов действительно шли на сокрытие больных и ложные объявления, как их подозревают, это сильно затруднит процесс рестарта.

Что касается единичных положительных тестов уже во время сезона, то даже в таком случае он не будет прекращен. И здесь есть риск эффекта домино — взаимодействие нескольких инфицированных игроков с командой может привести к волне заражений. Это будет опасно не столько в контексте продолжения чемпионата, сколько в принципе для здоровья игроков. Если верить Леониду Слуцкому, коронавирус может ставить крест на карьере футболистов, так как их род деятельности делает легкие наиболее уязвимым органом.

Эксперты опасались, что закрытый формат тестирования на коронавирус внутри клубов станет способом манипуляции и катализатором распространения ложных диагнозов. Фото mos.ru

В Бундеслиге некоторые футболисты уже высказывались резко против продолжения сезона (например Суботич), но единичные интервью не повлияли на планы руководства лиги. В Англии, напротив, была целая группа футболистов, которые единовременно высказали свой протест против возобновления чемпионата. По их мнению, оно будет сопряженно с серьезными рисками для здоровья при изоляции от мира и своих семей на полтора-два месяца. Конечно, это не единственная причина отказаться от продолжения сезона в Англии, но резкие высказывания игроков тоже влияют на решения и их мнение учитывается.

В российском футболе «протестное движение» не очень развито. Даже если футболисты, медики и тренеры понимают, насколько рискованно возобновлять сезон в таких условиях, вряд ли это будет учтено при принятии решения, потому что сложно ожидать коллективной оппозиции. И учитывая как раз потенциальный эффект домино с пропорциональным увеличением количества зараженных, это может обернуться глобальным крахом. И ответственность за это ляжет на плечи руководителей.

Что делать РПЛ

РПЛ важно не пережестить с неадекватными мерами, как это сделала Бундеслига. Из-за чересчур размашистых и невыполнимых требований руководства ответственность полностью перекладывается на плечи футболистов, которые и без того находятся в большом стрессе и подвергают риску свою карьеру (возвращаясь к словам Слуцкого). Меры руководства требуют поддержки со стороны игроков — чтобы они не начали выходить за рамки дозволенного правилами (для этого их и нужно сделать выполнимыми), а тем более они требуют не постить в соцсетях свои нарушения с высмеиванием правил, даже если речь о формальностях. Здесь отдельный привет одному футболисту с миллионом подписчиков в Instagram, который любит выделиться из толпы, высказывая непопулярное мнение. Пример Калу уже показал, что это не закончится ничем хорошим.

При этом базовые принципы из Германии вполне можно перенять. Это действительно сложно, но изоляция игроков от семей и окружающего мира важна — конечно, с условием организации доставки всего необходимого на базу/в отель (в отличие от кейса «Аугсбурга»). Важно минимизировать контакт членов команды с журналистами и другими людьми на близком расстоянии.

Но напоследок есть вопрос, ответ на который не просматривается вообще: как быть, если по ходу сезона выяснится, что N футболистов в команде X заражены и контактировали до этого с партнерами и соперниками? Стоит ли в таком случае отменять турнир или нужно идти до конца? Ведь если отменить, то все было зря, а если продолжить, то на плечи принимающего такое решение ляжет большая ответственность за рост количества зараженных.

И одно, и другое было бы не очень логичным, а третьего варианта просто нет.

