Фотомарафон «100-летие ТАССР»: последний звонок в школе №11 Казани, 1981 год

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Временем появления праздника последнего звонка в советских школах считают 1970-е годы. До тех пор в школах отмечали только выпускной, а окончание учебного года знаменовалось простой линейкой для всех. Но потом решили ввести новый праздник, и идея прижилась. В 1980-е выпускники уже праздновали последний звонок, в том числе и в Казани.

Традиция вводилась постепенно, не все школы сразу перешли на систему «двойного праздника». Единой даты 25 мая, как сейчас, тогда не было — каждая школа назначала дату самостоятельно. Как и сегодня, праздник последнего звонка проводился сразу же после окончания учебы, перед выпускными экзаменами. Выпускники прощались еще пока не со школой, а с процессом — с уроками, с учителями, с переменами и ежедневной рутиной.

На празднике последнего звонка в школе №11 Казани, 1981 год

Юноши в 11 классе форму уже не надевали: она состояла из темно-синих штанов и куртки, и на выпускниках смотрелась не совсем уместно — все-таки ребята приходили на последний звонок в обычных костюмах. А вот девушки носили классическую советскую школьную форму: коричневое шерстяное платье с воротничками и манжетами (их нужно было отпарывать и стирать каждый вечер, иначе можно было прослыть неряхой) и два фартука — черный повседневный и белый торжественный.

Традиция надевать такую форму на последний звонок возобновилась к концу 1990-х, но теперь она покупается конкретно под этот день и, например, комсомольского значка на ней уже не встретишь. А в первой половине 1980-х она была практически единственным вариантом одежды для девушки-школьницы. Джинсы, батник, нарядные платья, убийственное мини и все остальные способы самовыражения оставались для института. Школа была строга в этом вопросе.

После праздника последнего звонка в школе №11 Казани, 1981 год

На последний звонок приглашали первоклашек: так в советской школе символически показывали связь поколений. Уже в 1981 году бытовал своеобразный обряд, когда первоклассница на плечах у выпускника «объезжает» школьный двор и звенит в огромный неудобный колокольчик. Сейчас эта традиция используется и на 1 сентября, и на последнем звонке. В 80-е это было характерно только для майского праздника. А еще десятиклассники дарили малышам книги — и тоже только на празднике последнего звонка, оставляя им своеобразное наследство.

Первоклашки на празднике последнего звонка в школе №11 Казани, 1981 год

После линейки принято было идти в классы или в школьную столовую, где родители выпускников накрывали стол для чаепития. Шампанское оставалось для выпускного, а в последний звонок с учителями пили чай со сладостями. И там было все, как сейчас: учителя говорили прочувствованные речи, кое-кто плакал, родители волновались за дальнейшую судьбу своих детей, а сами выпускники пока еще не понимали, что им делать с пьянящей свободой от школьной парты.

Выпускники на празднике последнего звонка в школе №11, 1981 год

Сильное отличие от сегодняшнего дня состояло в том, что экзамены для поступления в вуз нужно было сдавать в два захода: сначала школьные выпускные (классические, по билетам), а потом — вступительные в вузы. Подавать документы в несколько вузов сразу было нельзя, специальность выбирали заранее, еще в процессе подготовки к экзаменам. Причем каждый вуз принимал профильные экзамены по-разному: например, химия в медицинский институт, КХТИ и на химфак КГУ — была тремя совершенно разными экзаменами. Поэтому готовились к поступлению не на страх, а на совесть.

Впрочем, в первой половине 1980-х тотального поступления 10-классников в вузы, как сегодня, еще не было: не все к этому стремились. Кто-то, получив среднее образование в десятилетке, уходил работать на производство, кто-то — в техникумы.

Дипломы об окончании школы выдавали, как и сейчас, на выпускном балу. Но это было позже. А пока выпускники, послушав, как отзвенел последний звонок, шли гулять по городу, на Волгу и на Казанку — провожать свое детство.

Людмила Губаева