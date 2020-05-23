Как буддисты справляются с коронавирусом? Ответ: не медитацией единой

Взгляд американского ученого

На Западе буддизм уже не первое столетие представляется скорее как философское учение, совместимое со светским подходом, эмпиризмом и научной объективностью. Однако в условиях пандемии миллионы буддистов, ищущих защиты и исцеления от новой коронавирусной инфекции, обращаются к традиционным религиозным ритуалам, которые значительно отличаются от нашего представления об этой религии. В материале, написанном для The Conversation, доцент кафедры истории Азии и религиоведения государственного университета Пенсильвании Пирс Сальгеро проанализировал, как последователи традиционного буддизма борются с эпидемией.

С момента распространения COVID-19 далай-лама, многочисленные высокопоставленные служители, а также азиатские и мировые буддийские организации пришли к выводу, что пандемия требует медитации, сострадания, щедрости и благодарности. Такие высказывания подтверждают общее мнение Запада о буддизме как философском учении, нежели религии. Практики спиритической, но в светском обществе связанной с осознанностью, уровнем счастья, снижением тревожности и стресса.

Но для многих людей во всем мире буддизм — это религия, система верований, которая включает в себя непоколебимую веру в высшие силы. То есть в буддизме есть целый набор исцеляющих ритуалов, которые выходят далеко за рамки медитации.

Изучая взаимодействие между буддизмом и медициной на протяжении последних 25 лет как историк и этнограф, я проанализировал роль этих ритуальных практик в период пандемии коронавируса.

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С момента распространения COVID-19 далай-лама, многочисленные высокопоставленные служители, а также азиатские и мировые буддийские организации пришли к выводу, что пандемия требует медитации, сострадания, щедрости и благодарности

Талисманы, молитва и ритуал

Буддизм зародился в Индии около двух с половиной тысячелетий назад. Сегодня, имея более полумиллиарда последователей по всему миру, буддизм является весьма разнообразной традицией, адаптировавшейся во множестве социально-культурных контекстов.

Существует три основных школы традиционного буддизма: Тхеравада, практикуемая в большинстве стран Юго-Восточной Азии, Махаяна, наиболее распространенная в Восточной Азии, и Ваджраяна, обычно ассоциируемая с Тибетом и Гималайским регионом.

В местах, где проживают большинство буддистов, официальный ответ на пандемию COVID-19 включает в себя обычные меры по оказанию неотложной медицинской помощи и санитарии, рекомендации ношения масок, мытья рук и использования сервисов доставки вместо шопинга. Но в религиозных общинах буддийские лидеры используют ряд апотропов — ритуалов магической защиты от болезней.



Например, в Таиланде храмы Тхеравады раздают «янт» — талисман с изображениями духов, священных текстов и буддийских символов. Эти благословленные оранжевые листы бумаги являются обычным ритуальным объектом для буддистов Юго-Восточной Азии, которые видят в таком кризисе, как эпидемия, возрождение сил зла.

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В религиозных общинах буддийские лидеры используют ряд апотропов — ритуалов магической защиты от болезней

Амулеты и обереги Тхеравады концентрируют свои магические силы не только чтобы отразить злых духов от Будды, но и чтобы помочь благотворным духам природы, полубогам, харизматическим духовным лидерам и колдунам. Теперь эти благословенные предметы специально разрабатываются с целью защиты людей от заражения коронавирусом.

Буддисты Махаяны используют подобные священные атрибуты, но также они молятся в целях защиты целому пантеону будд и бодхисаттв — другому классу просветленных существ. В Японии, например, буддийские организации проводят обряды изгнания, призывающие буддийских божеств помочь избавить страну от коронавируса.

Практикующие махаяны верят, что благословения, данные этими божествами, могут быть переданы через статуи или изображения. В современной интерпретации этой древней веры священник из храма Тодайджи в Наре, Япония, в апреле опубликовал в «Твиттере» фотографию великого Будды Вайрочана. Священник утверждает, что изображение защитит всех, кто взглянет на него.

Третья основная форма буддизма, Ваджраяна, развивавшаяся в средневековый период и широко распространенная в Тибете, включает в себя множество ритуалов более ранних традиций. Например, далай-лама призвал практикующих в Тибете и Китае читать мантры для бодхисаттвы Тары, женщины-богини, связанной с состраданием и благополучием, чтобы получить ее защиту.





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Далай-лама призвал практикующих в Тибете и Китае читать мантры для бодхисаттвы Тары, женщины-богини, связанной с состраданием и благополучием, чтобы получить ее защиту

Практикующие ваджраяны также пропагандируют уникальную форму визуализации, когда практикующий генерирует яркий мысленный образ божества и затем взаимодействует с ним на уровне тонкой энергии. Меры борьбы с COVID-19, предложенные ведущими специалистами в традиционной тибетской медицине, включают в себя такой вид визуализации.

Буддийский модернизм

Начиная с подъема колониального периода в XIX веке, «буддийские модернисты» создали международный образ буддизма как философии или психологии. Подчеркивая его совместимость с эмпиризмом и научной объективностью, они обеспечили место буддизма в современном мире и проложили путь к его популярности за пределами Азии.

Многие из этих светски мыслящих священнослужителей впоследствии отвергли ритуалы и другие «фокус-покусы» традиционного буддизма, отправив их на задворки традиции. Однако, задокументировав богатство истории и современной практики буддийских исцеляющих и защитных ритуалов, я утверждаю, что эти практики не так легко списать со счетов.

В большинстве живых традиций буддизма защитные и целебные ритуалы воспринимаются серьезно. У них есть сложные доктринальные доказательства, которые часто основываются на целительной силе веры.

Исследователи все чаще соглашаются с тем, что вера как таковая играет роль в укреплении здоровья. Например, антрополог Даниэль Моерман определил то, что он называет «значимым ответом». Эта модель объясняет, как культурные и социальные убеждения и практики приводят к «реальному улучшению качества человеческой жизни». Аналогичным образом, исследователь Гарвардской медицинской школы Тед Капчук изучил нейробиологические механизмы ритуалов для облегчения заболевания у человека.

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Для миллионов людей во всем мире буддийские талисманы, молитвы и защитные ритуалы предлагают эффективный способ противостоять тревожности, вызванной глобальной пандемией коронавируса, обеспечить утешение и облегчение

На сегодняшний день не существует достоверного способа избежать заражения COVID-19, за исключением постоянного пребывания дома, как не существует и волшебной пилюли от инфекции. Но для миллионов людей во всем мире буддийские талисманы, молитвы и защитные ритуалы предлагают эффективный способ противостоять тревожности, вызванной глобальной пандемией коронавируса, обеспечить утешение и облегчение. А как известно, на войне, пусть даже и с вирусами, все средства хороши.