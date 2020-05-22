Как в «коронакризис» российские букмекеры нашли спасение в белорусском футболе

Отмена большинства спортивных событий подтолкнула клиентов букмекеров к нелегальным конторам, белорусскому чемпионату и киберспорту

Рынок ставок на спорт в России до «коронакризиса» показывал рост, причем по количеству игроков — более чем вполовину за год. Однако пандемия ощутимо ударила и по этому бизнесу: рухнула выручка, игроки вновь начали уходить к подпольным букмекерам. Плюс ко всему, отрасль оказалась «на хайпе» из-за скандала с «инвестфондом» челнинца Эрика Гафарова — букмекеры, впрочем, резко осуждают его деятельность. Подробнее об этом и о том, как индустрия нашла спасение в белорусском футболе, — в материале «Реального времени».

До «коронакризиса» отрасль росла взрывными темпами

По итогам 2019 года Россия вошла в десятку стран с самым крупным объемом рынка ставок: по оценке международного агентства H2 Gambling Capital, РФ занимает девятое место с долей мирового рынка в 3,6%. Выручка легальных букмекерских контор составила $1,5 млрд (исследование сверстано в цифрах минувшего года, с курсом доллара в районе 60 рублей), по 2020 году прогнозировалась выручка в $2,1 млрд. По темпам роста выручки Россия и вовсе на втором месте, сразу после США.

Это согласуется с оценкой информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров», который накануне представили на отраслевой онлайн-конференции. Как рассказала эксперт портала Маргарита Мокшина, легальные букмекеры заработали в 2019 году 89,4 млрд рублей. В сравнении с 2018 годом рост составил 8%.

Растет и количество игроков на ставках, причем еще быстрее, чем выручка. За 2019 год в России количество совершеннолетних россиян, которые хотя бы раз в год делали ставку, оценивается в 7,9 млн человек, или 6,5% населения от 18 лет и старше. Рост в сравнении 2018 годом составил 68%, хотя отчасти он объясняется изменением методики подсчета (с телефонного интервью на онлайн-исследование). Средний размер ставки на одну игру составил 1 300 рублей против 1 516 рублей в 2018 году, однако тогда высокая средняя ставка объяснялась проведением ЧМ-2018 по футболу в России.

Средний размер ставки на одну игру составил 1 300 рублей против 1 516 рублей в 2018 году, однако тогда высокая средняя ставка объяснялась проведением ЧМ-2018 по футболу в России. Фото Олега Тихонова

Исследование описывает и портрет среднестатистического игрока, правда, в довольно общих фразах. 70% игроков — мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, большинство из них женаты, у многих семья состоит из трех и более человек. Свыше 89% делают ставки в онлайне. Чаще всего у них есть работа и высшее образование. При этом авторы исследования в последние годы отмечают рост количества женщин — игроков на ставках, но объяснения этому пока не нашли.

Игроки не торопятся в легальный сегмент ставок

При этом легальный сегмент составляет только 65%, и растет не столь быстрыми темпами. Как рассказал основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян, подпольные и зарубежные конторы привлекают фактическим отсутствием ряда ограничений — например, по авторизации игрока и взиманию НДФЛ. «Это заставляет игрока думать: пойду играть в офшор и ничего не буду должен», — комментирует Шахбазян.

На руку легальным букмекерам играют послабления в законодательстве — для авторизации игрокам теперь не надо лично ходить в пункты приема ставок, а некрупные выигрыши не облагаются НДФЛ. А вот «коронакризис» работает в противоположную сторону.

— Из-за коронавируса отменился весь спорт, и он весь остановился, не на что было ставить, а у зарубежных букмекеров такого сильного падения нет — отсутствие спорта компенсировалось остальными продуктами, — заявляет Шахбазян.

Под этими «остальными продуктами» букмекеры, судя по всему, понимают очень широкий спектр услуг от ставок на киберфутбол до игровых автоматов под видом ставок.

Чемпионат Белоруссии спас букмекеров от разорения

В связи со «спортивным локдауном» у букмекеров закономерно рухнули все показатели: как отмечает директор по маркетингу БК «БингоБум» Петр Кипа, на прежнем уровне остался лишь средний размер ставок, обусловленный привычками аудитории. Заместитель генерального директора по маркетингу «Лиги Ставок» Игорь Столяров прогнозирует падение выручки по итогам 2020 года минимум на 35—40%. Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности Николай Оганезов также прогнозирует волну закрытий офлайновых пунктов приемов ставок — но тут свою роль играет и общая «диджитализация бизнеса»

Как уже было сказано выше, в период «коронакризиса» возможности делать ставки хоть на какой-нибудь спорт оказались очень ограничены. В связи с этим взрос интерес к не самым традиционным для букмекеров видам спорта: например, дартсу, крикету или шахматам. А белорусский футбол, не остановившийся во время пандемии, букмекеры называют не иначе как спасением.

Как рассказал Петр Кипа, еще в марте чемпионат Белоруссии по футболу был на 13-м месте по популярности ставок. В апреле же он попал сразу на первое место, сравнялся с Бундеслигой, которая открылась лишь недавно (хотя размер ставок на немецкий футбол в среднем в три раза больше). При этом в апреле ставки на белорусский чемпионат выросли более чем в 20 раз.

— Чемпионат Белоруссии спас нас от разорения! Мы и так их любили за их эксцентричность, а тут такое... Кроме условно уругвайского настольного тенниса, нас спасли именно Белоруссия вместе с Бундеслигой. Все теперь узнали белорусских футболистов, они стали национальными героями, — еще более эмоционально заявил Столяров.

Вполне закономерно выросли и ставки на киберспорт — по заявлению Кипы, в пять раз. Киберспортивными лидерами являются CS:GO и Dota 2. При этом игроки доверяют только соревнованиям под эгидой крупных киберспотривных объединений — в киберспорте часто возникает риск того, что организаторы чемпионата могут оказать влияние на его исход. Этот фактор, например, ограничивает потенциал ставок на футбольный симулятор FIFA.

Кипа добавил, что ставки на киберспорт в целом являются менее маржинальным направлением, чем на традиционные игры.

«Букмекерство — это структура для того, чтобы люди тратили деньги»

В Татарстане вопрос ставок на спорт недавно оказался в центре крупного скандала — речь идет об истории с инвестфондом «Гафаров и партнеры» челнинца Эрика Гафарова. Прокуратура РТ добилась возбуждения уголовного дела на четырех основателей фонда по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Фонд, напомним, привлекал средства как раз для «заработка на спортивных ставках» и активно рекламировался при участии звезд спорта. При этом вкладчики фонда жаловались на невозможность вернуть вложенные средства.

Участники конференции также осудили историю с Гафаровым. Так, Паруйр Шахбазян отметил, что сама суть ставок не предполагает, что появится какой-либо фонд и сможет на них зарабатывать.

— Любой фонд, который говорит, что будет зарабатывать деньги на ставках на спорт — это или наивные ребята, или мошенники. Объясню, в чем разница. Фондовый рынок тоже падает, но он цикличен, там все сделано для того, чтобы люди зарабатывали. А букмекерство — это структура для того, чтобы люди тратили деньги. Ты ставишь, смотришь, за это платишь, — прокомментировал он ситуацию «Реальному времени».

Николай Оганезов также заявил, что история с фондом Гафарова — это «ситуация исключительно для правоохранителей, букмекеры уж точно не имеют к ней отношения».