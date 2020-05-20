«У меня даже есть диплом Кабинета министров Татарстана»: девушка из видео с бельем вместо маски оказалась бизнесвумен и чемпионкой WorldSkills

Фото: из архивов Виталины Мусиной

Виталине Мусиной 27 лет, она из Казани. 6 мая девушка вместе с подругой записала и выложила в Instagram отрывок своего видео-баттла, в котором она решает использовать не обычную медицинскую маску, а нижнее белье для похода в магазин. Только через неделю на видео обратили внимание Telegram-каналы и ведущие СМИ Татарстана, а на девушку обрушилась волна критики, комментаторы не стесняются описывать ее внешность в самых низких выражениях и делать выводы о ее «способностях и талантах». Между тем Виталина Мусина — молодой предприниматель и чемпионка России по парикмахерскому искусству 2013 года. В интервью «Реальному времени» девушка порассуждала о том, зачем казанские блогеры снимают провокационные ролики и как необдуманные посты в Сети могут стать причиной необоснованных выводов и народной травли.

«Поняла, что хочу свой бизнес, хотя слабо верила, что получится — у меня никогда не было богатых родителей»

— Виталина, вы очень молоды, а ваш салон красоты работает уже 3 года. По внешним признакам, работает весьма успешно — приличный поток своей клиентуры и хорошо работающие соцсети (в корпоративном аккаунте Instagram больше 17 тыс.человек, еще почти 12 тыс. на личном). Расскажите, с чего начиналась ваша профессиональная карьера?

— Я из Казани, здесь выросла, мы жили в Высокой горе. С 16 лет в индустрии красоты — после девятого класса сразу пошла в Колледж малого бизнеса и предпринимательства, там отучилась 5 лет на парикмахера и технолога-парикмахера. Все это время я постоянно проходила стажировки, участвовала в профессиональных конкурсах Поволжья и России, а в 2013 году одержала победу в чемпионате WorldSkills Russia, у меня даже есть диплом от Кабинета министров Татарстана. Потом были квалификационные стажировки в Москве и даже Италии, стала тренировать мастеров.

Как мастер, я начинала работать в студии у Альбины Курбановой в «Секретах успеха», набралась опыта и решила работать на себя. Сначала, конечно, пока училась, на дому — подстригала то здесь, то там. После колледжа у меня было еще 3,5 года Кооперативного института в той же сфере, я училась заочно и могла параллельно работать, постепенно понимая, что хочу свой бизнес. Хотя, будучи молодой девчонкой, я слабо верила, что получится — у меня никогда не было богатых родителей или партнеров.

Я откладывала деньги, потихонечку разживалась профессиональным инвентарем, материалом, а 3 года назад зарегистрировала ИП, сняла помещение. Для меня тогда было очень важно, что все документально оформлено, так я так понимала, что все, началась взрослая жизнь. Сейчас в моей студии места по договору субаренды занимают пять мастеров, раньше были еще узкие специалисты, например бровисты, сейчас мы приглашаем их, когда просят клиенты…

Фото Ильи Репина

И до 28 марта, когда нас закрыли, люди уже начинали остерегаться салонов, приходить на процедуры, несмотря на все принятые меры предосторожности, антисептические обработки. Здоровье у людей на первом месте

«Многие клиенты еще не вышли с «удаленки» и продолжают остерегаться. Выручка упала на 40—50%»

— Ваш бизнес тоже не мог остаться в стороне от общего паралича сферы услуг, как на вас повлияли карантинные меры и как вы их переживали?

— И до 28 марта, когда нас закрыли, люди уже начинали остерегаться салонов, приходить на процедуры, несмотря на все принятые меры предосторожности, антисептические обработки. Здоровье у людей на первом месте, это объяснимо, здесь у клиента с мастером все-таки близкий контакт. Для меня остается самым непонятным, как настолько быстро поднялись цены на все обеззараживающие средства, антисептики, маски и перчатки. Уже в тот момент все начали страдать, особенно те, кто не закупил заранее — распространители наживались на нас.

После закрытия мы не принимали клиентов, не работали: и мастера, и я — все мы сидели дома. Это был не тот случай, когда нужно было заниматься самодеятельностью или, как я слышала, поговаривали «на дом выезжать», пандемия — не тот случай. У сотрудников на тот момент не было другого выбора, кроме как сидеть в своих съемных квартирах и продолжать платить за них деньги, которых нет. Я даже готова была предоставить им денежное пособие, но они отказались, сказав, что накопления пока есть и они просто хотят скорее выйти на работу, чтобы начать зарабатывать.

Для меня лично пандемия стала и возможностью немного отдохнуть. С 20 апреля разрешили стричь в парикмахерских, сейчас уже, слава богу, разрешают приступить к полноценной работе. Но многие клиенты еще не вышли с «удаленки» и продолжают остерегаться. Статистика, по сравнению с прошлым годом, сильно упала. Выручка упала примерно на 40—50 процентов по сравнению с этим же месяцем прошлого года. На сегодняшний день, не работая две недели, неделю работая на одной услуге, сложно сказать точно… А аренду нужно выплачивать, и этот момент очень сложный.

«Изначально это видео — просто хайп и юмор. Не думала, что в Татарстане раздуют масштабную дискуссию»

— Виталина, вас можно назвать блогером? Вы привлекаете каких-то специалистов для раскрутки, настройки таргета?

— Я больше выкладываю то, что у меня в жизни происходит. И те, кому это интересно, смотрят. Для аккаунта студии у меня есть настроенный таргет, но это аккаунт живет отдельно от меня. На моей личной странице аудитория совсем другая, соответственно, я показываю то, чем я занимаюсь, что мне интересно. Люди вдохновляются — кто-то читает, кто-то отписывается, это им не нужно.

— Все это я к тому, что многие восприняли ваш ролик как социальный и даже пародийный блогерский контент, с фокусом на масочный режим, введенный 12 мая, прямо накануне выхода видео. И дальнейшие его обсуждения скатывались лишь к формату и реквизиту — нижнее белье, девичье лицо и т. д. Изначально задумывался ли он как социальный или это был фан?

— У меня есть подруга, она занимается непосредственно таргетом. У нее есть свой личный аккаунт со своей аудиторией. Она предложила мне сделать это… Есть такой формат, когда тебе дают задание, и ты должен его выполнить. Я — творческий человек, у меня нет никаких рамок и ограничений, это интересно, поэтому я согласилась.

Конкретно этот ролик был выпущен на моей странице в сториз утром 6 мая. Сразу хочу сказать, что люди вокруг меня в магазине и на улице даже не замечали, что на мне надето вместо маски. На ролике я специально этот момент показала, будто бы сняла трусики с себя, чтобы создать больший ажиотаж. Сами понимаете, это делается только для того, чтобы аудитория на это отреагировала.

Изначально это видео — просто хайп и юмор. Когда я продумывала ролик, было важно создать трешовую ситуацию для себя — выход из зоны комфорта, смогу или не смогу я это сделать, в этом и есть суть формата. Я не думала, что это видео может привлечь паблики, которые занимаются юмором, шутками, а потом это все выйдет на уровень СМИ, и у нас в Татарстане раздуют масштабную дискуссию на этот счет.

Потом, когда люди начали воспринимать эту ситуацию как остросоциальную, я их поняла — я и сама попала из-за того, что покупка масок обернулась очень большими тратами. И для своих клиентов, и для мастеров мы покупали маски за бешеные деньги. В то время как они просто посекундно разлетаются. И деньги — как вода, просто утекают. Да, я согласна с ними, что видео можно отнести к социальным, но первоначально это была шутка, которая не имеет к пострадавшим людям никакого отношения.

Фото rt.rbk.ru

И для своих клиентов, и для мастеров мы покупали маски за бешеные деньги. В то время, как они просто посекундно разлетаются. И деньги — как вода, просто утекают

Наш ролик — это больше про послание людям, чтобы они позитивно смотрели на ситуацию. Несмотря на все трудности, все нужно переживать с мыслями, что все будет хорошо. Если даже сейчас нет работы, то она будет, если к ней стремиться. Мне сейчас говорят, что закрываются рестораны, кафе. А я думаю о том, что они сейчас закрылись, но можно открыть новые. Если ты в первый раз что-то открыл, ты и во второй откроешь. Должны быть силы у человека, нужно мыслить позитивно. Рекомендую каждому с улыбкой смотреть на позитивные вещи. Да, есть трагедии, над которыми ты не улыбнешься, и нужно соболезновать, здраво понимая, над чем можно шутить, а над чем нет. У всего есть две стороны. Да, есть люди, которые пострадали от пандемии, есть смерти, я очень соболезную людям, которые попали в эту трагедию. Никому такого не пожелаю, всем желаю здоровья. Но при этом также желаю, чтобы люди улыбались, несмотря на все трудности, которые есть у них в жизни.

«Еще год назад я бы плакала в подушку и ушла бы в себя из-за всего этого»

— Как отреагировало на все произошедшее ваше окружение — семья, друзья?

— Моя мама увидела это видео и сказала: «Ты что с ума сходишь?» (смеется). Остальные, зная меня, просто посмеялись: «Прикольно, классно, ну ты даешь, я бы так не смог». Они мне дали ту реакцию, на которую я рассчитывала. Все мое окружение, все они посмеялись над этим видео, пошутили и отпустили ситуацию. И когда все это выставили в пабликах, они говорили, что это шутка. Кстати, я не обижаюсь на людей, которые пишут всякие гадости. Они не знают истинной сути этого видео — когда оно было снято, по какой причине, для чего. Из-за этого да, наверное, они могут меня осудить за мои действия.

— На вас, даже судя по открытым источникам, обрушилась волна негатива. Я даже представлять не буду, что творится в ваших соцсетях. Это сложно «переваривать»?

— Вы знаете, возможно, еще год назад я бы плакала в подушку и ушла бы в себя из-за всего этого. Но сейчас, в связи с тем, что я периодически сталкиваюсь с людьми, которые могут как-то оскорбить, я знаю свою правду об этом видео и не обижаюсь на этих людей, меня не трогает. Я просто улыбаюсь, когда читают это. Пишут: «Чтоб ты сдохла, мразь!», «Твои трусы воняют рыбой» — вот такие вот вещи… Я читаю и думаю: «Боже, как мне жаль ваш разум, как мне жаль вас, вы настолько злые и бедные люди, что именно так выражаете свое мнение».

Фото instagram.com/vitalinabrown

Я просто решила поддержать ребят, для них это важно, я клиентка этого бара. И мне небезразлично, что сейчас происходит на рынке ресторанной индустрии. Эту сферу очень жалко — они уже два месяца без работы, им не на что жить

— Говоря о социальных активностях, не могла не заметить, что на днях вы приняли участие в акции #голыйголод, которую организовал основатель казанской барной сети Артур Галайчук. Акция — в защиту и за скорейшее открытие общепита. Предприниматели выкладывают обнаженные снимки, чтобы показать, как карантин их «раздел». Почему решили присоединиться?

— Меня отметил мой знакомый парикмахер. Салоны красоты тоже пострадали, меня непосредственно эта тема за последние несколько месяцев коснулось очень сильно, я решила выставить фото в поддержку флешмоба. С учетом того, что на меня выливается много различных неприятных разговоров, подумала, что это фото не усугубит мое положение. Потом, у меня это не первая фотография, когда я могу сняться в трусах и лифчике, для меня нет проблемы показать свое тело, потому что я его люблю.

Я просто решила поддержать ребят, для них это важно, я клиентка этого бара. И мне небезразлично, что сейчас происходит на рынке ресторанной индустрии. Эту сферу очень жалко — они уже два месяца без работы, им не на что жить. У меня многие знакомые работали официантами, барменами, и сейчас денег у них нет вообще. Они голые от того, что голодные, потому что нет других средств. Да, у кого-то есть родители, но в основном это ребята, которые приехали из других регионов, и некоторые остались даже без жилья. Ну как не поддержать? Деньгами точно у меня не получится, но хотя бы такой выходкой они привлекут к себе больше внимания. Хотя я уже не знаю, как народ на это отреагирует…