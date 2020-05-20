Театральный «Науруз» — 2020: перформанс по интернету и письма Достоевского в мессенжере

С 8 по 17 июня в Казани пройдет VI Международный фестиваль-форум «Науруз», а его спикеры и преподаватели уже сегодня рассуждают, каким будет театр после пандемии

Фото: Олег Тихонов

Шестой театрально-образовательный форум «Науруз» обещает стать поистине уникальным — спикеров и преподавателей из Москвы и Санкт-Петербурга, Колумбии и Германии, Польши и Перми он соберет на онлайн-площадке в формате видеоконференции на платформе Zoom, организованной Татарским государственным Академическим театром имени Г. Камала. На событие уже зарегистрировались 400 человек — «Реальное время» рассказывает, чем они займутся.

«Не только расскажем о дистанционном образовании, но и покажем его на деле»

Занятия в этом году будут проходить по девяти направлениям, они охватят самые разные темы, включая педагогику театра, режиссерско-актерский курс, менеджмент и PR-технологии в сфере театрального искусства и многое другое.

— Формат «Науруза» — именно образовательный форум — был определен изначально, — рассказывает директор Камаловского театра и исполнительный директор форума Ильфир Якупов. — Он проходит раз в два года, как и фестиваль, оба эти одноименные события перемежаются между собой. Когда школы и вузы начали переходить на дистанционное обучение, мы задумались — наше событие ведь тоже носит образовательный характер, значит? и его можно провести онлайн? Мы отменять форум не стали, а взяли небольшую паузу изначально

«Все приглашенные педагоги переформатировались вместе с нами, написали специальные программы для своих образовательных тем. Они ведь преподаванием занимаются не только на нашем форуме, это их повседневный труд. Но хочу сказать, что еще в 2018 году мы планировали тему этого форума «Онлайн-обучение творческим дисциплинам». Конечно, думали, что это будет оффлайн, однако ситуация скорректировала наши планы. То есть мы не только расскажем о дистанционном образовании, но и покажем его на деле», — добавляет Якупов.

Директор форума отметил, что участников в этом году ожидается достаточно много. Теперь им не нужно приезжать в Казань и оплачивать проезд и проживание. Все будут заниматься из дома. На сегодня их зарегистрировано около 400 человек из самых разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья — Узбекистан, Казахстан, Нижний Тагил, Великий Новгород. Для сравнения, в прошлые годы в форуме принимали участие в среднем 300 человек. Если учесть, что регистрация закончится 5 июня, количество будет возрастать.

«Пандемия показала тупик буквально в шаге от него»

Параллельно в последние три дня форума состоится научная онлайн-конференция о новых измерениях в театральном образовании «Вызовы разума». Здесь театральные деятели из разных уголков мира обсудят вызовы, которые бросает современному театру новая реальность, попытаются спрогнозировать будущее творческого образования в эпоху цифровизации и определить, как цифровое мышление повлияет на процесс существования актера в рамках спектакля.

Обсуждение будет идти сразу на двух языках (с синхронным переводом по необходимости) — русском и английском. Куратором конференции выступит профессор Юрий Альшиц из Германии. Его можно смело назвать хедлайнером фестиваля. Автор книг по театральной педагогике «45 вопросов к роли», «Тренинг forever!», «Вертикаль роли», один из наиболее востребованных современных театральных педагогов, воспитавший тысячи учеников во всем мире, на форуме он будет также вести онлайн-школу-лабораторию для театральных педагогов и актеров драматического театра.

Интересно, что проект выйдет за временные рамки форума и продлится два месяца, до 1 августа. Результатом работы станут самостоятельно подготовленные спектакли — лучшие работы учеников школы-лаборатории, которые будут представлены в рамках Международного театрального фестиваля «Науруз» в июне 2021 года. Юрий Альшиц поделился свои видением с «Реальным временем», каким будет театр будущего и как отразятся на нем вызовы пандемии:

— Думаю, что театральная жизнь в России и за рубежом сейчас находится в растерянном состоянии. Все, что делается, мне напоминает судороги не умеющего плавать человека, которого бросили в воду. Недавно беседовал со своими коллегами в Греции, Дании, Италии и России, у которых законсервированы проекты и спектакли. Читал интервью Калягина, который не может себе представить, как люди в зале могут сидеть в масках в двух метрах двух от друга. Все это выглядит грустно и тревожно. Но жизнь театральная будет продолжаться. Лично я, помимо образовательных проектов, начинаю работу с театром из Швеции над шекспировским проектом, где выступаю не как постановщик, но как режиссер-педагог. Работа идет причем в разных формах, в том числе речь и о новых формах репетиций. Лет 20 назад начал заниматься проблемой самостоятельной работы актеров над ролью, что отражено в моих книгах. Сегодня же мой центр театрального образования AKT-ZENT переключается на помощь театрам в репетиционной работе, в том числе в работе режиссера с актерами в онлайн-режиме. Когда закончится пандемия, эти методы будут востребованы, потому что они показывают новые возможности для театра.

Театр уже не будет прежним, как не будет таковой и сама жизнь. Но и сам человек должен поменяться, прежде всего в мышлении. Нужно менять его уровень, потому что мы зашли в тупик, при котором ни театр, ни другие формы человеческой активности не будут работать. Пандемия подчеркнула особенность того пути, который не имеет никакого продолжения, буквально в шаге от тупика. Я в своей лаборатории совместно с педагогами самых крупных вузов страны буду стремиться, чтобы эти два месяца помогли как раз изменить наше мышление. Именно от этого и зависит, каким будет театр будущего, — уверен Альшиц.

«В театре мы снова будем вместе хохотать и плакать»

Изюминкой форума можно назвать теоретический и практический мастер-класс по «Роману в 9 письмах» Федора Достоевского, вести который будет колумбийский режиссер Алехандро Гонсалес Пуче. Он уже был гостем фестиваля «Науруз», в 2018 году он представил спектакль «Чернобыльский идиот», созданный по роману русского классика и произведению Светланы Алексиевич. Сам он видит сходство между чернобыльской трагедией, которой в будущем году исполнится 35 лет, и пандемией коронавируса: «Человек перестал слушать природу, животный мир, окружающий мир. Природа нас казнит за гордыню и глупость, за мысль, что мы можем эксплуатировать природные богатства без конца. Человек должен скорректировать свои отношения с природой».

Режиссер славится своим неординарным прочтением классики, причем он стремится максимально «осовременить ее», как это было в «Идиоте». На этот раз он остался верен себе:

— Мне всегда нравился эпистолярный жанр в литературе. На этот раз выбор остановился на «Девяти письмах» — это прелестный сюжет для юмористического рассказа! Мы планируем сделать спектакль более современным и поменять письма на сообщения через мессенджер. От форума же этого года все мы ждем сохранения духа нашего единства. Пусть каждый из нас сидит дома, но, используя интернет, мы вместе сможем творить новое. Как говорят мои коллеги из Санкт-Петербурга, «одиночество — это смерть в нашей профессии».

Пуче отметил, что в Колумбии все театры живут от кассовых сборов. Все его коллеги переживают катастрофу, им нечем кормить семью. Он уверен, что к нормальной жизни театры смогут вернуться одними из последних среди других областей культуры и экономики. Он не может сказать точно, каким и будет театр после пандемии, но он по-прежнему должен быть местом, где люди будут собираться, «чтобы хохотать и плакать вместе». Сейчас время нужно использовать, чтобы больше читать и создавать хорошие романы, — «подниматься духовно».

Хореографов дистанционное участие не пугает

Московский педагог, хореограф и режиссер Александр Андрияшкин в образовательном форуме «Науруз» будет участвовать впервые, хотя на одноименный театральный фестиваль в прошлом году он уже приезжал. В 2019 году он выступил приглашенным хореографом, который работал над спектаклем режиссера Романа Феодори «Мольер», закрывавшем фестиваль:

— Я приехал в Казань не только, чтобы показать спектакль, который мы ставили в Бухаресте, но и посмотреть на своих коллег, российских и зарубежных театральных деятелей. Очень здорово, что такие события, как «Науруз», происходят, что камаловский театр дает возможность и обмениваться опытом и показывать то лучшее, что мы создаем. Смена формата с оффлайн на онлайн произошла уже после того, как мы с организаторами оговорили мое участие в образовательном форуме. Сразу скажу, что дистанционное участие меня вовсе не пугает. Я уже преподаю некоторое время через интернет, а активно использовать платформу Zoom стал в середине марта, после начала самоизоляции. В этом есть свои плюсы и, не скажу «минусы», но нюансы. Мои занятия называются «Перформативные практики» — это не танцевальная школа, где мы будет разучивать какие-то танцы или па. Это работа с действием, вниманием, телом, пространством, отношением к форме. Даже с текстом! В процессе занятий мы чередуем теоретические аспекты и практический опыт, зачастую это могут быть несложные по форме упражнения, но с большим количеством нюансов и фокусов внимания.

Плюсы — занятия может каждый проводить в удобной для него обстановке. Также такой формат доступен большему количеству учеников. А среди нюансов я могу обозначить то, что в таком формате нет мгновенной энергетической отдачи от обучающихся. Кроме того, иногда участнику бывает сложнее удерживать свое внимание. Но в нашем случае это как раз то, с чем мы работаем. Нас всех объединяет, что такие занятия достаточно новы для многих из нас — это дает и азарт в том числе. Они открывают возможности, которых нет у привычных оффлайн-уроков. Например, мы можем самостоятельно исследовать свое поведение перед камерами или проработать крупный план, то есть только лицо или только руки…

Александр Андрияшкин считает, что его задача — это внятная система знаний и опыта, которую необходимо донести до участника. Образовательный модуль четко структурирован, в процессе него предполагается не сколько критика и оценка участника, сколько предложения обращать внимание на аспекты и принимать осознанные выборы и решения. Он отметил, что будет рад любому количеству учеников и не ставит верхней планки по их количеству.

«Театр и санитарный режим несовместимы»

Переводчик русской литературы, куратор театральных проектов, представитель Ивана Вырыпаева и Николая Коляды в Польше Агнешка Любомира Пиотровска расскажет участникам форума о современном польском театре. Особую популярность в России польский театр завоевал после фестиваля в Москве в рамках «Золотой маски» в 2011 году. Несмотря на свою «западность», польский театр близок к русскому, поскольку соединяет старую традицию психологического театра с авангардом Тадеуша Кантора, Ежи Гротовского. Конгломерат западного и восточного стал близок и понятен российским людям театра.

— В условиях пандемии театральная жизнь Польши, можно сказать, кипит и не отличается от того, что происходит сейчас в России и Европе, — поделилась пани Пиотровска. — Почти каждый театр старается показывать записи своих спектаклей, читать пьесы по Zoom, там же показывать постановки. Организуются встречи и дискуссии, чтобы была связь со зрителем. Это, конечно, совсем другая связь, она отличается от той, когда человек сам присутствует в зрительном зале. Сегодняшний зритель «приходит» в театр через интернет. В Польше для поддержки творческих людей, артистов от Министерства культуры был организован конкурс грантов для индивидуальных творцов, а также для учреждений. Грантовые средства уже получили ряд библиотек, театров, домов культуры, на эти деньги жизнь этих заведений будет продолжаться, пусть пока через интернет.

Что касается будущего театров, 18 мая в театрах Польши возобновляются репетиции, начинает работу ряд цехов. Однако когда будут открыты сами театры, неизвестно даже приблизительно. Агнешка Пиотровска уверена, что храмы Мельпомены откроются только тогда, когда все требования карантина будут сняты, то есть для посещения не потребуется средств защиты и социальной дистанции.

— Санитарный режим не позволит театрам выжить. Есть опыт Чехии, когда зрителей разрешили пускать с соблюдением двухметровой дистанции. Через две недели театры сами отказались от такой формы работы — слишком накладно. Думаю, будут первым делом готовиться спектакли, премьеру которых не успели показать до пандемии. Будут меняться темы и театральные приемы, которые тогда казались оригинальными и интересными, но в новых условиях стали неприемлемыми. В качестве примера могу привести опыт моего коллеги-режиссера, который планировал начинать новый спектакль дымом, который полностью заполнит зрительный зал. Понятно, что сегодня ни о каком дыме не может быть и речи. Все мы бережем легкие, здоровье. Многие будут в масках, а кашель считается очень опасным, неблагоприятным сигналом. Так что изменится очень многое. А театры, во всяком случае в Польше, думаю, откроются только осенью, — заглянула в будущее наша собеседница.