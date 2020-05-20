Театральный «Науруз» — 2020: перформанс по интернету и письма Достоевского в мессенжере
С 8 по 17 июня в Казани пройдет VI Международный фестиваль-форум «Науруз», а его спикеры и преподаватели уже сегодня рассуждают, каким будет театр после пандемии
Шестой театрально-образовательный форум «Науруз» обещает стать поистине уникальным — спикеров и преподавателей из Москвы и Санкт-Петербурга, Колумбии и Германии, Польши и Перми он соберет на онлайн-площадке в формате видеоконференции на платформе Zoom, организованной Татарским государственным Академическим театром имени Г. Камала. На событие уже зарегистрировались 400 человек — «Реальное время» рассказывает, чем они займутся.
«Не только расскажем о дистанционном образовании, но и покажем его на деле»
Занятия в этом году будут проходить по девяти направлениям, они охватят самые разные темы, включая педагогику театра, режиссерско-актерский курс, менеджмент и PR-технологии в сфере театрального искусства и многое другое.
— Формат «Науруза» — именно образовательный форум — был определен изначально, — рассказывает директор Камаловского театра и исполнительный директор форума Ильфир Якупов. — Он проходит раз в два года, как и фестиваль, оба эти одноименные события перемежаются между собой. Когда школы и вузы начали переходить на дистанционное обучение, мы задумались — наше событие ведь тоже носит образовательный характер, значит? и его можно провести онлайн? Мы отменять форум не стали, а взяли небольшую паузу изначально
Директор форума отметил, что участников в этом году ожидается достаточно много. Теперь им не нужно приезжать в Казань и оплачивать проезд и проживание. Все будут заниматься из дома. На сегодня их зарегистрировано около 400 человек из самых разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья — Узбекистан, Казахстан, Нижний Тагил, Великий Новгород. Для сравнения, в прошлые годы в форуме принимали участие в среднем 300 человек. Если учесть, что регистрация закончится 5 июня, количество будет возрастать.
«Пандемия показала тупик буквально в шаге от него»
Параллельно в последние три дня форума состоится научная онлайн-конференция о новых измерениях в театральном образовании «Вызовы разума». Здесь театральные деятели из разных уголков мира обсудят вызовы, которые бросает современному театру новая реальность, попытаются спрогнозировать будущее творческого образования в эпоху цифровизации и определить, как цифровое мышление повлияет на процесс существования актера в рамках спектакля.
Обсуждение будет идти сразу на двух языках (с синхронным переводом по необходимости) — русском и английском. Куратором конференции выступит профессор Юрий Альшиц из Германии. Его можно смело назвать хедлайнером фестиваля. Автор книг по театральной педагогике «45 вопросов к роли», «Тренинг forever!», «Вертикаль роли», один из наиболее востребованных современных театральных педагогов, воспитавший тысячи учеников во всем мире, на форуме он будет также вести онлайн-школу-лабораторию для театральных педагогов и актеров драматического театра.
Интересно, что проект выйдет за временные рамки форума и продлится два месяца, до 1 августа. Результатом работы станут самостоятельно подготовленные спектакли — лучшие работы учеников школы-лаборатории, которые будут представлены в рамках Международного театрального фестиваля «Науруз» в июне 2021 года. Юрий Альшиц поделился свои видением с «Реальным временем», каким будет театр будущего и как отразятся на нем вызовы пандемии:
Театр уже не будет прежним, как не будет таковой и сама жизнь. Но и сам человек должен поменяться, прежде всего в мышлении. Нужно менять его уровень, потому что мы зашли в тупик, при котором ни театр, ни другие формы человеческой активности не будут работать. Пандемия подчеркнула особенность того пути, который не имеет никакого продолжения, буквально в шаге от тупика. Я в своей лаборатории совместно с педагогами самых крупных вузов страны буду стремиться, чтобы эти два месяца помогли как раз изменить наше мышление. Именно от этого и зависит, каким будет театр будущего, — уверен Альшиц.
«В театре мы снова будем вместе хохотать и плакать»
Изюминкой форума можно назвать теоретический и практический мастер-класс по «Роману в 9 письмах» Федора Достоевского, вести который будет колумбийский режиссер Алехандро Гонсалес Пуче. Он уже был гостем фестиваля «Науруз», в 2018 году он представил спектакль «Чернобыльский идиот», созданный по роману русского классика и произведению Светланы Алексиевич. Сам он видит сходство между чернобыльской трагедией, которой в будущем году исполнится 35 лет, и пандемией коронавируса: «Человек перестал слушать природу, животный мир, окружающий мир. Природа нас казнит за гордыню и глупость, за мысль, что мы можем эксплуатировать природные богатства без конца. Человек должен скорректировать свои отношения с природой».
Режиссер славится своим неординарным прочтением классики, причем он стремится максимально «осовременить ее», как это было в «Идиоте». На этот раз он остался верен себе:
Пуче отметил, что в Колумбии все театры живут от кассовых сборов. Все его коллеги переживают катастрофу, им нечем кормить семью. Он уверен, что к нормальной жизни театры смогут вернуться одними из последних среди других областей культуры и экономики. Он не может сказать точно, каким и будет театр после пандемии, но он по-прежнему должен быть местом, где люди будут собираться, «чтобы хохотать и плакать вместе». Сейчас время нужно использовать, чтобы больше читать и создавать хорошие романы, — «подниматься духовно».
Хореографов дистанционное участие не пугает
Московский педагог, хореограф и режиссер Александр Андрияшкин в образовательном форуме «Науруз» будет участвовать впервые, хотя на одноименный театральный фестиваль в прошлом году он уже приезжал. В 2019 году он выступил приглашенным хореографом, который работал над спектаклем режиссера Романа Феодори «Мольер», закрывавшем фестиваль:
Плюсы — занятия может каждый проводить в удобной для него обстановке. Также такой формат доступен большему количеству учеников. А среди нюансов я могу обозначить то, что в таком формате нет мгновенной энергетической отдачи от обучающихся. Кроме того, иногда участнику бывает сложнее удерживать свое внимание. Но в нашем случае это как раз то, с чем мы работаем. Нас всех объединяет, что такие занятия достаточно новы для многих из нас — это дает и азарт в том числе. Они открывают возможности, которых нет у привычных оффлайн-уроков. Например, мы можем самостоятельно исследовать свое поведение перед камерами или проработать крупный план, то есть только лицо или только руки…
Александр Андрияшкин считает, что его задача — это внятная система знаний и опыта, которую необходимо донести до участника. Образовательный модуль четко структурирован, в процессе него предполагается не сколько критика и оценка участника, сколько предложения обращать внимание на аспекты и принимать осознанные выборы и решения. Он отметил, что будет рад любому количеству учеников и не ставит верхней планки по их количеству.
«Театр и санитарный режим несовместимы»
Переводчик русской литературы, куратор театральных проектов, представитель Ивана Вырыпаева и Николая Коляды в Польше Агнешка Любомира Пиотровска расскажет участникам форума о современном польском театре. Особую популярность в России польский театр завоевал после фестиваля в Москве в рамках «Золотой маски» в 2011 году. Несмотря на свою «западность», польский театр близок к русскому, поскольку соединяет старую традицию психологического театра с авангардом Тадеуша Кантора, Ежи Гротовского. Конгломерат западного и восточного стал близок и понятен российским людям театра.
Что касается будущего театров, 18 мая в театрах Польши возобновляются репетиции, начинает работу ряд цехов. Однако когда будут открыты сами театры, неизвестно даже приблизительно. Агнешка Пиотровска уверена, что храмы Мельпомены откроются только тогда, когда все требования карантина будут сняты, то есть для посещения не потребуется средств защиты и социальной дистанции.
— Санитарный режим не позволит театрам выжить. Есть опыт Чехии, когда зрителей разрешили пускать с соблюдением двухметровой дистанции. Через две недели театры сами отказались от такой формы работы — слишком накладно. Думаю, будут первым делом готовиться спектакли, премьеру которых не успели показать до пандемии. Будут меняться темы и театральные приемы, которые тогда казались оригинальными и интересными, но в новых условиях стали неприемлемыми. В качестве примера могу привести опыт моего коллеги-режиссера, который планировал начинать новый спектакль дымом, который полностью заполнит зрительный зал. Понятно, что сегодня ни о каком дыме не может быть и речи. Все мы бережем легкие, здоровье. Многие будут в масках, а кашель считается очень опасным, неблагоприятным сигналом. Так что изменится очень многое. А театры, во всяком случае в Польше, думаю, откроются только осенью, — заглянула в будущее наша собеседница.
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