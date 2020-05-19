«Метро» покоряет рынок постапокалипсиса, но до «Сталкера» ему еще далеко»

Администратор крупнейшего сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. — о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2 и сравнении с «Метро» Глуховского

В этот день 40 лет назад состоялась московская премьера фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Спустя годы на основе этого фильма и его литературного источника — книги «Пикник на обочине» братьев Стругацких — выросла целая вселенная с сотней различных произведений и миллонами фанатов по всему миру. «Реальное время» поговорило с администратором крупнейшего на просторах «ВКонтакте» сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой «Метро» и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.

— Слово «Сталкер» впервые оказалось на устах у широкой аудитории более 40 лет назад, и с тех пор вокруг этого понятия выстроилось целое сообщество и субкультура. В чем, по-вашему, «феномен сталкера», что люди находят в этой вселенной?

— Нам следует понимать, что «Сталкер» в своем роде — уникальная вселенная, которая не имеет альтернатив. Невероятная книжная серия, открывающая и расширяющая для нас этот мир, фильм, игры — это непререкаемый фундамент успеха. «Атмосфера» — вот то слово, которым можно было бы описать всю вселенную, ее идею. Именно в этой самой атмосфере и заключается успех «Сталкера».

Фото kitubijca.livejournal.com

Быть «сталкером» — это всегда искать приключения, и фанаты игры с этим прекрасно справляются. Лично я постоянно выбирался на заброшки, а мои коллеги и друзья не раз выбирались в Припять и подобные города, близкие к вышеупомянутой «атмосфере»



— Насколько я знаю, само слово S.T.A.L.K.E.R. сделали акронимом — каждая буква там привязана к некоему слову, и в целом составляет определенную жизненную философию. Насколько члены сообщества увлечены такой философией? Многие ли из них занимаются индустриальным туризмом?

— Тут все просто, на мой скромный взгляд. Как мне кажется, такое название было взято из-за авторского права на слово «сталкер» от Стругацких и издателя соответственно. Изначально, философии там особо заложено и не было. Быть «сталкером» — это всегда искать приключения, и фанаты игры с этим прекрасно справляются. Лично я постоянно выбирался на заброшки, а мои коллеги и друзья не раз выбирались в Припять и подобные города, близкие к вышеупомянутой «атмосфере». Индустриальный туризм — это неотъемлемая часть души вселенной Сталкер.

— Насколько фанаты игры знакомы с кинематографическим и литературным прошлым вселенной — я про фильм Тарковского и «Пикник на обочине»?

— Честно говоря, тут можно разделить фанатов на две обособленные группы: одни знакомы с этим прошлым, другие — нет. В этом нет ничего предосудительного, ни в коем случае. Тем не менее подавляющее большинство фанатов с большим уважением относятся как к наследию великого русского режиссера Тарковского, так и к работе талантливых братьев Стругацких. Что «Сталкер», что «Пикник на обочине» — пласт нашей культуры и культуры нашего игрового подспорья. Мы нередко можем увидеть цитаты и отсылки оттуда. И это мы не можем не ценить.

Кадр из фильма А. Тарковского «Сталкер». Фото kinoreporter.ru

Что «Сталкер», что «Пикник на обочине» — пласт нашей культуры и культуры нашего игрового подспорья. Мы нередко можем увидеть цитаты и отсылки оттуда. И это мы не можем не ценить

— Что касается литературного настоящего — серия S.T.A.L.K.E.R. насчитывает несколько десятков авторов и является, наверное, одной из крупнейших серий книг по игровым вселенным. Кто из авторов наиболее популярнее и почему?

— Сложно выбрать кого-то одного из такой плеяды прекрасных авторов, но от себя могу выделить Андрея Левицкого и Алексея Калугина. Их работы мне особенно нравятся: интересный сюжет и приятный стиль повествования. Однозначно советую.

— В минувшем году Чернобыльская зона отчуждения стала открытой для посещения. Был ли всплеск поездок туда? Что рассказывают люди, побывавшие там? Происходят ли с ними какие-то необычные истории?

— В 2019 году вышел нашумевший сериал «Чернобыль» от HBO. А нашумевший потому, что он очень популяризовал тему Чернобыля на Западе. Так, в 2019 был рекорд посещаемости в городе Припять. Сталкеры, которые давно посещают Чернобыль, говорят о том, что туристы стали очень много мусорить и вандалить в целом. Это, само собой, никому не нравится. На мой взгляд, Припять должна стать более закрытой для человека, чтобы она оставалась той, какой мы ее помним, знаем и любим. Это символ, напоминание о том, какую цену платит человек за свои ошибки и свою безответственность.

Фото AFP, Genya Savilov (inosmi.ru)

Припять должна стать более закрытой для человека, чтобы она оставалась той, какой мы ее помним, знаем и любим. Это символ, напоминание о том, какую цену платит человек за свои ошибки и свою безответственность

— В марте вновь заговорили о сиквеле игры, S.T.A.L.K.E.R. 2. Чего ждут фанаты от этой игры?

— Знаете, фанаты настолько долго ждут эту игру, что сейчас самое главное для нас всех — это непосредственный выход игры. Я просто напомню, что данный проект замораживали еще в 2012 году. Время дорогого стоит. Думаю, эта игра однозначно получится; команда там собралась приличная, а скриншот с моделью батона (речь действительно о скриншоте с моделью нарезного батона — прим. ред.) выглядят очень круто. Атмосфера, открытый мир и байки у костра — три столпа ожиданий фанатов.

— У вашего сообщества тоже недавно была дата — 8 лет со дня образования. Сейчас на просторах «ВКонтакте» это крупнейший паблик по теме S.T.A.L.K.E.R. Расскажите, как создавалось сообщество?

— 15 мая 2012 года — день создания группы. Наше сообщество создавалось как пристанище для всех фанатов, чтобы делиться интересными фактами, юмором и быть открытым, позволю себе так сказать, «свободным порталом» для всех интересующихся. В целом это крупнейшее сообщество, и мы рады, что фанаты вместе с нами ожидают игру и вместе с нами смотрят наш контент.

Фото gsc-game.com

Атмосфера, открытый мир и байки у костра — три столпа ожиданий фанатов

— Судя по контенту сообщества, периодически всплывают обсуждения на тему «Что круче: S.T.A.L.K.E.R. или «Метро» Глуховского». Что сейчас популярнее? Приближалась ли вообще популярность «Метро» к популярности S.T.A.L.K.E.R.?

— Безусловно «Метро» покоряет рынок постапокалипсиса, и претензию на это мы увидели еще с дебюта Глуховского и первой игры. Вселенная с каждой частью обрастает новым контентом, покоряя сердца визуалом, механикой и своей атмосферой. Тем не менее, как мне кажется, эта вселенная еще далека от того культового «Сталкера» и проигрывает оному по количеству фанатов в целом. Но вселенная однозначно прекрасная и я могу пожелать ей только успеха.