Спокойной ночи, малыши: Алине Загитовой — 18

Спортсменка, студентка (скоро) и просто красавица

Сегодня Алине Загитовой исполняется 18. Повод, конечно, не такой, чтобы объявлять об этом в программе «Время», как произошло зимой, когда Алина потрясла своих болельщиков сообщением о приостановке спортивной карьеры, но весомый, чтобы напомнить о действующей олимпийской чемпионке и чемпионке мира. Тем более что многие нынешние СМИ оперативно реагируют только на перетряхивание грязного белья (сейчас в этом плане на авансцену вышли Ирина Роднина и Татьяна Тарасова). А Алине Ильназовне как-то даже и поругаться не с кем. Так поневоле окажешься в забвении в нашем неидеальном мире — против чего категорически выступает редакция «Реального времени».

Отец



Родилась Алина в Ижевске, в семье двух местных татар Ильназа и Лейсан Загитовых. Причем причина переезда Ильназа Насиховича в столицу Удмуртии была достаточно неприятной — дом его родного семейства в селе Татарский Азибей Актанышского района планировался к затоплению из-за строительства Нижнекамского водохранилища. В итоге это разделило большое семейство Загитовых, когда три сестры отправились в Чайковский Пермской области, а четыре брата, включая Насиха Загитова, переехали в Ижевск. И отец Ильназа отдал там сына на хоккей к тренеру Вячеславу Кузьмину, от которого он пошел на «повышение» к Игорю Кропотину.

В детско-юношеском хоккее случаются такие совпадения, когда и тренер хороший, и набор отличный. Вот «Ижсталь»-1976 была из той же серии. Единственное, ребята выросли во время развала СССР, и больнее всех это прочувствовали команды, которые содержались предприятиями ВПК. Каковыми были и «Ижсталь», и казанский СК им. Урицкого, кстати. Правда, в Казани извернулись, республика нашла средства, и в переименованную «Итиль» потянулись воспитанники Ижевска Алексей Чупин и Кирилл Голубев.

Но большинство ижевцев выбрали Омск. Так сделал и голкипер Константин Лойферман из еще одного классного выпуска 1970 года рождения.

— Поэтому, посовещавшись, выбрали Омск, — рассказывал он. — <…> Через год в Омск проследовала группа ребят, родившихся в 1976 году. Главный тренер «Авангарда» Леонид Киселев пристально следил за ситуацией в Ижевске, постоянно интересовался про Сайфуллина, Мекешкина, Загитова, Вахрушева, Гайнутдинова. <…> Трудно сказать, почему не сложилась карьера в Омске у Дмитрия Мекешкина и Ильназа Загитова, перспективы были отличные; Мекешкин был выбран на драфте клубом НХЛ, а Загитов вырос в большого мастера хоккея.

Кстати, в юниорском возрасте выпуск «Ижстали» 1976 года стал чемпионом России среди ДЮСШ, правда, под флагом соседнего «Прогресса» из Глазова. В этом нет ничего странного — просто Глазов нашел средства и спонсировал команду на выезд, где помимо Загитова и других ижевцев были тогдашние казанцы Денис Елаков, Артем Миронов, Евгений Петров.

Любопытно, что Загитов-старший даже не стал сам хлопотать за дочку, хотя игрок команды столицы нефтяного края мог бы требовать определенных привилегий. Фото youtube.com

Лениногорск и Альметьевск

В 2002 году Загитова пригласили играть за лениногорский «Нефтяник». Семья решилась на переезд, хотя в мае у них появился первенец — Алина. В сентябре, к началу сезона, Загитовы стали жить вместе в Лениногорске. Ильназ быстро стал одним из ведущих защитников в команде Андрея Кирдяшова, а у дочери тоже были свои детские достижения — она начала ходить. «Тәпигә басты», — комментировал Загитов-старший переходя на родной язык. Четыре года в Лениногорске были плодотворными, команда три раза выходила в плей-офф Высшей хоккейной лиги, после чего 30-летнего Загитова пригласили в другой «Нефтяник», альметьевский.

Альметьевский хоккей в советские времена был вторым в республике, благодаря «Спутнику», команде второй лиги, но в 90-е она стала третьей по рангу, уступив Нижнекамску. Но тут стоит отметить, что и этот переход сыграл огромную роль в жизни семьи в целом. Сам Ильназ отлично вписался в новую команду, которой руководил Ришат Гимаев, а супруга Лейсан отвела 4-летнюю дочку в группу по фигурному катанию. Единственный тренер и хореограф которой Дамира Пичугина (Карамова) пошла на «должностное нарушение»…

— Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы. Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек. За Алину тогда еще похлопотал Роман Баранов, экс-чемпион России по хоккею в составе «Ак Барса», а на тот момент игрок альметьевского «Нефтяника». Ну и мама, Лейсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта, — вспоминала Пичугина в интервью «Реальному времени» в августе прошлого года.

Любопытно, что Загитов-старший даже не стал сам хлопотать за дочку, хотя игрок команды столицы нефтяного края мог бы требовать определенных привилегий.

— С Лейсан, в основном, мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой — Сабиной, — продолжает Пичугина. — Отец, Ильназ, тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки. Мне же на льду приходилось быть «Фигаро тут, Фигаро там», поскольку там были все: одиночники, синхронницы, детишки…

Два года в Альметьевске были важными, поскольку по возвращении в родной Ижевск 6-летняя Алина уже уверенно стояла на коньках.

Наталья Антипина, Алина Загитова и Лариса Санина. Фото vk.com

Ижевск

Хоккейно-кочевая жизнь вернула 32-летнего Загитова с супругой, а также 6-летней Алиной и годовалой Сабиной в родной Ижевск. И тут снова повезло, поскольку в местной спортшколе работает прекрасный детский наставник Наталья Антипина. Она взяла Алину в группу, где уже начали проявлять себя первые звездочки Наталья Огорельцева и Алиса Лозко. Огорельцева старше на два года, Лозко — ровесница, и поначалу у них получалось куда лучше, чем у Алины. Она даже в тренировочной группе уступала Елене Гырдымовой, и это итоги региональных соревнований, куда поехали воспитанники группы в начале 2013 года. К этому времени отец переехал в Казахстан, получив в 36 лет предложение от карагандинской «Сарыарки», которую тренировал его прежний наставник по Лениногорску Кирдяшов.

Скорее всего, это время было одним из самых сложных в спортивной карьере Алины. Быть третьей в своей тренировочной группе, и это, при всем уважении к Ижевску, в не самой сильной школе по российским меркам. Одна фигуристка не выдержала подобного, и недавно ушла из своей спортшколы, где была третьей в группе и одновременно в мире. А ведь за плечами Алины было семь лет занятий, и приближался уже 11-летний возраст. В декабре 2008 года две 12-летние девочки первенствовали на чемпионате России в Казани — это Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева. А Загитова была третьей в группе, пятой на соревнованиях регионального уровня и 22-й из 26 участниц первенства России среди девочек младшего возраста. Через год стала 17-й, а лучшие из ее группы Огорельцева и Лозко в это время отправились в Санкт-Петербург, второй в стране город по уровню женского одиночного катания.

Загитову тогда обыгрывали все кому не лень. Мы насчитали аж 65 девочек из России, которые могут похвастать таким фактом своей биографии. Ее обыгрывала и нынешняя прима парного катания Александра Бойкова, и другая парница Елена Павлова, даже Ясмина Кадырова из Казани, опередившая Алину на три места в таблице и на 11 баллов. При этом Ясмина на 2 года младше и сейчас выступает в юниорском парном катании.

Тутберидзе

Да, был момент, когда выше Загитовой финишировали не только девочки постарше и ровесницы, а совсем еще тогда малышки — Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова. В феврале 2016-го Загитова была 12-й на первенстве Москвы, уступив там, среди прочих, Щербаковой и Трусовой (8-е и 9-е места соответственно).

Но с осени 2016-го 14-летняя Алина пошла на штурм. Победы на этапах юниорского Гран-при, этапе Кубка России в Казани, где все было «на тоненького» — Загитова выиграла короткую программу, Станислава Константинова произвольную, а в итоге их разделили всего 40 сотых балла. Затем финал юниорского Гран-при, где будущая олимпийская чемпионка финишировала выше Анастасии Губановой, недавно вспоминавшей, что «обыгрывала Алину на раз-два». И раз, и два с того момента останутся в прошлом, поскольку уже в декабре 2016 года был взрослый чемпионат России, где Загитова сполна взяла реванш у тех, на кого раньше смотрела снизу вверх, уступив только безоговорочному лидеру мирового катания 17-летней Евгении Медведевой. Губанова была седьмой, Лозко — 14-й, а бывшая прима детской тренировочной группы Огорельцева — 17-й. Сик транзит глория… Удмуртии.

С осени 2016-го 14-летняя Алина пошла на штурм. Фото youtube.com

Вообще, по юниорам у нее будет только один сезон, по итогам которого она выиграет ЮЧМ, программу действия в котором написал еще Юлий Цезарь: «Пришел, увидел, победил!» Хотя озвучил это Цезарь, а в качестве применения вполне усвоил отец Алины, которого логичнее брать в пример. Вернувшись из Казахстана в Ижевск, он стал работать в тренерском штабе «Ижстали», помогая Андрею Разину. И если в последнем своем сезоне в качестве хоккеиста Ильназ Загитов был вторым по итогам чемпионата ВХЛ в качестве 37-летнего ветерана «Сарыарки», то год спустя он финишировал вторым, уже будучи молодым помощником главного тренера «Ижстали». А в 2016-м уже сам в качестве главного тренера вывел команду в финал, где уступил не чужому ему альметьевскому «Нефтянику».

Так и были они оба серебряными по итогам 2016-го — отец и дочь. До триумфа на Олимпиаде оставалось чуть более 400 дней.

Медведева

Мировое фигурное катание еще сезон проживет в таком режиме, где Медведева будет намба уан.

А дальше была борьба. На ЧМ выступали Мария Сотскова и Анна Погорилая, на Универсиаде Елена Радионова, Елизавета Туктамышева и Алена Леонова, на командном ЧМ все та же Радионова. И все они, за исключением Леоновой, были в числе претенденток на участие в Олимпиаде. Плюс Константинова (шестое место на чемпионате России, а что?), Губанова (седьмое место на России, а вдруг?).

Что было дальше — напоминать нет смысла. Победа на чемпионатах России и Европы, уже при участии Медведевой. Преимущества по итогам короткой программы на Олимпиаде Загитовой хватило для того, чтобы завоевать золото, поскольку произвольную программу обеих участниц судьи оценили одинаково вплоть до сотых. А чуть ранее победное (и крайне уверенное) выступление Алины в произвольном турнире командного чемпионата гарантировало сборной России серебро.

Жуткий пубертатный раскардаш, растянувшийся на год и сказавшийся на чемпионате мира-2018, чемпионатах России и Европы 2019 года. И победа на морально-волевых по итогам прошлогоднего чемпионата мира в Японии, когда даже в России большинство специалистов отдавало преимущество Рике Кихире.

После прошлогоднего финала Гран-при, в попадание на который также верили очень немногие, Загитова взяла паузу в соревновательной практике. Объявив об этом 12 декабря. А уже 31 декабря власти Китая информировали мировую общественность о появлении нового вируса. Получается, что Алина пропустила только чемпионаты России и Европы. На днях федерация фигурного катания объявила о включении ее в состав сборной России, что гарантирует ставку члена сборной, хотя подобное обычно происходит по итогам чемпионата страны.

Получается, что Алина пропустила только чемпионаты России и Европы. Фото vk.com/eteritutberidze

Чем дольше будет пауза, тем больше это будет на руку Загитовой, уже решившей все проблемы с возрастным переходным периодом. Да, она заметно вытянулась, но любители фигурного катания могут вспомнить, как заметно возвышалась над всеми недавняя мировая прима Каролина Костнер, катавшаяся, между прочим, до 31 года. При этом ей также пришлось переживать возвращение в спорт — после нелепой дисквалификации. Неужели 18-летняя девушка, решавшая за время перерыва проблемы окончания средней школы и поступления в вуз, откажется от попытки во второй раз штурмовать олимпийский пьедестал, до которого осталось чуть более 600 дней?

