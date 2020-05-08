Трусова на выход, Валиева «на вход»

Фигуристка сделала правильное движение, но в неправильном направлении

Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

Одна из самых ярких фигуристок современности Александра Трусова грозит остаться в памяти болельщиков кем-то вроде очередного «многообещавшего» персонажа в спорте, так в итоге ничего и не выигравшего. Таковых в фигурном катании много, и «Реальное время» поможет вспомнить всех, смягчив горечь от возможной потери будущего для Трусовой.

Безумный месяц «самоизоляции»



Мухи замерли на лету... Кролики застыли в процессе размножения… Математики отвлеклись от решения теоремы Ферма… Мадонна на портрете отстранила младенца и удивленно приподняла бровь… Домохозяйки обрушили интернет… Трусова ушла к Плющенко!

Когда столетия спустя наши потомки или уже гуманоиды будут разбираться в хитросплетениях 2020 года, обнаружится, что начало его было крайне скудно на события, зато богато на скандалы. В список последних войдут финансовые разборки клубов со спортсменами, «птичья» война Соловьева и Уткина и уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Причем у двух последних скандалов продолжения не обнаружится. Ни разбитых физиономий мастеров ораторского жанра и непечатного слова, ни новых прыжков и медалей Александры Трусовой. Первое я констатирую, второе прогнозирую. Поскольку Трусова сделала правильный шаг, но выбрала неверное направление.

По выходе из самоизоляции, которую девушка проводила непонятно где и как: то за границей, то в какой-то природной местности, осваивая технику прыжка на роликовых коньках, Трусова и так уже была в информационном топе. Вот серьезно: что сейчас делает Анна Щербакова? Неизвестно. Чуть больше информации об Алине Загитовой и ее собаке, Алене Косторной, Елизавете Туктамышевой, вокруг Евгении Медведевой шумиху создают по большей части окружающие. Трусова же самостоятельно подрывала информационное пространство, пока наконец не обрушила его к чертовой матери.

И сделала она это абсолютно логично, поскольку, выходя из юниорского возраста абсолютным лидером новой поросли птенцов гнезда Тутберидзе, к концу первого сезона Александра стала последней в трио. Три бронзы по итогам главных стартов сезона — финала Гран-при, чемпионатов России и Европы — это не та стабильность, о которой она мечтала, вступая в сезон двукратной чемпионкой мира среди юниорок. Прошлый год сборная ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная — заметьте, в каком порядке), разделила победы внутри своего трио, когда Трусова выиграла ЮЧМ, Косторная победила на юниорском Гран-при, а Щербакова сенсационно, как тогда казалось, стала победительницей взрослого чемпионата России. Но сейчас подруги делили первую ступень пьедестала без Александры.

Прошлый год сборная ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная — заметьте, в каком порядке), разделила победы внутри своего трио. Фото: vk.com/eteritutberidze

Логичная нехватка внимания

Но разочарования первого взрослого сезона могут стать для Трусовой приятным воспоминанием в следующем сезоне, буде он состоится. Из отпуска выйдет действующая чемпионка мира Алина Загитова (с ней нельзя играть в азартные игры, нюх у девушки звериный), которая закончила самый провальный сезон в истории ФК с наименьшими потерями. Из группы «малолеток» подтянется Камила Валиева с давно уже предсказанными олимпийскими перспективами. Даже в исламе для многоженцев предусмотрено максимум четыре супруги, поскольку внимания на большее количество близких просто не хватает. А в будущем сезоне группа Тутберидзе грозила бы превратиться в новую аббревиатуру, допустим, в алфавитном порядке, в ВЗКТЩ. Плюс откуда-то из глубин организма Александры грозил выбраться самый страшный соперник под названием пубертат, который уже пустил под откос карьеры Юлии Липницкой, Анны Погорилой, Елены Радионовой и с которым успешно справилась только Елизавета Туктамышева плюс уже готова была справиться Евгения Медведева, но тут у нее конек сломался.

Осознавая это, Трусова приняла верное решение уйти из группы Этери Георгиевны. Внимание которой отбирали также Диана Дэвис (дочь, тут все логично), Морис Квителашвили с Даниилом Самсоновым (желание доказать ФК-сообществу, что способна работать не только с девочками). Кстати, из этой же серии вызовов было бы продолжение работы с Алиной Загитовой. И где там находилось бы внимание к Трусовой? На линии горизонта?

Но переход в «Ангелы Плющенко» — это самый неправильный шаг из всех. Даже с тренером Сергеем Розановым, эдаким нематериальным наследием ЭТ, которому надоело выглядывать из-за спин Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, а захотелось выйти на первый план. Не выйдут ни он, ни Александра, поскольку у Плющенко на первом плане gnomgnomych, он же Плющенко-младший. Плющенко-старший же за три года работы своей Академии не доказал, что он тренер. Возможности были. Аделина Сотникова, Серафима Саханович, такая же двукратная ЧМ по юниорам, как и Трусова, Анастасия Тараканова — никто не спрогрессировал в «ангелах».

Пока в школе происходит постоянная перетасовка учеников и тренеров. Нет уже в тренерском штабе казаночки Ксении Ивановой, которая, кстати, работала на начальном этапе с Гном Гномычем, а из юниоров под ее опекой был Рахат Бралин, надежда казахстанского ФК. Которого тоже нет среди нынешних «ангелов». Зато там тренер Александр Волков, с которым Александре придется снова налаживать контакты, пытаясь забыть не очень приятно завершившееся сотрудничество. Есть там, кстати, и экс-казанец хореограф Вадим Яруллин, весьма эксцентричный в прошлом солист балета. Правда, ему не светит работа с Трусовой, поскольку Плющенко уже анонсировал поиск другого хореографа, возможно, иностранного.

Не выйдут ни он, ни Александра, поскольку у Плющенко на первом плане gnomgnomych, он же Плющенко-младший. Фото instagram.com/plushenkoofficial

Иными словами, бэкграунд Академии пока не внушает мысли, что она последовательно развивается. Хотя в этом году «АП» совершили несколько громких «трансферов», последовательно заполучив Станиславу Константинову, Розанова, его 12-летнюю ученицу Веронику Жилину, 10-летнюю сестру Алену Жилину и Трусову. Может, все волшебным образом и изменится к лучшему. Не зря же посткризисное время считают лучшим для перемен.

Если не «Ангелы», то кто?

А вот тут у Трусовой был очень широкий выбор. Если предполагать, что они, а там право голоса имеет не только сама Александра, но и родители, думали о переходе уже давно, то вариантов представлялось множество. Во-первых, сейчас сформировался целый пласт тренеров без учеников. Настолько без учеников, что Инна Гончаренко (тренер Елены Радионовой) решила уйти из профессии, практически одновременно с Максимом Ковтуном. Светлана Соколовская «работает-мучается» с Александром Самариным, Чеботарева осталась один на один с Михаилом Колядой, хотя здесь Трусовой необходим бы был переезд из Москвы в Питер. В любом случае, два последних тренера имеют опыт и тренерское мастерство поболее, чем у Плющенко, и на данное время ими (опытом и мастерством) практически не с кем делиться.

Анна Царева, с которой у Трусовой был опыт сотрудничества, после разрыва с Погорилой работала с Дарьей Паненковой, но это была очевидная трата времени с обеих сторон. Елена Буянова (Водорезова) могла стать интересным вариантом, тем более что мы снова слышим комментарии о ее работе в превосходных тонах и видим результат в лице Артура Даниеляна. Алексей Урманов? Было бы любопытно, поскольку сейчас Сочи перестает быть центром развития фигурного катания, так и не успев им стать. Зачем тогда затевался этот проект с центром зимних видов спорта в субтропиках?

Лучшим выходом для продолжения карьеры Трусовой представляется переход в группу Рафаэля Арутюняна. Там есть успешный опыт работы «на удаленке» с прототипом Трусовой в мужском обличии Нэйтаном Ченом. Есть прогрессирующая Мэрайя Белл как конкурент в группе… Но неудачный, надо признать, эксперимент сотрудничества Евгении Медведевой с Брайаном Орсером, с огромными материальными затратами, не давшими нашему фигурному катанию ничего, кроме бронзы прошлогоднего ЧМ, пресекает любые мысли делегировать наших фигуристов за океан. Также, кстати, как у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые за год работы за границей сползли со второго места в мире на третье-четвертое в России.

Любопытно будет посмотреть, насколько в памяти задержится Трусова. Фото: vk.com/eteritutberidze

Интернет все припомнит!

Плющенко успел прокомментировать для сайта Sport24 и принципы своей прошлой работы в академии: «Если раньше ко мне приходили спортсмены среднего класса, то они приходили ко мне именно в академию, а не для того, чтобы я их вел», — и свои планы на будущее: «Что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде». Понятно, что это звучит как программное заявление, но публика и сейчас с удовольствием оттопчется на этих словах, а полтора года спустя припомнит их во время чемпионата России — 2022, отборочного к пекинской Олимпиаде. Вот с Жилиной-старшей можно было бы прогнозировать, хотя и этой девочке будет непросто, поскольку «прямо сейчас» Вероника не выглядит сильно перспективнее Акатьевой, Петросян, Самоделкиной. Это уже следующее поколение, после нынешних юниорок Валиевой, Усачевой, Хромых — и, «нежданчик», в большинстве своем это ученицы группы Этери Тутберидзе.

Ставка на Розанова, который будет работать с сестрами Жилиными, как делал это и в группе Тутберидзе, а также возьмет на себя Трусову, в то время как Волков будет трудиться с более опытными Константиновой и членом сборной Азербайджана Екатериной Рябовой, ожидаема, но нет никакой гарантии, что она сыграет. Поэтому скромнее надо бы. Вот в этом межсезонье Елизавета Туктамышева рассталась со своим бойфрендом Андреем Лазукиным, и эта новость перестала вызывать интерес уже на следующий день после опубликования, поскольку продолжения с перетряхиванием грязного белья и метанием подарков в спину не последовало.

Конвейер Тутберидзе всего лишь за два года заставил забыть о героях минувших дней. За три года мы перестали вспоминать Липницкую, Радионову, за два подзабыли Погорилую, Сотскову, за год из поля нашего зрения исчезла Самодурова. Любопытно будет посмотреть, насколько в памяти задержится Трусова.

