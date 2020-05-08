Трусова на выход, Валиева «на вход»
Фигуристка сделала правильное движение, но в неправильном направлении
Одна из самых ярких фигуристок современности Александра Трусова грозит остаться в памяти болельщиков кем-то вроде очередного «многообещавшего» персонажа в спорте, так в итоге ничего и не выигравшего. Таковых в фигурном катании много, и «Реальное время» поможет вспомнить всех, смягчив горечь от возможной потери будущего для Трусовой.
Безумный месяц «самоизоляции»
Мухи замерли на лету... Кролики застыли в процессе размножения… Математики отвлеклись от решения теоремы Ферма… Мадонна на портрете отстранила младенца и удивленно приподняла бровь… Домохозяйки обрушили интернет… Трусова ушла к Плющенко!
Когда столетия спустя наши потомки или уже гуманоиды будут разбираться в хитросплетениях 2020 года, обнаружится, что начало его было крайне скудно на события, зато богато на скандалы. В список последних войдут финансовые разборки клубов со спортсменами, «птичья» война Соловьева и Уткина и уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Причем у двух последних скандалов продолжения не обнаружится. Ни разбитых физиономий мастеров ораторского жанра и непечатного слова, ни новых прыжков и медалей Александры Трусовой. Первое я констатирую, второе прогнозирую. Поскольку Трусова сделала правильный шаг, но выбрала неверное направление.
По выходе из самоизоляции, которую девушка проводила непонятно где и как: то за границей, то в какой-то природной местности, осваивая технику прыжка на роликовых коньках, Трусова и так уже была в информационном топе. Вот серьезно: что сейчас делает Анна Щербакова? Неизвестно. Чуть больше информации об Алине Загитовой и ее собаке, Алене Косторной, Елизавете Туктамышевой, вокруг Евгении Медведевой шумиху создают по большей части окружающие. Трусова же самостоятельно подрывала информационное пространство, пока наконец не обрушила его к чертовой матери.
И сделала она это абсолютно логично, поскольку, выходя из юниорского возраста абсолютным лидером новой поросли птенцов гнезда Тутберидзе, к концу первого сезона Александра стала последней в трио. Три бронзы по итогам главных стартов сезона — финала Гран-при, чемпионатов России и Европы — это не та стабильность, о которой она мечтала, вступая в сезон двукратной чемпионкой мира среди юниорок. Прошлый год сборная ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная — заметьте, в каком порядке), разделила победы внутри своего трио, когда Трусова выиграла ЮЧМ, Косторная победила на юниорском Гран-при, а Щербакова сенсационно, как тогда казалось, стала победительницей взрослого чемпионата России. Но сейчас подруги делили первую ступень пьедестала без Александры.
Логичная нехватка внимания
Но разочарования первого взрослого сезона могут стать для Трусовой приятным воспоминанием в следующем сезоне, буде он состоится. Из отпуска выйдет действующая чемпионка мира Алина Загитова (с ней нельзя играть в азартные игры, нюх у девушки звериный), которая закончила самый провальный сезон в истории ФК с наименьшими потерями. Из группы «малолеток» подтянется Камила Валиева с давно уже предсказанными олимпийскими перспективами. Даже в исламе для многоженцев предусмотрено максимум четыре супруги, поскольку внимания на большее количество близких просто не хватает. А в будущем сезоне группа Тутберидзе грозила бы превратиться в новую аббревиатуру, допустим, в алфавитном порядке, в ВЗКТЩ. Плюс откуда-то из глубин организма Александры грозил выбраться самый страшный соперник под названием пубертат, который уже пустил под откос карьеры Юлии Липницкой, Анны Погорилой, Елены Радионовой и с которым успешно справилась только Елизавета Туктамышева плюс уже готова была справиться Евгения Медведева, но тут у нее конек сломался.
Осознавая это, Трусова приняла верное решение уйти из группы Этери Георгиевны. Внимание которой отбирали также Диана Дэвис (дочь, тут все логично), Морис Квителашвили с Даниилом Самсоновым (желание доказать ФК-сообществу, что способна работать не только с девочками). Кстати, из этой же серии вызовов было бы продолжение работы с Алиной Загитовой. И где там находилось бы внимание к Трусовой? На линии горизонта?
Но переход в «Ангелы Плющенко» — это самый неправильный шаг из всех. Даже с тренером Сергеем Розановым, эдаким нематериальным наследием ЭТ, которому надоело выглядывать из-за спин Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, а захотелось выйти на первый план. Не выйдут ни он, ни Александра, поскольку у Плющенко на первом плане gnomgnomych, он же Плющенко-младший. Плющенко-старший же за три года работы своей Академии не доказал, что он тренер. Возможности были. Аделина Сотникова, Серафима Саханович, такая же двукратная ЧМ по юниорам, как и Трусова, Анастасия Тараканова — никто не спрогрессировал в «ангелах».
Пока в школе происходит постоянная перетасовка учеников и тренеров. Нет уже в тренерском штабе казаночки Ксении Ивановой, которая, кстати, работала на начальном этапе с Гном Гномычем, а из юниоров под ее опекой был Рахат Бралин, надежда казахстанского ФК. Которого тоже нет среди нынешних «ангелов». Зато там тренер Александр Волков, с которым Александре придется снова налаживать контакты, пытаясь забыть не очень приятно завершившееся сотрудничество. Есть там, кстати, и экс-казанец хореограф Вадим Яруллин, весьма эксцентричный в прошлом солист балета. Правда, ему не светит работа с Трусовой, поскольку Плющенко уже анонсировал поиск другого хореографа, возможно, иностранного.
Иными словами, бэкграунд Академии пока не внушает мысли, что она последовательно развивается. Хотя в этом году «АП» совершили несколько громких «трансферов», последовательно заполучив Станиславу Константинову, Розанова, его 12-летнюю ученицу Веронику Жилину, 10-летнюю сестру Алену Жилину и Трусову. Может, все волшебным образом и изменится к лучшему. Не зря же посткризисное время считают лучшим для перемен.
Если не «Ангелы», то кто?
А вот тут у Трусовой был очень широкий выбор. Если предполагать, что они, а там право голоса имеет не только сама Александра, но и родители, думали о переходе уже давно, то вариантов представлялось множество. Во-первых, сейчас сформировался целый пласт тренеров без учеников. Настолько без учеников, что Инна Гончаренко (тренер Елены Радионовой) решила уйти из профессии, практически одновременно с Максимом Ковтуном. Светлана Соколовская «работает-мучается» с Александром Самариным, Чеботарева осталась один на один с Михаилом Колядой, хотя здесь Трусовой необходим бы был переезд из Москвы в Питер. В любом случае, два последних тренера имеют опыт и тренерское мастерство поболее, чем у Плющенко, и на данное время ими (опытом и мастерством) практически не с кем делиться.
Анна Царева, с которой у Трусовой был опыт сотрудничества, после разрыва с Погорилой работала с Дарьей Паненковой, но это была очевидная трата времени с обеих сторон. Елена Буянова (Водорезова) могла стать интересным вариантом, тем более что мы снова слышим комментарии о ее работе в превосходных тонах и видим результат в лице Артура Даниеляна. Алексей Урманов? Было бы любопытно, поскольку сейчас Сочи перестает быть центром развития фигурного катания, так и не успев им стать. Зачем тогда затевался этот проект с центром зимних видов спорта в субтропиках?
Лучшим выходом для продолжения карьеры Трусовой представляется переход в группу Рафаэля Арутюняна. Там есть успешный опыт работы «на удаленке» с прототипом Трусовой в мужском обличии Нэйтаном Ченом. Есть прогрессирующая Мэрайя Белл как конкурент в группе… Но неудачный, надо признать, эксперимент сотрудничества Евгении Медведевой с Брайаном Орсером, с огромными материальными затратами, не давшими нашему фигурному катанию ничего, кроме бронзы прошлогоднего ЧМ, пресекает любые мысли делегировать наших фигуристов за океан. Также, кстати, как у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые за год работы за границей сползли со второго места в мире на третье-четвертое в России.
Интернет все припомнит!
Плющенко успел прокомментировать для сайта Sport24 и принципы своей прошлой работы в академии: «Если раньше ко мне приходили спортсмены среднего класса, то они приходили ко мне именно в академию, а не для того, чтобы я их вел», — и свои планы на будущее: «Что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде». Понятно, что это звучит как программное заявление, но публика и сейчас с удовольствием оттопчется на этих словах, а полтора года спустя припомнит их во время чемпионата России — 2022, отборочного к пекинской Олимпиаде. Вот с Жилиной-старшей можно было бы прогнозировать, хотя и этой девочке будет непросто, поскольку «прямо сейчас» Вероника не выглядит сильно перспективнее Акатьевой, Петросян, Самоделкиной. Это уже следующее поколение, после нынешних юниорок Валиевой, Усачевой, Хромых — и, «нежданчик», в большинстве своем это ученицы группы Этери Тутберидзе.
Ставка на Розанова, который будет работать с сестрами Жилиными, как делал это и в группе Тутберидзе, а также возьмет на себя Трусову, в то время как Волков будет трудиться с более опытными Константиновой и членом сборной Азербайджана Екатериной Рябовой, ожидаема, но нет никакой гарантии, что она сыграет. Поэтому скромнее надо бы. Вот в этом межсезонье Елизавета Туктамышева рассталась со своим бойфрендом Андреем Лазукиным, и эта новость перестала вызывать интерес уже на следующий день после опубликования, поскольку продолжения с перетряхиванием грязного белья и метанием подарков в спину не последовало.
Конвейер Тутберидзе всего лишь за два года заставил забыть о героях минувших дней. За три года мы перестали вспоминать Липницкую, Радионову, за два подзабыли Погорилую, Сотскову, за год из поля нашего зрения исчезла Самодурова. Любопытно будет посмотреть, насколько в памяти задержится Трусова.
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