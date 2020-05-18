«Полпреды — рудимент прошлого времени, но...»: пандемия повернула на 90 градусов вертикаль власти в России
В этот день ровно 20 лет назад Сергей Кириенко был назначен полномочным представителем президента РФ в ПФО, запустив таким образом строительство «вертикали власти» в Поволжье. И хотя сам Кириенко стал одним из самых влиятельных российских политиков, институт полпредов спустя два десятилетия, кажется, себя исчерпал. Это констатировали большинство опрошенных газетой «Реальное время» политологов. Особенно это стало заметно в апрельский карантин, когда Владимир Путин регулярно проводил совещания непосредственно с губернаторами, а его полпредов фактически не слышно, не видно. Вертикальная модель управления уходит в прошлое, так и не реализовавшись в полной мере, полагают эксперты. Впрочем, есть среди «путинских наместников» и свои звезды — но только те, кто наделен реальными полномочиями.
«Место трудоустройства для отставных политиков»
Институт полномочных представителей президента России в федеральных округах уже не первый год находится в кризисе, рассказал «Реальному времени» президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сегодня он, за редким исключением, всего лишь место трудоустройства для отставных политиков. Что-то вроде Совета Федерации.
С ним согласен и политтехнолог Константин Калачев, считающий институт устаревшим, но в то же время отмечающий активность того же Трутнева. По его мнению, Трутнев — фактически исключение из правил, он ведет себя очень активно и влияет на кадровую политику в Дальневосточном федеральном округе. Если вынести Трутнева вместе с его суперспецифическим регионом за скобки, каких-то заметных результатов не видно ни у кого другого. Точно так же удивителен парадокс: назначаемые Кремлем губернаторы вовсе не оказались эффективнее избираемых глав регионов 20 лет назад.
— Институт полпредов — это обратная сторона недоверия губернаторам. Обратная сторона системы назначений. Когда глав регионов выбирали на конкурентных выборах, люди могли совершать ошибки. Но посмотрите на историю отставок губернаторов уже после отмены выборов — вопрос, кто больше в итоге совершает ошибки? Население или Кремль? Ну, правда, треть губернаторского корпуса пришлось снимать, потому что они, в принципе, были неизбираемы. Некоторые губернаторы, которых рекомендовали в Кремле, вообще пошли под суд, — обращает внимание Калачев.
Система консервативна, уважаемых людей не хотят лишать работы
— Институт полпредов ныне — рудимент прошлого времени, но система консервативна, уважаемых людей не хотят лишать работы. Потом, президент РФ Владимир Путин верит в важность учета и контроля, хотя, мне кажется, контрольные функции выполняют другие структуры, не менее, а может, и более эффективно. Институт полпредов давно можно было бы безболезненно ликвидировать, никто бы и не заметил даже. Но этого не произойдет! — с сожалением замечает Калачев.
Оптимальная модель полпредства реализована на Дальнем Востоке
Конечно, не произойдет, соглашается Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Так как в России система власти настроена скорее на увеличение количества административных структур, а не на их сокращение. Поэтому и Минченко считает маловероятным, что институт полпредов будет упразднен после карантина, когда Путин чаще и больше общался непосредственно с губернаторами, нежели со своими же полномочными представителями в федеральных округах.
Эксперт тоже отдает должное эффективности управления того же Трутнева, однако отмечает, что в его случае чиновник является не просто представителем президента, но еще и вице-премьером, и рычагов влияния у него соответственно больше: административные, организационные, силовые и экономические. Это — понятная история, полагает политолог. Но что касается остальных….
Полпредства могут получить новые функции, если тренд на укрупнение регионов будет продолжен
Политолог и философ Борис Межуев обратил внимание на Олега Белавенцева — тоже скорее как на исключение из общего правила «неэффективных полпредов». Белавенцов, отмечает Межуев, сыграл в свое время мощную роль в Крыму и Севастополе. Но ведь и в его случае эта сила и административный вес сыграли с ним дурную шутку — управление Белавенцева вызвало определенное напряжение в присоединенных регионах РФ, в результате чего полпредство в Крыму вообще было отменено.
За исключением таких фигур, как Трутнев или Белавенцев, большинство полпредов в последние годы не принимали и не принимают какого-то весомого участия в вопросах, касающихся каких-то региональных тем, считает Межуев, который в свое время писал работу как раз на эту тему (в 2000 году вышла его монография «Генерал-губернаторство в российской системе территориального управления»). По его словам, изначально у института полпредов было два конкретных смысла. Первый смысл был в заявке федерального центра на некое укрупнение регионов, что, возможно, не устарело: исходя из социально-экономической и социальной ситуации некоторых регионов сегодня эти тенденции себя еще проявят, уверен он, ссылаясь на недавнее решение об объединении двух субъектов федерации.
Напомним, 13 мая губернаторы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Однако почти сразу же в Кремле заявили, что предположения о предстоящем массовом укрупнении регионов России не соответствуют действительности. Впрочем, философ уверен, тенденция к слиянию регионов не ограничится одной Архангельской областью, так как вопрос связан с экономическими и бюджетными проблемами субъектов РФ. В вопросах укрупнения, конечно, некий государственный контроль на такими процессами должен быть, чтобы эти процессы были согласованы с общим региональным контекстом.
«Генерал-губернаторы с комиссарскими функциями» остались не у дел?
Но вот со вторым смыслом института полпредства проблемы, считает Межуев. Ранее — все те же 20 или 15 лет назад — помимо общих вопросов, вопросов безопасности, полпреды еще и проводили определенную государственную политику Кремля (Кириенко — как раз яркий пример такой фигуры).
Сейчас трудно сказать, какая существует общая государственная политика, требующая политического надзора. А тот же политический надзор осуществляют администрация президента, другие президентские структуры, партия «Единая Россия». И в этом смысле функции полпредов довольно сомнительные. Но Межуев видит в карантине и пандемии не столько возможный триггер отмены института полпредства вообще, сколько триггер его переформатирования. Так как пандемия еще и запустила, пусть и не похожий на явление 1990-х, «естественный процесс стихийной регионализации»:
— До пандемии было ощущение, что институт полпредов — совершенно архаичный и не нужен. И его стоило отменять, как в свое время отменяли комиссаров в СССР. Теперь же, после пандемии, институт полпредства, я этого не исключаю, может возродиться с каким-то новым функционалом.
«Но за губернаторами же все равно кто-то должен присматривать»
Политолог и правозащитник Алексей Мартынов не уверен, что полпреды совсем уж не нужны — все дело в огромных пространствах Российской Федерации, которые контролировать из одного центра далеко не так просто. Институт полпредства, уверен Мартынов, до сих пор являл собой некий организующий и координирующий центр (если говорить о конкретных полпредах — то, конечно, скорее центры) управления большой территорией:
По его мнению, институт полпредов безусловно себя рекомендовал за 20 лет, но за эти годы сильно изменился, так как менялись и его полномочия — история эта «абсолютно оправданная». И сомнительно, что от этого института Кремль откажется, несмотря даже на поправки к Конституции, которые в целом должны увеличить полномочия губернаторов и перераспределить власть от президента к другим институтам.
— Но за губернаторами же все равно кто-то должен присматривать. Все должно быть уравновешено, сбалансировано. Институт полпредства актуален был как 20 лет назад, так актуален он и сейчас, став даже таким неотъемлемым атрибутом организации и архитектуры власти в нашей стране.
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