В России могут объединить еще три субъекта

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В России могут объединить еще три региона. Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО могут объединить в следующем году.

Как сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин, вопрос об объединении областей в один субъект обсуждается уже несколько лет. Он считает, что объединение областей может быть выгодно всем трем субъектам как с финансовой, так и управленческой точки зрения.

«Надо вернуть опять обсуждение Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению парламентария, объединение поддержат 60% населения.

Напомним, вчера главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы.

