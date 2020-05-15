Ирек Зиннуров: «Все видели, что мы идем к чемпионству»

Ватерполисты «Синтеза» стали первыми чемпионами России в этом сезоне

Фото: Максим Платонов

Ватерпольный «Синтез» решением федерации водного поло России объявлен чемпионом страны. Таким образом, казанская команда завоевала первый титул этого сезона в игровых командных видах спорта в России. Своими впечатлениями от этого события с «Реальным временем» поделились президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров и директор ватерпольного клуба Максим Осмоловский.

«100-процентной уверенности в победном итоге не было»



— Примите поздравления с чемпионством. Готовы были к этой радостной новости?

Максим Осмоловский. Спасибо. Я сам изначально не верил в это радостное событие. Президиум федерации водного поло уже трижды откладывался, там никак не могли принять окончательного решения. Наш президент Ирек Хайдарович информировал, что президиум был перенесен на 12 мая, наконец, собрались представители всех команд, и на общем голосовании было принято практически единогласное решение о том, чтобы признать итоги сезона завершенными по той таблице розыгрыша, которая была. Мы знали, что чемпионат объявят завершенным, готовились к тому, что на президиуме будет принято какое-то решение, но 100-процентной уверенности именно в этом итоге не было.

Ирек Зиннуров. Президиум федерации проводился в режиме онлайн, и я принимал в нем участие, правда, без права голоса. Изложил свое видение ситуации, где сказал, что мы готовы принять любое решение, а затем следил за голосованием. И члены президиума, которые представляли Златоуст, Кириши, Москву, другие регионы, признали нас чемпионом большинством голосов. Понятно, что это немного другие эмоции, чем от победы, добытой в решающей игре, но все видели, что мы идем к чемпионству, даже оступившись в Кубке России. Видимо, планида у нас такова, что, выигрывая чемпионат, не можем присоединить к нему еще и Кубок. Так было и в далеком 2007-м.

Фото sintez-kazan.ru

Максим Осмоловский: «Мы знали, что чемпионат объявят завершенным, готовились к тому, что на президиуме будет принято какое-то решение, но 100-процентной уверенности именно в этом итоге не было»

— Президент федерации Алексей Власенко был в числе заболевших коронавирусом…

М.О. Алексей Викторович вылечился, сейчас, слава богу, все нормально. Он принимал участие уже в двух президиумах. Замечу, что принятое федерацией решение устроило нас еще и по другой причине. По специфике нашего клуба, сотрудники СК ВВС «Синтез» являются сотрудниками «Казаньоргсинтеза», и с ними заключаются не контракты, а трудовые договоры. И вот согласно им спортсменам положен месячный отпуск, который запланирован на июль. Иными словами, если бы федерация приняла решение доигрывать чемпионат летом, то в июле нам элементарно некем было бы играть, поскольку все находились бы в плановом отпуске.

И.З. Кстати, добавлю, что у нас и Высшая лига завершена, а там пока не принято решение по победителю, хотя наша дублирующая команда лидировала с огромным отрывом. Мы продолжаем ставить перед этой командой задачу подготовки резерва для основного состава и обкатки выпускников спортшколы «Синтеза» из числа старших юношей.

Фото Максима Платонова

Ирек Зиннуров: «Члены президиума, которые представляли Златоуст, Кириши, Москву, другие регионы, признали нас чемпионом большинством голосов. Понятно, что это немного другие эмоции, чем от победы, добытой в решающей игре, но все видели, что мы идем к чемпионству, даже оступившись в Кубке России»

«Сезон запомнится неопределенностью»

— Теперь в России есть два принятых варианта по объявлению итогов чемпионата. В родственном лично для вас виде спорта хоккее (Максим Осмоловский ранее был профессиональным хоккеистом, — прим. авт.) чемпиона не объявляли, расставив команды-четвертьфиналисты по алфавиту, но предположу, что в водном поло, как в и в других командных видах спорта, подобное решение будет невозможно, поскольку есть серьезная привязка к еврокубковому сезону.

М.О. Возможно, поскольку, если брать по алфавиту, то у нас чемпионом объявили бы питерскую «Балтику». Или даже казахстанскую «Астану» (улыбается). Но в таком случае неясно, кто будет представлять Россию в ближайшем еврокубковом сезоне, это правда. Кстати, все международные соревнования конца сезона отменили, решение об этом было принято чуть ранее, следовательно, мы не будем доигрывать турнир Лиги чемпионов. Это тоже следует отметить.

— А чем еще, помимо долгожданной победы и никем не ожидаемого коронавируса, запомнится этот сезон?

И.З. Я считаю сезон полезным. Лига чемпионов с ее матчами — это другой уровень, которого нам не хватает. Даже игрокам нашей сборной. Раньше мы такой опыт получали в спаррингах, турнирах, когда сборную приглашали в Испанию, Италию, Австралию, США, другие ведущие страны в развитии водного поло.

Сезон запомнится и неопределенностью. Я знаю, что, например, в Испании до сих пор все находится на нулевом уровне, и там к тренировкам не вернулись. Как и в Италии. Причем не во всех странах принято решение о завершении сезона.

Фото Максима Платонова

Ирек Зиннуров: «Я считаю сезон полезным. Лига чемпионов с ее матчами — это другой уровень, которого нам не хватает. Даже игрокам нашей сборной»

«Руководство «Казаньоргсинтеза» должно определить задачи на будущий сезон

М.О. У нас состоялся дебют в Лиге чемпионов, новый и очень полезный опыт для большинства игроков команды. Это участие установило для нас очень тяжелый календарь, особенно до Нового года, поскольку большинство матчей мы проводили в гостях. При перелетах постоянно вынуждены были сталкиваться со стыковками в Москве. Из несостоявшихся матчей большую часть должны были сыграть уже на родной воде. В целом, плотный график был связан с отбором сборной страны на Олимпиаду в Токио, задачей, выполнение которой тоже пока придется отложить.

О плохом скажу, что мы не сумели побороться за Кубок страны, уступив той самой «Балтике», которая могла бы стать еще и алфавитным чемпионом. Но если смотреть на итоги чемпионата, то они уравнивают впечатления от сезона. В регулярном чемпионате оставалось до конца четыре матча. Два из них были бы признаны победными, поскольку по календарю мы играли с «Астаной», а она уже успела сняться чуть ранее. А еще два матча предстояли в Волгограде, в играх с которым у нас была одна победа и одна ничья, которая вообще оказалась единственной на весь чемпионат.

— Я видел какие-то личные активности ватерполистов во главе с президентом клуба Иреком Зиннуровым, когда они высаживали деревья, разносили продукты нуждающимся. А чем занималась команда в спортивном отношении?

М.О. Наши тренеры основной команды Марат Закиров и Артур Фатахутдинов распустили ребят по домам, предварительно дав задания по поддержанию физической формы, что наши ватерполисты выполняли. Домашние занятия были посвящены кардиотренировкам, понятно, что выход на воду запрещен. Но в целом ребята чувствовали себя, как в преждевременном отпуске. Кто-то воспользовался этим, чтобы поехать в родные места, кто-то оказался в Казани, но после окончания режима самоизоляции мы смогли убедиться, что никто времени зря не терял. Все подтянуты, в спортивной форме.

Фото sintez-kazan.ru

Максим Осмоловский: «Наши тренеры распустили ребят по домам, предварительно дав задания по поддержанию физической формы. Домашние занятия были посвящены кардиотренировкам, понятно, что выход на воду запрещен. Но в целом ребята чувствовали себя, как в преждевременном отпуске»

— Понятно, что пока не понятно, когда ватерполисты смогут снова применить свои навыки в официальных матчах. Но, если это возможно, расскажите, как обстоят дела с контрактами ватерполистов.

М.О. Тут скажу, что работы хватит на всех. У нас всего два человека имеют действующие контракты, а у остальных они были заключены на год. Мы будем встречаться с руководством нашего титульного спонсора «Казаньоргсинтеза», который должен определить задачи на будущий сезон и соответствующий бюджет под них. Каким он будет, пока не известно. Впрочем, как и все в дальнейшей жизни. По тем же еврокубкам много вопросов — к примеру, когда откроется авиасообщение с Испанией, Италией, более всего пострадавшими от коронавируса, с другими странами, в каком формате будут проходить евротурниры следующего года, какие клубы вообще переживут его в прямом смысле. Для конкретики, я знаю, что очень сложные проблемы, например, у венгерского ОСЦ, который собрал на этот сезон очень сильный состав, будучи одним из фаворитов Лиги чемпионов. А сейчас они точно расстаются с сербом Андрией Прлаиновичем, другими лидерами.

И.З. Некоторые клубы, прямо скажем, развалились, и не только ОСЦ, и трудно сказать, что будет с ними после выхода из карантина. Поскольку на все будет влиять состояние экономики, которую надо будет запускать по новой. Кстати, тут надо отметить руководство нашего клуба, завод «Казаньоргсинтез», поскольку оно старается, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла на финансовое состояние команды. Что касается дальнейшего комплектования, то этот вопрос на повестке дня у нашего главного тренера Марата Закирова.

