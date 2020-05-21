Элина Галиуллина, центр защиты «Умиление»: «За три года у нас родилось 12 младенцев»

В Казани планируется открытие очередного приюта для матерей, настоящих и будущих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Фото: Илья Репин

Новое здание Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление» в поселке Вознесенское, вопреки многочисленным сообщениям, еще не открыто. Для того чтобы приют распахнул свои двери официально и начал полноценно работать, не хватает средств. Однако уже сегодня здесь проживают четыре мамы с малолетними детьми — беда не ждет, пока появятся средства на решение проблемы, а крыша над головой не появится сама собой. По словам президента АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» Элины Галиуллиной, дом-пристанище для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, удалось арендовать на средства благотворителей, которые не только финансово помогли на первом этапе, но и сами подыскали подходящий дом. Открытие нового приюта Центра намечено на июль — август.

«Мы не зарабатываем на благотворительности»

— Элина, почему вы решили заниматься именно благотворительностью и именно в области защиты женщин с детьми?

— На самом деле, поступив на психологический факультет КФУ, я даже не представляла, что буду этим заниматься. Но как раз в тот период у меня появилось стремление работать в православном храме. Так, придя в Зилантов монастырь, я увидела, что здесь собираются психологи, которые работают с женщинами, перед кем стоит вопрос — делать или не делать аборт. Именно тогда, девять лет назад, я и начала свою деятельность в области защиты материнства и детства.

— А сколько лет уже работает Центр защиты материнства?

— Он был основан около 10 лет назад при Казанской Епархии. Собственно, и наш гуманитарный центр до сих пор работает на территории монастыря в Кировском районе. Мы сотрудничаем со многими приходами, правда, сейчас, в условиях пандемии, помощь церкви несколько приостановлена. Храмы закрыты для прихожан и на данный момент в поддержке нуждаются больше, чем мы…

— Дом в Вознесенском — это не единственный ваш приют в Татарстане?

— Нет, конечно. Постоянно работают два приюта, правда, нам периодически приходится переезжать, в основном по финансовым причинам. Сейчас у нас есть шестикомнатная квартира на проспекте Победы, но там пока никто не живет, наших подопечных мы перевели в коттедж в Вознесенском. Всего в Казани мы можем приютить 15 семей, так что в дополнительных местах мы пока не нуждаемся. Также работают наши филиалы в Болгаре, Альметьевске и Нижнекамске, там трудятся волонтеры. Сразу оговорюсь, наш проект — полностью благотворительный. На нем мы ничего не зарабатываем.

Постоянно работают два приюта, правда, нам периодически приходится переезжать, в основном по финансовым причинам. Сейчас у нас есть шестикомнатная квартира на проспекте Победы, но там пока никто не живет, наших подопечных мы перевели в коттедж в Вознесенском

Как в Казани не появилось свое здание Центра

— Как известно, на сегодняшний день в Татарстане нет ни одного государственного центра помощи женщинам и детям. Как вы справляетесь, на что живете?

— Да, господдержки, к сожалению, нет. Мы не раз обращались к руководству республики и города с просьбой о безвозмездном предоставлении помещения, но нам было отказано. В последний раз это было незадолго до самоизоляции. Видимо, руководство республики уже тогда предвидело, что впереди — нелегкие дни. Надеюсь, что со временем нам удастся донести до президента Татарстана актуальность этой проблемы.

Примерно 3 года назад к нам обратились представители WorldSkillsRussia с предложением помочь построить свой большой социальный центр в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству международной WorldSkills International в Казани. Они были готовы предоставить строительные отряды, разработать техническое задание так, чтобы по результатам чемпионата возможно было собрать здание как конструктор, но нужна была помощь и поддержка республики. По этому поводу при участии уполномоченных и по правам ребенка, и по правам человека при президенте РТ, а также заместителей министров ряда ведомств прошло совещание. Вот на нем-то нам и было отказано. Припомнили социальную гостиницу на 10 женщин, которая некоторое время существовала в республике. Там радикально проблема не решалась. Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, временно проживали в приюте, но потом вновь возвращались к мужьям и сожителям, где снова подвергались насилию…

Кроме того, одной из причин невозможности финансирования проекта за счет бюджета республики является отсутствие стандартизации услуг по оказанию помощи беременным. Кстати, сотрудники WorldSkills International все же помогли нуждающимся казанцам — в интернате в Дербышках на их средства была полностью заменена сантехника.

Мы помогаем не только женщинам, которые живут у нас, много нуждающихся семей, у которых есть дом, но нет элементарно еды. Нам звонят, рассказывают о нуждах

«Наши вещи мы иногда находим продающимися на «Авито»

— Я так понимаю, только за аренду одного этого коттеджа в три этажа, с приусадебным участком, с коммунальными платежами вы платите не меньше 90—100 тысяч рублей?

— Помощь все же идет. Например, открыть приют именно в Советском районе Казани нам помогли именно в администрации района. Это было в 2016 году. Далее, в 2017 году, мы выиграли первый грант от фонда «Соработничество», что уже заметно облегчило нам жизнь. Последующие годы мы еще выигрывали гранты, в том числе президента РФ. Нам помогают благотворители и просто неравнодушные люди, которые несут продукты, одежду, предметы первой необходимости для малышей.

— Как вы распределяете вещи, продукты?

— Мы помогаем не только женщинам, которые живут у нас, много нуждающихся семей, у которых есть дом, но нет элементарно еды. Нам звонят, рассказывают о нуждах. Волонтеры формируют продуктовые наборы, либо сами их развозят, либо мы приглашаем наших подопечных к себе. Например, женщина может пройти на склад и выбрать одежду для себя и детей. Мы потом просто записываем, что она взяла, для отчетности и для понимания, кто в чем больше нуждается.

— Возможно ли такое, что вашей помощью пользуются недобросовестные граждане?

— Всех проверить сложно, хотя мы, конечно, проверки делаем. Бывает, но крайне редко, что наши вещи мы потом находим продающимися на «Авито»… Но, еще раз повторюсь, это исключительный случай. Вы же понимаете, никто не защищен от человеческой нечистоплотности и жадности.

У нас, конечно, есть сотрудники, которые помогают с детьми, уборкой и готовкой, но и сами подопечные должны выполнять посильную домашнюю работу

За скандалы — на улицу

— Возможно ли такое, что вы отказываете в помощи?

— Бывает, что мы перенаправляем нуждающихся в другие центры — мы ведь не единственные в республике. Или, например, женщина указывает ложную информацию — по ее звонку выезжает волонтер и проверяет, так ли обстоят дела, как она говорит. Отказать в жилье мы можем женщине, если она нарушает договор на проживание, например установленный в приюте режим. У нас, конечно, есть сотрудники, которые помогают с детьми, уборкой и готовкой, но и сами подопечные должны выполнять посильную домашнюю работу. Они, как правило, не работают, поскольку у большинства грудные младенцы. Можем отказать в проживании из-за конфликтности женщины. Делаем, как правило, первое, второе предупреждения, этого бывает достаточно.

Вот с кем действительно сложно — это с психически нездоровыми женщинами или бывшими наркоманками. Вторых к нам направляют из специализированных центров, когда у зависимой появляется ребенок. Понятно, что содержать их там становится невозможно, они приезжают к нам. Тут специалисты нужны, наркологи, например, психотерапевты. У нас же работают только психологи.

Жертвы домашнего насилия — десятая часть

— Легко ли найти ваш центр? Ведь ни рекламы, ни какой-либо огласки вы стараетесь не делать?

— Кто ищет, тот найдет. Нас находят по интернету, через сарафанное радио, государственные каналы. На первой неделе самоизоляции наш телефон передали в органы МВД, чтобы полицейские сообщали его женщинам, если поступает сигнал о так называемом «домашнем насилии». Но, понимаете, за все это время новых обращений почти не было. Позвонила женщина, обещала заехать на следующий день и пропала.

В последнее время журналисты часто интересуются у нас количеством обращений в связи с «домашним насилием», кто-то из них мне сказал, что звонков нет, потому что жертва под постоянным контролем насильника, который вынужден сидеть дома. Но я уверена, сигнал бедствия можно подать всегда. Могу сказать, что к нам таких звонков поступает совсем немного. Это где-то десятая часть от общего числа.

Нас находят по интернету, через сарафанное радио, государственные каналы. На первой неделе самоизоляции наш телефон передали в органы МВД, чтобы полицейские сообщали его женщинам, если поступает сигнал о так называемом «домашнем насилии»

— А соседи по поселку или по лестничной клетке не протестуют?

— На Ершова у нас был приют в одной из квартир. Соседи, как узнали, подняли шум. Как выяснилось, до этого квартиру снимали под центр реабилитации для зависимых. Потом все уладилось.

— До пандемии как часто к вам обращались?

— Примерно два раза в неделю. Это женщины, которым некуда пойти с детьми, или из-за беременности от них отказались родные. Как-то к нам обратилась 17-летняя молодая беременная из Зеленодольска. Она просила деньги на продукты. Я связалась с волонтером, он зашел к ней и подтвердил, что она действительно нуждается. Как выяснилось, к своим родным девушка вернуться не может — боится, да и живут они в другом районе республики. Живет с матерью своего парня, который, в свою очередь, находится в СИЗО, под следствием. Мы забрали ее в казанский центр, у нас она прожила несколько месяцев, родила. А поскольку мы отслеживаем судьбы наших подопечных, я знаю, что впоследствии она вышла замуж, но не за отца своего первенца. У нее двое детей. Бывает, что звонят женщины, которые поссорились с мужьями, и им нужно «наказать» благоверных, показать, что им есть куда идти. Это такой способ манипуляции, в приют они в итоге не заселяются.

Общий портрет бездомной женщины с ребенком составить невозможно

— Можно нарисовать портрет среднестатистической женщины, которая обращается в ваш центр?

— За три года мы приютили 129 человек, у нас родилось 12 младенцев. Но общий портрет составить невозможно, настолько они все разные. Есть молодые дамы с первой беременностью, которые боятся рожать. Есть женщины в возрасте, с детьми, которым негде жить.

Так, к нам обратилась женщина лет 45, с шестилетней девочкой. Она рассказала, что после смерти сожителя их выселили из комнаты в общежитии, поскольку это было жилье, предоставленное его работодателем. Их попросту попросили на улицу. Несколько месяцев они прожили у нас, потом перебралась на съемное жилье, временами женщина работала сиделкой с проживанием. Ее ситуация до сих пор не решена, мы будем помогать обрести ей свое жилье. Ведь выселили ее с ребенком незаконно.

Цокольный этаж хотим оборудовать под гуманитарный центр для приема, хранения и раздачи продуктов и товаров первой необходимости

По социальному уровню тоже разные: часто приходят бывшие воспитанницы детских домов, женщины, росшие без отца — им труднее создать благополучную семью, поскольку не было перед глазами модели крепкой нормальной семьи. Среди наших подопечных есть молодая женщина, ее с маленьким ребенком к нам направили из больницы. Сама она жила в детдоме до того, как ее усыновила семья из Сабинского района. Она получила комнату в коммунальной квартире в Зеленодольском районе по наследству от матери, которая в свое время от дочери отказалась. Но жить там с малышом невозможно — нет условий для проживания с ребенком. Более того, на новую семью повесили огромные коммунальные долги. Сейчас она вообще временно уехала из республики, у подруги живет какое-то время.

— Как планируете обживаться в дальнейшем?

— В ближайшее время мы планируем обустроить приют и торжественно его открыть в конце лета. Цокольный этаж хотим оборудовать под гуманитарный центр для приема, хранения и раздачи продуктов и товаров первой необходимости. Уже сейчас разбили большой цветник и собственный огород. Так что жизнь идет. Мы очень надеемся на помощь и простых людей, и руководства Татарстана.

1 / 37 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин