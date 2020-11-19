АНО Центр Защиты Семьи, Материнства и Детства Умиление
Общая информация
Автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» официально зарегистрирована 7 июля 2016 года.
Организация оказывает помощь для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Руководитель — Галиуллина Элина Ринатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420141, ул Сафиуллина, 7
- Телефон: (987) 220-03-60
- Email: 79872200360@ya.ru
- Сайт: https://www.czm-umilenie.ru/
Дата последнего обновления: 19.11.2020