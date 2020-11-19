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АНО Центр Защиты Семьи, Материнства и Детства Умиление

Общественные организации

Общая информация

Автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» официально зарегистрирована 7 июля 2016 года.

Организация оказывает помощь для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель — Галиуллина Элина Ринатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420141, ул Сафиуллина, 7
  • Телефон: (987) 220-03-60
  • Email: 79872200360@ya.ru
  • Сайт: https://www.czm-umilenie.ru/

Дата последнего обновления: 19.11.2020

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