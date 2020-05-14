Новая звезда, чемпионская интрига и отголоски Бердыева в Германии: главные поводы следить за Бундеслигой

16 мая возобновляется чемпионат первой из европейских топ-лиг — с дерби «Боруссия Дортмунд — Шальке» Бундеслиги большой футбол возвращается пока не на стадионы, но хотя бы на экраны. Изначально речь шла о 15-м числе, но решение изменили — видимо, встреча «Штутгарта» с «Падерборном» не самая подходящая вывеска для рестарта после двухмесячной паузы. «Реальное время» рассказывает, за кем в Германии стоит следить чуть внимательнее, чем за другими.

«Боруссия Менхенгладбах»



Клуб, из которого в качестве уже готовых игроков для европейских грандов вышли Марк-Андре Тер Штеген и Джака, регулярно отправляется от Германии в еврокубки. При этом «Боруссию М» еще рано причислять к топам немецкого футбола — за последние 28 лет только раз команда занимала место выше четвертого.

Самый удачный момент начать пристально следить за черно-бело-зелеными — это когда они на финишной прямой к тому, чтобы закрепиться в борьбе за медали на ближайшие несколько лет, но об этом еще не все знают. Новый тренерский штаб «Боруссии» — гарантия этого развития.

Летом 2019-го на должность главного тренера был назначен молодой (43 года) Марко Розе, который ранее работал в системе «Ред Булл Зальцбург». Там он начинал тренировать еще с академии в сезоне 2013/14, в сезоне 2016/17 принял молодежку, а уже через год стал главным в первой команде. После Нагельсманна и Кофельдта это самый молодой главный тренер Бундеслиги. Что интересно, в его штабе работает самый молодой тренер лиги в принципе — ассистент Рене Марич.

Летом 2019-го на должность главного тренера был назначен молодой (43 года) Марко Розе. Фото TORfabrik.de

Дело в том, что Розе очень интересуется тактикой и новыми идеями для анализа своей игры и соперника. Это и помогло Маричу получить работу: Рене сооснователь и главный автор сайта Spielverlagerung — главного (и первого) профильного тактического сайта для тренеров в Германии, который получил даже более прокаченную английскую версию. Свой путь в футбол Марич начинал именно как блогер, анализируя матчи и фиксируя тактические тренды в текстах для своего сайта.

В свое время на сайт Spielverlagerung наткнулся как раз Марко Розе, которому понравился взгляд на игру и внимание к деталям Марича. В сезоне 2016/17 тогдашний коуч академии «Ред Булл Зальцбург» принял блогера на работу. Это один из первых случаев, когда тактический автор был принят на работу в профессиональный клуб. Кстати, как внештатный консультант Марич помогал еще Томасу Тухелю в «Майнце».

Прямо сейчас молодой штаб строит очень привлекательную команду: агрессивную без мяча даже в топ-матчах, с ромбами в атаке и быстрым переходом от обороны к нападению. «Боруссия» умеет подстраиваться под соперника и максимально использует его слабые места, но, как и любой топ-клуб (хотя пока только на пути к этому статусу), имеет свои принципы и философию игры. Уже за две трети сезона видна большая проделанная работа, а четвертое место с отставанием всего в два очка от тезки из Дортмунда — прекрасное тому подтверждение. За дальнейшим развитием будет очень интересно следить.

Холанд — новая звезда

Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию» этой зимой и сразу навел шороху: победный хет-трик «Аугсбургу» в дебютном матче (вышел на замену на 57-й минуте), дубль за 25 минут на поле в следующем. В общей сложности у норвежца девять голов за восемь неполных встреч — при желании его уже сейчас можно продать гораздо дороже 20 миллионов евро, заплаченных Зальцбургу в январе (возможно, взятых в рассрочку, как это часто бывает). 19-летнего форварда Трансфермаркт сейчас оценивает в 72 миллиона евро — это уже с учетом стандартного падения цены на игроков, которое они прописали из-за сложной экономической ситуации. В начале марта нападающий оценивался в 80 миллионов евро.

Пако Алькасер, который переходил в Дортмунд на правах аренды в прошлом сезоне, забил 18 голов за 1 181 минуту, преимущественно выходя на замены. Фото onefootball.com

Издалека можно предположить, что это типичная удачливость, свойственная некоторым талантливым игрокам — у всех бывают взлеты разных масштабов. Например Пако Алькасер, который переходил в Дортмунд на правах аренды в прошлом сезоне, забил 18 голов за 1 181 минуту, преимущественно выходя на замены. За первый круг в «Боруссии» Алькасер сыграл всего 527 минут из 1 530 возможных — чуть больше трети. В итоге «Боруссия» сначала выкупила испанца за 21 миллион евро летом 2019-го, а уже зимой продала за 23, чтобы освободить деньги под Холанда. Несмотря на вроде бы положительную разницу между покупкой и продажей, в финансовом плане «шмели» точно потеряли — подъемные, агентские и зарплату за время игры в клубе. При этом вложения на футбольном поле не окупились.

Но в случае Холанда есть устойчивая уверенность, что этот сезон не останется для него лучшим. Эрлинг крайне разносторонний нападающий — он может завершать с обеих ног, развивает приличную скорость на дистанции (полезен в быстрых контратаках), может как продавить соперника в штрафной, так и обыграть один-в-один. Понимание игры развито на высоком уровне — достаточно посмотреть, как он отрывается от защитников в штрафной на смене направления при движении.

Что в нем может позабавить — с виду неуклюжая манера бега в момент разгона, когда норвежец сгорбливается для толчка вперед. Но это вызвано соображениями эффективности для столь большого роста — 194 сантиметра.

О Холанде есть емкий обзор от канала Бундеслиги на Ютубе — там эксперты собрали главные качества норвежца и приправили их добротной графикой:

Отголоски РПЛ

Многие знают, что Кафанов — главный эксперт в России не только по вратарям, но и по тренировке стандартных положений. Одна из его наигровок, которую он сам, вероятно, увидел в Скандинавии, получила широкий «тираж» внутри России и даже вышла за ее пределы. Розыгрыш под названием «Спарта» или неофициальным, но подходящим по смыслу «все в створ», в какой-то момент начала копировать практически половина лиги, но ни у кого это не получалось так эффективно, как у тандема Кафанов — Бердыев. За время работы в «Рубине» эта идея принесла четыре гола — отличный результат для одного из нескольких вариантов угловых.

Принципы достаточно просты для понимания — расставиться максимально близко к линии ворот на ближней штанге и ближе к центру, блокировать вратаря, чтобы тот не мог сыграть на выходе. Подача идет на ближнюю прямо к линии ворот, откуда достаточно подставить голову под мяч, чтобы мяч стал недосягаемым для вратаря.

Но что просто на бумаге, требует долгой проработки на тренировках и соответствующих задачам кадров. В первую очередь нужно научиться блокировать вратаря без нарушения правил, что достаточно сложно. Также нужен качественный подающий, который может доставить мяч не просто в определенный квадрат, а в конкретную точку на нужной высоте — обычно на ближнюю, где партнер будет играть на опережение. Собственно, нужны и габаритные футболисты в штрафной, которые могут выиграть верх в атаке без получения динамического преимущества — нужно прыгать фактически с места, а за секунду до выиграть позицию у соперника. Тандем Кафанов — Бердыев смог наиграть этот вариант лучше абсолютного большинства, кто пытался это делать до или повторять за «Рубином», когда уже был виден реальный результат. Но сейчас появилось исключение — уже год эту наработку использует немецкий «Байер», который российский болельщик мог видеть в матчах с «Локомотивом» прошлой осенью и «Краснодаром» в начале 2019-го.

В прошлой еврокубковой кампании «Байер» играл с «Краснодаром» в 1/16 Лиги Европы. Очевидно, в ходе подготовки к сопернику тренерский штаб увидел этот розыгрыш в исполнении «Рубина» (из недавнего матча с «быками»), либо копию в исполнении другой российской команды, а уже против «Краснодара» и сам впервые задействовал этот угловой.

В этом сезоне «Байер» уже забивал с такого углового «Шальке».

Вратарь «Шальке 04» сталкивается с большим скоплением игроков (в том числе плотной опекой нападающего «Байера») и промахивается по мячу на выходе, Аларио забивает в пустые ворота.

Помимо того, что «все в створ» команда продолжает использовать на регулярной основе в лиге, этот стандарт можно было увидеть и в матчах ЛЧ с «Локо». Вероятно, и после возобновления сезона «Байер» не откажется от этой идеи.

Интрига в борьбе за чемпионство

В прошлом году «Боруссия Дортмунд» впервые после собственного двойного чемпионства в сезонах 2010/11-2011/12 создала конкуренцию «Баварии». Второй круг команда начинала на первом месте с отрывом в шесть очков от конкурента, на дистанции растеряла преимущество, но боролась до последнего тура — в итоге проиграла всего два очка. Но «Бавария» была впереди по ожидаемым очкам после первого круга (хотя проигрывала по реальным), а по итогам сезона и вовсе опередила дортмундцев почти на 20 ожидаемых очков. При этом «Боруссия» закончила по этой метрике даже не на втором, а номинально на четвертом месте — незначительно больше было у «Хоффенхайма» и «Лейпцига», но все равно очень далеко до «Баварии».

Сейчас ситуация иная — «Бавария» при Флике хотя и поднялась с четвертого места после десяти туров на первое, но нельзя сказать, что это был путь из грязи в князи. На момент увольнения Ковача в ноябре «Бавария», пусть и минимально, лидировала по ожидаемым очкам, по реальным отставала от первого РБ всего на четыре. После 25 туров она опережает «Боруссию Дортмунд» на четыре, «Лейпциг» на пять и «Боруссию» из Менхенгладбаха на шесть очков. Что касается ожидаемых очков, которые отражают реальное качество игры и позволяют с некоторой точностью прогнозировать результаты, то обе «Боруссии» достаточно прилично отстают от вечного чемпиона. Но не Нагельсманн. «Ред Булл Лейпциг» всего в пяти ожидаемых очках от «Баварии» — игра команды по качеству достаточно близка. Впереди у «Лейпцига» только один матч из девяти против команды из нынешнего топ-7, у «Баварии» же их четыре.

Уровень превосходства в ресурсе позволяет утверждать, что мюнхенцы способны дожать и в этом сезоне. Но сейчас у «Баварии» непростое время — Флик хотя и восстановил лояльность лидеров вроде Мюллера, вернув им ключевые роли и попутно адаптировав тактику и требования под основной состав, но напряжение сохраняется. Например, уже несколько месяцев клуб не может договориться по новому контракту с капитаном Мануэлем Нойером, а после трансфера Нюбеля и вовсе убеждает «отдать» 15 матчей в сезон молодому голкиперу. Не могу однозначно утверждать, что это конфликт, но так или иначе обе стороны выносят разногласия на публику — вряд ли это позитивно скажется на и так шатких настроениях в команде, которая только-только начала разгребать неудачные результаты и критику при Коваче.

К тому же сложно прогнозировать, как скажется на командах (не только на «Баварии») двухмесячная пауза.

А нынешний «Лейпциг» чем-то похож на Дортмунд образца чемпионских сезонов — молодой тренер с инновационными идеями, страсть и крутая трансферная политика.

