СМИ узнали о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.

Как пишет «Коммерсант», в разговоре с продавцом выяснилось, что база формируется с 2015 года, обновляется еженедельно.

База содержит записи о каждом клиенте, в том числе полные ФИО, дату рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумму кредита и просрочки по нему, дату ее образования и др.

По данным издания, в базе содержатся данные клиентов 10 из 11 территориальных банков Сбербанка. Одну строку продавец, назвавший себя перекупщиком, продает за 30 рублей. Также он рассказал, что выгрузка аудиозаписей производится «с рабочего места», то есть в дневное время.



Ранее сообщалось, что персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном это данные клиентов Сбербанка.

