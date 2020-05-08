«Теленок с мягким ртом сосет 10 коров»: восточные прообразы русских пословиц

Из книги востоковеда-татарофила о влиянии татар на жизнь русского народа. Часть 26-я

Известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев 5 лет назад подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) «Влияние татар на жизнь русского народа», которая была выпущена в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского православного палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что многие русские государственные институты, явления и понятия по происхождению татарские — в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в Московский институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

VII. Народная словесность



2. Пословицы и поговорки

У русского народа и у тюркских племен существует много сходных пословиц и поговорок, происхождение которых трудно объяснить самобытностью — возникновением у каждого народа вполне самостоятельно под влиянием сходных природных и социальных условий жизни. По крайней мере, против этого часто говорит форма, в которую облечены пословицы, т. е. сходные, почти тождественные, выражения для передачи мысли, возникшей при наблюдении за тем или иным жизненным явлением. Поэтому невольно возникает вопрос об обмене пословицами и поговорками между русским и тюркскими народами.

Собиранием тюркских пословиц, поговорок и загадок занимались ориенталисты-тюркологи: И.Н. Березин (1818—1896), П.М. Милиоранский (1868—1906) и Н.Н. Пантусов (ум. в 1913).

Свое собрание тюркских пословиц (в русском переводе) Березин поместил в «Библиотеке для чтения (Б. д. ч.)» в виде двух статей под названием «Народные пословицы турецкого племени». Собранию пословиц предшествует введение, в котором автор дает классификацию турецких (тюркских) языков и высказывает свой взгляд на позаимствования пословиц. Он говорит: «В мыслях и воззрениях каждого народа, как и человека, есть всегда много общего с воззрением других народов, так что случайное сходство здесь неизбежно по общему родству человечества. Заимствования же, которые так неизбежны при столкновении народов, узнать нетрудно: кроме многих других признаков, краденую пословицу очень часто обличает и самый язык ее, чуждый идиоматизма. Турецкие племена заимствовали довольно изобильно пословицы из арабского языка, по принятии ислама, так как у аравитян имеется большой запас народных поговорок и изречений; это заимствование продолжается и до сих пор».

На этом основании Березин девять татарских пословиц считал простым переводом с русского языка, а именно: 1) Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше; 2) Кто обожжется на молоке, дует и на воду; 3) Тише едешь, дальше будешь; 4) Каков в колыбельку, таков и в могилку; 5) Яйцо курицу учит; 6) С сильным не борись, с богатым не тянись; 7) С волками жить — волком выть; 8) Ложка дегтя портит бочку меда; 9) Шила в мешке не утаишь. Одну турецкую пословицу он считал позаимствованной из русского языка: «Вместе и визит и торговое дело». По отношению к другим турецким (османским) пословицам Березин воздержался высказать какое-либо мнение.

В некоторых турецких пословицах нельзя не заподозрить прототип для соответствующей русской. Фото facebook.com

Если пословицу «Что посеешь, то и пожнешь», общую для турок, татар и крымцев (а у таранчей в варианте: «Если посеешь, то и пожнешь»), можно считать вполне самобытной, возникшей у каждого народа без какого-либо постороннего влияния, то в некоторых других турецких пословицах нельзя не заподозрить прототип для соответствующей русской: или это буквальное позаимствование (перевод) турецкой пословицы или некоторое приспособление ее к русским бытовым условиям, например:

По-русски: «Кому повешену быть, тот не утонет» (Толковый словарь Даля, слово «повисать»). По-турецки: «Кому повешену быть, тот не утонет в воде». Пословица эта неизвестна русскому простому народу. Даровому коню в зубы не смотрят (Д., «конь»). Дареному коню в зубы не смотрят. Всяк кулик свое болото хвалит (Д., «кулик»). Всякая птица свое гнездо хвалит. Нет розы без шипов (Д., «шип»). Роза не бывает без шипов, любовь — без ревности. Роза не бывает без терний и наслаждение не бывает без стеснения. Русскому человеку на севере роза как цветок не была известна. Собака лает, а бары едут. Собака лает, ветер носит (Д., «собака»). Собака лает, караван проходит. Первый вариант русской пословицы неизвестен простому народу; в нем искусственно слово «караван» заменено словом «бары». Гора с горой не сходится, а человек с человеком (или горшок с горшком) столкнутся (Д., «гора»). Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Не бойся врага умного, а бойся друга глупого (Д., «друг»). Умный враг лучше глупого друга. Протягивай ножки по одежке (Д., «нога»). По одежке тяни ножки (Д., «одежда»). По одеялу протягивай ноги свои. На Востоке, где нет печей, жители всегда спят под теплыми одеялами. Русский человек в теплой избе спал на печи или на полатях, покрываясь, в случае нужды, кафтаном или шубой. Поэтому позаимствованную пословицу пришлось приспосабливать к русским бытовым условиям. Не мазана арба скрипит; не бит мужик рычит (Д., «мазать»). Арба не двигается без смазки. Пословица эта неизвестна на севере и в средней полосе европейской части СССР. Фото wikipedia.org



Для прочих сходных по мысли пословиц приводим соответствующие параллели, помещая на первом месте турецкие пословицы: У языка нет костей, но кости он ломает. Язык без костей, мелет (Д., «кость»). Голодная курица сама видит ячмень в амбаре. Голодной курице просо снится (Д., «курица»). Брюхо голодного насыщается, глаза не насыщаются. Брюхо сыто, да глаза голодны (Д., «голод»). Сам сыт, глаза голодны. Сам-то наелся, да глаза не сыты (Д., «сытый»). Если ловишь рыбу, и в мутной воде должен ловить. Ладно в мутной воде рыбу ловить (Д., «ловить»). Железо холодное не куй. Железо горячее куют. Куй железо, пока кипит (пока горячо) (Д., «железо»). Не схватывайся с сильнейшим тебя. С богатым не тянись, с сильным не дерись (не борись) (Д., «сила»). У казахов: Не тягайся с богатым, не борись с богатырем.

Мелиоранский собрал около сотни казахских пословиц и загадок, которые поместил в «Записках Восточного отделения ИРАО». Его собрание носит заголовок «Киргизские пословицы и загадки» и состоит из текстов, записанных принятой в то время для тюркских языков транскрипцией, и переводов их на русский язык.

Пантусов собрал 494 номера пословиц и поговорок таранчей и опубликовал их в подлинниках с переводом на русский язык в ИОАИЭ при Казанском университете под заголовком «Образцы таранчинской народной литературы. Пословицы и поговорки таранчей». Таранчи — это потомки кашгарских сартов, выселенных китайцами в XVIII столетии из Кашгарии в Кульджинский край с целью колонизации Илийской долины после так называемого дунганского восстания, происшедшего против китайцев в Кульджинском районе в начале 60-х годов XIX столетия. Кульджа со всею областью была занята русскими войсками (в 1871 г.), но через 10 лет (в 1881 г.) была возвращена Китаю, а таранчи перешли в Семиреченскую область и были поселены в Верненском и Джаркентском уездах. В 1913 г. их насчитывалось в Семиречье до 70 000 человек.

Фото wikipedia.org

Приводим из сборника Пантусова несколько таранчинских пословиц, сопоставляя их с русскими, взятыми из словаря Даля. Перед таранчинской пословицей сохранен ее номер, под которым она значится у Пантусова, при русской пословице, если она взята из словаря Даля, указано слово, при котором оно в словаре приведено.

9. Если собака ожиреет, то хватает (кусает) хозяина. С жиру собака бесится. С жиру беситься (зазнаваться при хорошей, сытой жизни) (Д., «жир»).

61. Теленок (музай) с мягким ртом сосет 10 коров. Ласковые телятки сосут по две матки. Ласковое теля двух маток сосет, а бодливое ни одной не увидит (Д., «ласка»).

63. Вор побил вора. Вор у вора дубинку украл. Вор на вора напал (наскочил). (Д., «воровать»).

116. Кто будет копать яму, сам впоследствии упадет туда. Не рой другому ямы, сам попадешь. Не рой под людьми яму, сам ввалишься (Д., «яма»).

117. Пока самка не поласкает, у самца член не встанет. Если сучка не захочет, то кобель не вскочит (русская пословица).

159. Черная кошка не побелеет. Черного кобеля не отмоешь добела (Д., «кобель»).

166. Кошке игра, а мышке трудно. Кошке игрушки, а мышке слезки (русская пословица).

182. Если встретишься с дурным человеком, пристанет от него несчастье; если встретиться с котлом, чернота от него пристанет. С кем поведешься, от того и займешься (переймешь) (Д., «поваживать»). С кем поведешься, от того и наберешься (русская пословица).

Так как таранчи в конце XIX столетия были самой «молодой» тюркской народностью на территории царской России, то трудно допустить, чтобы на приведенные здесь таранчинские пословицы могли оказать влияние сходные русские. Или их пословицы имеют с русскими пословицами случайное сходство, «по общему родству человечества» (выражение профессора Березина), или же они являются образцом для русских пословиц, дойдя до русского народа через посредство других тюркских народов Средней Азии.

С этой точки зрения мы не назвали бы татарскую пословицу «С сильным не борись, с богатым не тянись» простым переводом с русского, как это сделал профессор Березин. Подобная пословица в сходных выражениях существует не только у татар, но и у турок и у казахов (см. выше).

Продолжение следует



Сергей Аверкиев