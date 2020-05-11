«В России вуз очень легко закрыть и ликвидировать»

Социолог Павел Сорокин — о том, как учатся иностранные студенты в России, как выбрать вуз и как устроен рынок образования

В России уже давно идет тенденция на сокращение количества и укрупнение вузов, отмечает доцент Института образования Павел Сорокин. И в этом отношении надо понимать, что небольшие вузы могут столкнуться с тем, что их сольют с большим университетом или вообще закроют, и это станет проблемой для студентов. Такие фундаментальные риски важно учитывать, особенно тем, кто изначально не хочет поступать в ведущие вузы и кому хочется что-то попроще. Также Сорокин рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как учатся иностранные студенты в России, как выбрать вуз и как устроен рынок образования.

«В России пока что большинство иностранных студентов едут учится за счет нашего государства или за минимальные деньги»

— По ощущениям, когда проходишь мимо входа в большие вузы, то оказываешься в толпе народов со всего мира. Сколько сейчас студентов из-за границы учится в России? Насколько это количество растет год от года?

— Ситуация такая, что количество иностранных студентов в России увеличивается год от года. По данным на 2018 год, в России порядка 7% составляет доля иностранных студентов от всех обучающихся в вузах. Всего их более 200 тысяч человек. В целом в мире поток иностранных студентов вырос примерно в 2,5 раза с 2000 года, а в России рост был чуть больше. Специфика России в том, что большая часть студентов приезжает к нам из постсоветских стран и Китая. Больше всего студентов в России из Казахстана, Туркменистана и Китая. Про Китай важно учесть, что по абсолютной численности студентов Китай на первом месте, но этого не скажешь об уровне их студентов. Основной поток лучших студентов из Китая идет в вузы Америки, Англии и Австралии. Туда едут наиболее способные студенты. Если из Туркменистана и Казахстана к нам едут скорее лучшие студенты, то из Китая к нам, как правило, едут те, кто не имеет средств и уровня подготовки к обучению в лучших вузах мира, Америки или Англии.

В целом есть два канала, по которым люди могут приезжать в Россию из других стран. Первый канал — государственные соглашения, а второй канал — частная мобильность, когда студенты сами за свои деньги переезжают к нам и обучаются. Мировым лидером частного рынка студентов, которые сами за себя платят, является Австралия. В России общее количество иностранных студентов примерно как в Австралии, но доходы наши меньше как минимум раз в десять. Африканские страны не самые обеспеченные, оттуда едут к нам по государственным соглашениям, например с той же Эфиопии.

Австралия, Англия и США используют высшее образования для заработка денег на иностранцах. В России пока что большинство иностранных студентов едут учится за счет нашего государства или за минимальные деньги, поэтому зарабатывать не очень получается. По качеству студентов могу сказать по своему субъективному опыту ВШЭ, что российские студенты существенно превосходят иностранцев в подготовленности, в компетенции. Тут дело даже не в английском языке, а просто в общей способности обучаться, усваивать информацию и так далее.

Фото hse.ru

Про Китай важно учесть, что по абсолютной численности студентов Китай на первом месте, но этого не скажешь об уровне их студентов. Основной поток лучших студентов из Китая идет в вузы Америки, Англии и Австралии

— Это из-за того, что у нас школьное образование лучше?

— Я думаю, это потому, что у нас учатся русские студенты очень высокого уровня, а иностранцы приезжают не самые лучшие. Тут также есть такой момент, что вузовское образование строится с учетом школьной программы. Наше образование сильно отличается от других стран, например у нас есть специфический блок русской литературы и русского языка. Это востребованные знания для обучения в вузах России на социальных и гуманитарных направлениях.

— Каким образом сотни тысяч студентов приезжают в Россию из-за рубежа? Есть специальные организации, которые помогают студентам выбрать зарубежный вуз?

— Последние три-четыре года пытаются наладить систему маркетингового продвижения российского образования за рубежом, но пока что это получается более-менее только в отношении Казахстана. В основном через государственные соглашения приезжают студенты. Например, Россия заключает договор с Туркменистаном на обучение 1 тысячи студентов из этой страны за счет бюджета РФ или Туркменистана по таким-то направлениям подготовки, которые важны для них. В частности, так исторически сложилось, что довольно много студентов из Кубы училось в России.

— Я читал такие цифры, что в одном нашем вузе учатся студенты из 80 стран, в другом из 100 стран мира.

— Да, но на уровне всей страны это все равно получается не так много. Главный инструмент привлечения студентов — это глобальные рейтинги вузов.

«Самая вершина, топ-10 вузов, не меняются практически никогда»

— Как устроена продажа высшего образования в мире?

— Некоторые семьи сами без посредников подают заявки на обучение за рубежом. Также есть специальные фирмы, частные или полугосударственные, которые организуют процесс переезда студентов. Эти фирмы ориентируются на глобальные рейтинги, на индикаторы качества образования. Они ориентируются на то, насколько подробно написана информация о данном вузе, на опыт, который у них появился в работе с этими вузами. Посредники между студентом и иностранным вузом играют решающую роль в Китае.

Вышка в рейтингах занимает высокие позиции, и образ нашего института либерального типа, ориентированного на западные стандарты, позитивно влияет на выбор иностранных студентов. Еще один фактор, это то, что Вышка считается вузом, который понимает российскую государственную политику, консультирует представителей правительства, поэтому страны постсоветского блока заинтересованы в том, чтобы их студенты учились у нас. Потому что они получают доступ к первичной информации, как реально происходит экспертная работа в российском государственном поле.

Фото hse.ru

По моему опыту, тем, кто учится на бакалавров, трудно в России, потому что к ним особенно не прислушиваются, с ними никто не носятся и специально не помогает, система тьюторской (наставнической) поддержки в России развита не достаточно хорошо. А вот для иностранных студентов на магистратуре все достаточно хорошо развито

— А как наши вузы определяют, достаточный ли уровень у иностранных студентов для начала учебы у них или нет?

— Есть специальные системы контроля на «входе» студентов. Большинство студентов Вышки — это магистры. Для них действует правило, что должен быть диплом бакалавра или другой магистратуры. В этом плане все просто. Что касается студентов, которые поступают на бакалавриат, то есть межгосударственные соглашения, которые определяют, что, например, если человек знает английский на пять и закончил образовательное учреждение определенного уровня в Индии, то он может учиться в России. Это история о специальных договоренностях между государствами о признании дипломов, сертификатов школьного образования разных страх мир с Россией.

— У России со многими странами заключены такие соглашения?

— Да, конечно. Россия успешно вошла в Болонское соглашение. В плане магистратуры вообще нет проблем. Любой бакалавр из стран, подписавших Болонское соглашение, может поступить в вуз России.

По моему опыту, тем, кто учится на бакалавров, трудно в России, потому что к ним особенно не прислушиваются, с ними никто не носятся и специально не помогает, система тьюторской (наставнической) поддержки в России развита не достаточно хорошо. А вот для иностранных студентов на магистратуре все достаточно хорошо развито. Они уже более взрослые. Те, кто приезжает к нам учиться в магистратуру, могут рассчитывать на востребованность на нашем рынке труда, например в Москве.

— В рейтингах вызов я видел китайские университеты. Насколько давно Китай начал вкладываться в высшее образование?

— Китай запустил мощную поддержку вузов во второй половине 90-х годов. Там огромная конкуренция за право поступить в их элитные вузы. У них есть пять таких вузов, куда поступить может быть сложнее, чем в Вышку. Соответственно, те, кто не смог попасть в элитные вузы, но хотят образование высокого качества, ищут варианты за рубежом. Китай резко нарастил объемы высшего образования, там много вузов, но не все они хорошие (как и в других странах с массовым высшим образованием). Там огромное количество выпускников не может найти себе работу. И в этом отношении семьи не спешат инвестировать в образование в институтах из второй половины рейтинга китайских вызов. А вот образование за рубежом в Китае традиционно признавалось как хорошая альтернатива. В том числе и потому, что в Китае есть уважение к ведущим мировым образовательным центрам. К тому же они не знают, как учат в Англии, Америке или в России, а как плохо учат местные вузы они знают. Это один из факторов, почему семьи отправляют детей учиться за рубеж.

— В международных рейтингах вузов и в целом высшего образования мы тоже стабильно продвигаемся вверх к США и Великобритании?

— Самая вершина, топ-10 вузов, не меняется практически никогда. ВШЭ борется за то, чтобы войти в топ-100 по всем предметам в совокупности, но шансы на это, насколько я понимаю, есть только у МГУ. Рейтинги относительно неплохо фиксируют научные достижения в отдельных областях знания, но они хуже фиксируют непосредственное качество обучения. Они плохо фиксируют вклад вуза в развитие общества в целом, так называемая «третья миссия» университета. В этой ситуации я бы доверял рейтингам в части конкретных предметов, например рейтингам по социологии или менеджменту.

Фото hse.ru

Рейтинги относительно неплохо фиксируют научные достижения в отдельных областях знания, но они хуже фиксируют непосредственное качество обучения. Они плохо фиксируют вклад вуза в развитие общества в целом

Еще один важный момент в том, что они зависят от репутации вуза, которая долго нарабатывается. Вузы с большой историей типа МГУ или СПбГУ больше людей знает за рубежом, поэтому их чаще отмечают эксперты. Рейтинги точно выделяют топ-10 самых лучших вузов в мире. Но при выборе вуза для ребенка я бы точно подходил с осторожностью к рейтингам. Если я хочу поступить на социологию в западный университет, который находится в топ-10 лучших вузов по социологии, то не факт, что со мной будет работать преподаватель, который публикуется в лучших журналах, которые проводит самые востребованные исследования. Скорее всего, я буду работать с младшим преподавателем, который имеет амбиции, пытается сам там закрепиться и ему не до обучения студентов.

Если человек ориентирован на развитие только в науке, то для него важно поступить в вуз, который на первом месте по выбранному направлению. Но если человек ориентирован для получения знаний для рынка труда, то здесь рейтинги по предметам имеют очень условное значение. Разве что можно сказать с уверенностью, что в вузах, которые занимают хоть какие-то места по каким-то предметным рейтингам, скорее всего, все остальное будет более-менее в порядке. Но не стоит ждать каких-то реальных преимуществ в уровне знаний при выпуске из вуза, если ориентироваться только на рейтинг при его выборе.

«Я бы посоветовал ученикам старших классов искать комментарии и отзывы студентов, которые сейчас учатся в интересующих их вузах»

— Как выпускнику выбрать вуз, если он хорошо учится — в России ему оставаться или поехать за границу?

— Школьнику надо понять не столько общее направление подготовки, потому что это штука довольно абстрактная. Нужно выбрать область, которая его интересует, чем бы он хотел заниматься. Понятно, что, скорее всего, в жизни ему придется заниматься разными вещами и менять профессии. Но чем больше направлений в данном вузе более-менее представлено, тем больше вероятность, что вуз вам подойдет. В большом вузе вы можете, обучаясь на одном факультете, ходить на курсы на другом факультеты (так называемые майноры). Также вы можете участвовать в проектной работе и получать кредиты за проектные работы в любых областях, представленных в этом вузе. В этом случае ограничение направлением отдельным минимально.

Вузы более традиционные и академические, как СПбГУ и МГУ, наверное, больше подходят тем, кто не ориентирован на западные стандарты, не хочет читать литературу на английском языке, хотят работать с нашими классиками и четко знают свою зону интересов в конкретной области, которая традиционно сильно представлена в данном вузе. Рейтинги тоже можно учитывать, но в ряду прочих. Но я бы посоветовал ученикам старших классов искать комментарии и отзывы студентов, которые сейчас учатся в интересующих их вузах. Одними рейтингами тут не обойтись.

Фото hse.ru

Школьнику надо понять не столько общее направление подготовки, потому что это штука довольно абстрактная. Нужно выбрать область, которая его интересует, чем бы он хотел заниматься

— А где можно прочитать эти комментарии?

— Я бы посоветовал найти тех студентов, которые учатся или уже отучились на тех конкретных программах, на которые ты хочешь поступать. И просто написать им в соцсетях: «Привет, я хочу поступать туда-то, поделись, как там учат». При этом надо еще смотреть и на формальные показатели: условия в общежитиях, стоимость обучения, рейтинги.

— А какие рейтинги наиболее объективные?

— Я могу сказать по части социально-гуманитарного и социально-экономического знания рейтинги QS (Quacquarelli Symonds) наиболее полные, они учитывают большее количество параметров, чем другие. И для предметной фокусировки они лучше. Но это работает только в ситуации, когда человек четко понимает, чем бы он хотел заниматься — экономикой, социологией, физикой или еще чем-то. А для семей, которые больше ориентируются на статус и престиж вуза, логичнее ориентироваться на рейтинги THE (Times Higher Education), потому что они фиксируют самые престижные вузы сегодня. Но надо понимать, что уровень престижа прямо пропорционален стоимости обучения и шансам поступить.

В самые престижные вузы сложнее поступить на бесплатной основе, а на платном отделении придется платить больше. Лучше, если вас интересует конкретная узкая научная область, найти тот вуз, который именно этому хорошо обучает, даже если у него общие рейтинги невысокие.

И еще надо учитывать развитость онлайн-инфраструктуры, онлайн-образования. Потому что ситуация с коронавирусом и вообще последние годы показывают, что если вуз к онлайн-работе не готов, то это огромная проблема для студентов. И сегодня те вузы, где не создана система поддержки онлайн-обучения, испытывают большие трудности. Разные онлайн-курсы, представленность информации об обучении онлайн, использование интерактивных дистанционных систем — это вузы обычно хорошо описывают у себя на сайте.

И еще достаточно давно в России идет тенденция на сокращение количества и укрупнение вузов. И в этом отношении надо понимать, что небольшие вузы могут столкнуться с тем, что их сольют с большим университетом или вообще закроют, и это станет проблемой для студентов. Такие фундаментальные риски важно учитывать, особенно тем, кто изначально не хочет поступать в ведущие вузы и кому хочется что-то попроще. За последние годы были ликвидированы более сотни маленьких вузов и филиалов.

Фото hse.ru

Есть стандарт: надо, чтобы студент набрал 120 или 140 кредитов. И пока что в большинстве вузов все получают эти кредиты на обычных лекциях, семинарах плюс курсовые и диплом. Но мне кажется, в будущем все большая часть кредитов будет отдаваться на откуп самостоятельной деятельности студентов

Хотя с другой стороны, если взять мир в целом, сейчас очень активно развивается высшее образование от частных провайдеров, маленьких частных вузов. В Америке это надежная история, поскольку там вузы не подчинены государству напрямую, и вузы там работают по закону рынка. Но в России вузы сильно подчинены государственному централизованному управлению, поэтому вуз очень легко закрыть и ликвидировать. И я бы с осторожностью относился к маленьким вузам, особенно во время кризиса.

— В России государство не думает передать высшее образование в частные руки, как в Америке?

— Мне не встречались такого рода инициативы. В России это и не нужно. У нас даже в государственных вузах больше половины студентов учатся на платных местах. Зарабатывать на рынке государственные вузы вполне себе могут, поэтому отдавать в частные руки их достаточно сложно. И за последние 15—20 лет именно частные вузы пострадали очень сильно. Они закрывались, не могли привлечь студентов. Потому что многие думают, что лучше пойти на платное обучение в госвуз, чем в частный: ты понимаешь, что часть ресурсов, к которым ты получаешь доступ (библиотеки, профессора), обеспечиваются частично господдержкой, и там они явно будут лучше, чем в частном вузе, который сам себе все покупает и обеспечивает.

— Какие в российском высшем образовании есть сейчас тренды? Какое будущее нас ждет?

— Главный тренд — распаковка, когда будут разные практики и форматы активности студента засчитывать как часть его образовательной траектории. Есть стандарт: надо, чтобы студент набрал 120 или 140 кредитов. И пока что в большинстве вузов все получают эти кредиты на обычных лекциях, семинарах плюс курсовые и диплом. Но мне кажется, в будущем все большая часть кредитов будет отдаваться на откуп самостоятельной деятельности студентов: волонтерские проекты, предпринимательские инициативы, исследования. Практика будет занимать больше времени: попробуй себя в качестве фрилансера, предпринимателя и так далее.

Причин у этого тренда две. Первая — у государства во время кризиса просто нет денег, чтобы обеспечивать такую большую систему массового высшего образования жесткими стандартизированными традиционного типа активностями, когда все сидят в аудиториях. Ясно, что на это нужно больше денег, например, чтобы платить преподавателям. Дешевле, когда студент сам что-то делает. Вторая причина — увеличивается разрыв между вариативным и разнообразным окружающим миром и оторванным от реальности высшим образованием. И в этих условиях то, что называется производственной практикой, полная архаика, нужно большее погружение в реальный мир. Работодатели будут ставить оценки не просто за практику, а за то, как студент, например, проявил себя в реальной деятельности.