Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанская студентка, 1976 год

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Как и мода на одежду, от десятилетия к десятилетию менялась мода на женский макияж. В 1970-е уже ушли в прошлое обильные стрелки, как у Натальи Варлей в «Кавказской пленнице», но акцент на глаза модницы по-прежнему делали — за счет перламутровых теней и густой туши для ресниц. Доставать эти самые тени и тушь (а еще кремы, духи, средства для ухода за волосами) даже в столице было задачей не самой легкой. Нет, мы не зря употребили слово «доставать». Пойти и купить, как сейчас, получалось далеко не всегда.

Итак, в стандартный косметический набор казанской модницы середины 1970-х годов входили: увлажняющий крем, крем-пудра или тональный крем, румяна, помада, тени, тушь, косметический карандаш для глаз и бровей. Тем, кто красили волосы, приходилось задумываться еще над поиском краски (советский ассортимент, предлагавшийся парикмахерскими, подходил далеко не всем).

Несмотря на то, что в городе уже работали крупные универмаги, в которых даже были галантерейные отделы, приличную косметику там купить было очень непросто. Спасала «Сорочка» — вещевой рынок, где с рук у цыганок можно было купить французскую тушь и крем-пудру «Ланком», перламутровые тени, французскую и польскую помаду. На прилавки это добро не раскладывалось: услужливые продавщицы сами предлагали праздношатавшимся по «Сорочке» девушкам свой товар (который чаще всего находился в сумке). Еще одна категория продавцов на «Сорочке» — фарцовщики из Москвы. Понятно, что цена разительно отличалась от магазинной. Например, официально «Ланком» в советских магазинах продавался, но далеко не всем (нужно было иметь очень хорошие «завязки» в магазинной среде). Так вот, тушь «Ланком» в универмаге стоила 5 рублей. А на рынке ее можно было купить свободно, почти с гарантией — но за 10.

Казанская студентка с подведенными глазами

Косметические карандаши многие модницы заменяли на обычные химические — держались они не хуже (правда, не лучшим образом сказывались на коже, но об этом мало кто думал).

Рядом с театром им. Качалова был единственный специализированный магазин косметики в Казани под многообещающим названием «Алтынчеч». С французской косметикой там было грустно, но если повезет, можно было «напасть» на польскую: знаменитые духи «Быть может» (хит десятилетия, на них охотились не менее азартно, чем на знаменитые «Шанель №5») или, например, те самые перламутровые тени. Здесь же можно было по знакомству достать немецкую краску для волос Wella или ее болгарские аналоги (все лучше, чем хна и басма, чуть ли не единственные краски, которые предлагали советским женщинам обычные галантерейные отделы).

Девушка с осветленными волосами, 1976 год

А вот кремы для лица — уходовую косметику — из Франции и Польши сюда все-таки не возили. Максимум, который можно было достать в Союзе, — болгарские и польские изделия. «Пани Валевская» — польский крем, иногда и в «Алтынчеч» возникал, но на него надо было «напасть». Но, к чести советской промышленности, многие красавицы тех времен с теплотой вспоминают советские кремы московской фабрики «Свобода» и ленинградского производства. И еще один легендарный косметический хит, продержавшийся добрых два десятка лет — тушь для ресниц «Ленинградская». Это был сухой брикет в коробочке, дополнявшийся щеточкой. Чтобы накрасить ресницы, нужно было смочить брикет, намазать тушью щеточку и нанести ее на ресницы. Эффект получался сногсшибательным: такого эффекта «драматического объема» не дает ни одна новомодная тушь. Было полное ощущение нарощенных ресниц. Правда, плакать при таком макияже категорически не рекомендовалось: «Ленинградская» тушь нещадно растекалась, стоило ей чуть подмокнуть.



Людмила Губаева