Как футболисты «Спартака» и ЦСКА становились легионерами во времена СССР

Мы нашли более ста человек — среди них тренеры Акинфеева и Чалова и экс-футболист «Рубина»

В начале мая 1945 года советские войска полностью заняли столицу нацистской Германии Берлин, после чего остались в восточной части страны, где на постоянной основе находилась большая группа вооруженных сил СССР — по самым скромным подсчетам, порядка миллиона человек одновременно. Там советские люди не только служили, но и занимались спортом, будучи «служивыми» спортсменами. Подробности — в ретро-материале «Реального времени».

Как Чанов-отец начинал в ГСВГ играть в футбол, а Чанов-сын там закончил



Основоположником футбола в Группе советских войск в Германии (ГСВГ) стал известный наставник Григорий Пинаичев, трудившийся в Восточной Германии с 1946 года. Вратарем в его команде стал Виктор Чанов-старший, фронтовик, оставшийся служить в ГДР уже после войны. Он вспоминал: «Когда выписался из госпиталя после операции, был командирован в Потсдам, а там уже создавали команду Оккупационных войск в Германии. Известный армейский тренер Пинаичев просматривал игроков из разных частей, я ему приглянулся и оказался в одной команде с будущими игроками ЦДКА и других московских клубов Андреем Крушенком, Юрием Нырковым, Анатолием Родионовым». Вскоре Чанов-старший вернулся в Москву, где попал в ЦСКА, а оттуда в ГСВГ отправился экс-армеец Борис Коверзнев, вначале игравший, а потом тренировавший команду ГСВГ.

В свою очередь Крушенок вспоминал в своем интервью: «После взятия Берлина больше половины нашей роты осталось в Германии. Уходить оттуда было нельзя. Всякое могло произойти — и провокации разные, да и американцы побольше хотели захватить. Собрали из нас команду Оккупационных войск. Формы никакой не было — бегали в гимнастерках, сапогах. И вот однажды к нам приехала команда ЦДКА — и военных повеселить, и усиление себе присмотреть. Сначала забрали Ныркова с Чановым, потом меня».

Фронтовики Коверзнев, Крушенок, Попилов, Родионов, Чанов, участники взятия Берлина Нырков и Николай Сенюков, как бы странно это ни звучало, на первых порах исполняли роль некоего дубля ЦСКА, позволявшего адаптироваться в футболе бывшим фронтовикам.



Вслед за этой плеядой первопроходцев в 60-е годы в ГДР уехал работать Владимир Меньшиков, который в СССР последовательно играл в хоккей с мячом, футбол и хоккей с шайбой. Начал трудиться на родине тренером по хоккею с мячом в ЦСКА и, будучи военнослужащим, отправился в ГСВГ работать с футбольной командой. Извилины судьбы привели к тому, что, вернувшись в СССР, он начал работать здесь в хоккее на траве.

Говоря о Чанове, любопытно проследить хитросплетения футбола и ГДР в судьбе отца и сына вратарской династии Чановых. Виктор Чанов-старший, начав в ГСВГ и затем в ЦСКА, стал голкипером донецкого «Шахтера», а его старший сын Вячеслав Чанов заканчивал игровую карьеру в ГДР, играя за клуб «Мотор» из города Ратенов.

«Выиграете первое место — гуляйте весь год»

Юрий Аджем, двукратный чемпион Европы среди молодежных команд, в одном из своих интервью вспоминал про свою службу в ГСВГ: «Замначальника по политической части нам сказал: «У всех свой бизнес, но прошу вас — без криминала. Валюту не везите. Можно золото, только не килограммами». Покупали в Москве золотые изделия и в Польшу через друзей отвозили. В Польше золото продавали, а тебе — деньги. Через границу спокойно пропускали… Немцев больше интересовали деревообрабатывающие станки или моторы для лодок. Я возил бутсы, баулами по много пар. Плюс зарплата. По военной должности я получал где-то 850 марок в месяц, столько же в рублях клали на книжку как военному».

Что касается спорта, то в ГСВГ было собственное первенство по футболу, в котором принимали участие семь команд — по числу армий, которые базировались в ГДР. Раз в год сборная ГСВГ, составленная из лучших игроков, плюс армейские команды из Союза, а также групп войск за рубежом, в Венгрии, Польше, Чехословакии, собирались в СССР на первенство общества «Вооруженные силы».



Тот же Аджем вспоминал: «Турнир проводился обычно во Львове. Начальник говорил: «Выиграете первое место — гуляйте весь год». В основном мы и побеждали. Я лично — трижды… Плюс за команды третьей лиги ГДР выступали, выше нельзя было. Там платили в два раза больше основного оклада».

Так мы подошли к «темной странице» в истории советского футбола, когда наши спортсмены нелегально принимали участие в чемпионате другой страны. Нет, криминала в этом не было, но «военнослужащие»-футболисты направлялись в ГДР «дослуживать», а не играть. Но они играли вовсю, и не только в третьей, но и во второй лиге, тут Аджем был не совсем прав, плюс соревновались на уровне Кубка ГДР.



Известный футболист и тренер Сергей Морозов, чемпион СССР 1972 года в составе «Зари» из Ворошиловграда, обмолвился как-то о футболистах ГСВГ, что там были как гражданские, так и люди в погонах:

— Вообще, соотношение между служащими и гражданскими в футбольной команде ГСВГ было приблизительно 60 на 40. Возрастные футболисты, которые в ГСВГ уже доигрывали, выступая параллельно еще и за немецкие команды. Они жили в ГДР со своими семьями, и для них эта работа была своего рода поощрением, благодарностью за годы, отданные ЦСКА и другим армейским командам.

Не служба, а «малина»

Морозов, кстати, воспитанник Аркадия Ларионова, того самого, который тренировал в футболе московского мальчишку Зинэтулу Билялетдинова. Закончив с активным футболом в СССР, он начал искать команду для работы на тренерском поприще, и ему предложили ростовский СКА, который на тот момент возглавлял патриарх советского футбола Герман Зонин. Но поскольку уроженец Казани Зонин как раз-таки и сделал «Зарю» чемпионом СССР, то Морозов счел ниже своего достоинства подсиживать своего наставника. И уехал в ГСВГ, где под его началом оказались среди прочих звезды советского футбола тех лет: капитан армии Юрий Чесноков, старший лейтенант Аджем, гражданские Виктор и Владимир Букиевские (отец и дядя экс-футболиста «Рубина»-2001 Виктора Букиевского).

Сам Морозов, кстати, не ограничивался тренерской работой в команде ГСВГ, попутно играя за команды Хенигсдорфа, Нордхаузена и Людвигсфельде. То есть он еще и менял свои футбольные дружины, что, впрочем, было свойственно практически всем советским футбо-солдатам.

Самыми советскими командами тех лет были клубы из Альт-Руппина, Науэна, Нойштрелица, Хенингсдорфа и «Мотор» из Веймара, за который выступал Степан Марусинец. В середине нулевых он проработал помощником тренера Ярослава Гжебика в московском «Динамо» и вспоминал свою службу в ГДР, куда уехал из советской Украины.

— Я три раза становился в составе «Мотора» вице-чемпионом второй лиги. Команда могла шагнуть выше, но отказывалась, потому что в ГДР иностранцам запрещалось играть в классе сильнейших. Между тем советских футболистов было в «Моторе» полсостава, так что команду (в случае выхода в высшую лигу, — прим. авт.) пришлось бы кардинально перестраивать.

Сказав про «полсостава советских футболистов», Марусинец еще поскромничал. В разные годы за «Мотор» играли полтора десятка наших. И не только ветеранов, ехавших туда доигрывать, как сам Марусинец. За Веймар играли срочники Бахтияр Абдулгалимов и Владислав Хан, которые, вернувшись в СССР, выступали за команды второй лиги из Махачкалы и Белгорода, как Абдулгалимов, и за узбекский «Каршистрой» из Карши, как Хан.

Звезду крымского футбола Владимира Науменко («Атлантика Севастополь», «Таврия Симферополь») также распределили в ГСВГ. В интервью он вспоминал: «На «вертушке» попал в ракетчики. Это означало, что моя часть была секретной, и о таких вещах, как увольнения, я мог забыть. Самое обидное было в том, что наша часть по причине своего секретного статуса не участвовала ни в каких мероприятиях. Варились, так сказать, в своем котле.

Рядом располагался мотострелковый полк. Они часто проводили соревнования по футболу, и я уговорил их допустить меня к участию в них. А потом командир их части переговорил с командиром моей, и мне стали разрешать играть за «пехтуру» в первенстве дивизии. Затем уже в составе сборной дивизии выступал на первенстве армии. Смог хорошо себя зарекомендовать, и на меня обратили внимание представители спортроты ГСВГ. В итоге я и еще пара ребят из срочников оказались в Олимпишесдорф, где располагалась эта спортивная часть. Название городка переводилось как Олимпийская деревня.

Когда я увидел, с кем буду тренироваться и играть, то, скажу честно, немного оробел. Да вы сами посудите: Валентин Афонин, Марьян Плахетко, Григорий Янец. Звезды! К тому же мы были мальчишками — солдатами срочной службы, а они взрослыми людьми, и к тому же контрактниками. Но на наших отношениях это не сказывалось. Наверное, потому, что все мы были прежде всего футболистами.

Первый футболист «Рубина», поигравший за рубежом

В 1979—1980-е годы за казанский «Рубин» играл Владимир Цыбин, приехавший в Казань 22-летним «дембелем» после службы в ГСВГ, где он играл за команду Нойштрелица. Иными словами, в командах была и резвость «салаг», и опыт тех, кому за 30. К примеру, за Веймар играли Владимир Редин, вице-чемпион СССР, который сыграл пять лет за московский «Спартак», чемпионом СССР в составе ЦСКА становился Владимир Жигунов, Анатолий Козлов из «Локомотива» был вторым бомбардиром первой лиги 1971 года, плюс его одноклубники Виктор Давыдов, Александр Семин и т.д. В Кубке ГДР команда дошла до четвертьфинала, уступив там команде из Карл-Маркс-Штадта, во времена объединенной Германии переименованного в Хемниц.

Кстати, в советские времена «Хемниц» был центром фигурного катания — тренер Ютта Мюллер, лучшие ученицы Габи Зейферт, Аннет Петч, Катарина Витт, плюс Ян Хофман… А сейчас город потихоньку хиреет.

— Западные немцы и сегодня считают бывшую ГДР «вторым сортом», — констатировал Сергей Морозов. — Говорю так уверенно, потому что был несколько раз в Германии в составе спортивных делегаций и общаюсь с давними знакомыми.

В Сети, кстати, можно найти сайты с фотоматериалами, рассказывающими, в каком плачевном состоянии находится сейчас олимпийская деревня Эльсталь, о пребывании в которой советских солдат и спортсменов можно догадаться по обрывкам советских газет «Правды», «Комсомолки», «Труда», выглядывающим из-под обрывков обоев.

В ГСВГ играл и Виктор Камарзаев, который, уже вернувшись в СССР, вошел в число легенд харьковского «Металлиста». Его судьба, как никакая другая, позволяет понять, чем руководствовались советские люди того времени.

— Когда мне исполнилось 18 лет, я играл в «Спартаке» (Нальчик). Мне давали отсрочку на год, но я сам пошел в военкомат, — рассказывал Камарзаев. — …Прошло время, и я понял, что надо «соскакивать» с действующей армии и переходить в спортивную роту. Мне повезло, что я перед армией занимался практически всеми игровыми видами спорта. И вот было первенство дивизии по гандболу. А потом первенство по баскетболу. Попал я в сборную дивизии, потом в сборную армии. Та же картина получилась с волейболом. А меня к тому времени уже взяли каптерщиком. Ну, думаю, все, остаток службы буду как сыр в масле кататься. И тут начфиз дивизии узнал, что я в Нальчике играл. А мне так хотелось каптерщиком остаться!...

Пришлось играть в футбол. Попал в сборную дивизии, потом в сборную армии. В команде все были офицеры, я один рядовой. Выступали в Риге, в Одессе, в первенстве Вооруженных сил СССР. Так протекала срочная служба, а потом остался сверхсрочником. Стал сержантом, числился музыкантом дивизионного оркестра. Получал уже 350 марок. В это же время я играл за немецкую команду в Галле в первом дивизионе. Меня вообще очень хотели оставить в ГДР, даже дом обещали построить. Об армии еще могу сказать: у нас дедовщина была еще та, из шестнадцати ребят домой одиннадцать вернулось. Пятеро не выдержали.



«Мамыкина снимают. За разврат его, за пьянство, за дебош!»

Так что настоящая служба в ГСВГ выглядела привлекательной только для спортсменов. Кстати, играл Камарзаев за воинскую часть, которая базировалась в городе Эльсталь, того самого, где располагалась база олимпийской сборной Германии 1976 года. А тренировал там легендарный Алексей Мамыкин, воспетый самим Высоцким: «А вы знаете? Мамыкина снимают! За разврат его, за пьянство, за дебош!». Владимир Семенович написал эту «Песенку о слухах» в 1969 году, когда 33-летний Мамыкин входил в тренерский штаб ЦСКА. Не поддаваясь слухам, его не сняли вплоть до 1970 года, когда ЦСКА в последний раз стал чемпионом страны. После чего он «от греха» уехал в ГДР, начал работать в ГСВГ. А вернувшись в СССР, стал уже главным тренером ЦСКА.

В Германии служил и Павел Коваль. Он подавал большие надежды, в 1975 году был признан лучшим игроком первенства СССР среди юношеских команд, но большим футболистом, в отличие от товарищей по команде, среди которых был и будущий тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, не стал. Зато поиграл в ГДР, начиная в команде «Шталь», Мерзебург, где играл также чемпион СССР в составе «Зари» Юрий Елисеев, а заканчивал в «Фельтене».

Вернувшись в СССР, Коваль стал детским тренером в родном ЦСКА, где вырастил Игоря Акинфеева, Павла Мамаева, Федора Чалова.

В Германии «служили» и известный футболист и тренер Валерий Петраков («Нордхаузен»), обладатель Кубка СССР в составе ростовского СКА Виктор Радаев («Кабельверк Обершпрее»), чемпион мира среди молодежи Игорь Бычков («Шмеквиц») и т.д. Анатолий Коробочка («Шталь», Тале, и еще три немецкие команды низших лиг) даже подружился с президентом местного клуба, который в советском плену строил Ленинградский проспект. Другими словами, офицер советской армии подружился с бывшим солдатом вермахта…

