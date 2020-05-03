Как футболисты «Спартака» и ЦСКА становились легионерами во времена СССР
Мы нашли более ста человек — среди них тренеры Акинфеева и Чалова и экс-футболист «Рубина»
В начале мая 1945 года советские войска полностью заняли столицу нацистской Германии Берлин, после чего остались в восточной части страны, где на постоянной основе находилась большая группа вооруженных сил СССР — по самым скромным подсчетам, порядка миллиона человек одновременно. Там советские люди не только служили, но и занимались спортом, будучи «служивыми» спортсменами. Подробности — в ретро-материале «Реального времени».
Как Чанов-отец начинал в ГСВГ играть в футбол, а Чанов-сын там закончил
Основоположником футбола в Группе советских войск в Германии (ГСВГ) стал известный наставник Григорий Пинаичев, трудившийся в Восточной Германии с 1946 года. Вратарем в его команде стал Виктор Чанов-старший, фронтовик, оставшийся служить в ГДР уже после войны. Он вспоминал: «Когда выписался из госпиталя после операции, был командирован в Потсдам, а там уже создавали команду Оккупационных войск в Германии. Известный армейский тренер Пинаичев просматривал игроков из разных частей, я ему приглянулся и оказался в одной команде с будущими игроками ЦДКА и других московских клубов Андреем Крушенком, Юрием Нырковым, Анатолием Родионовым». Вскоре Чанов-старший вернулся в Москву, где попал в ЦСКА, а оттуда в ГСВГ отправился экс-армеец Борис Коверзнев, вначале игравший, а потом тренировавший команду ГСВГ.
Фронтовики Коверзнев, Крушенок, Попилов, Родионов, Чанов, участники взятия Берлина Нырков и Николай Сенюков, как бы странно это ни звучало, на первых порах исполняли роль некоего дубля ЦСКА, позволявшего адаптироваться в футболе бывшим фронтовикам.
Вслед за этой плеядой первопроходцев в 60-е годы в ГДР уехал работать Владимир Меньшиков, который в СССР последовательно играл в хоккей с мячом, футбол и хоккей с шайбой. Начал трудиться на родине тренером по хоккею с мячом в ЦСКА и, будучи военнослужащим, отправился в ГСВГ работать с футбольной командой. Извилины судьбы привели к тому, что, вернувшись в СССР, он начал работать здесь в хоккее на траве.
Говоря о Чанове, любопытно проследить хитросплетения футбола и ГДР в судьбе отца и сына вратарской династии Чановых. Виктор Чанов-старший, начав в ГСВГ и затем в ЦСКА, стал голкипером донецкого «Шахтера», а его старший сын Вячеслав Чанов заканчивал игровую карьеру в ГДР, играя за клуб «Мотор» из города Ратенов.
«Выиграете первое место — гуляйте весь год»
Что касается спорта, то в ГСВГ было собственное первенство по футболу, в котором принимали участие семь команд — по числу армий, которые базировались в ГДР. Раз в год сборная ГСВГ, составленная из лучших игроков, плюс армейские команды из Союза, а также групп войск за рубежом, в Венгрии, Польше, Чехословакии, собирались в СССР на первенство общества «Вооруженные силы».
Тот же Аджем вспоминал: «Турнир проводился обычно во Львове. Начальник говорил: «Выиграете первое место — гуляйте весь год». В основном мы и побеждали. Я лично — трижды… Плюс за команды третьей лиги ГДР выступали, выше нельзя было. Там платили в два раза больше основного оклада».
Так мы подошли к «темной странице» в истории советского футбола, когда наши спортсмены нелегально принимали участие в чемпионате другой страны. Нет, криминала в этом не было, но «военнослужащие»-футболисты направлялись в ГДР «дослуживать», а не играть. Но они играли вовсю, и не только в третьей, но и во второй лиге, тут Аджем был не совсем прав, плюс соревновались на уровне Кубка ГДР.
Известный футболист и тренер Сергей Морозов, чемпион СССР 1972 года в составе «Зари» из Ворошиловграда, обмолвился как-то о футболистах ГСВГ, что там были как гражданские, так и люди в погонах:
Не служба, а «малина»
Морозов, кстати, воспитанник Аркадия Ларионова, того самого, который тренировал в футболе московского мальчишку Зинэтулу Билялетдинова. Закончив с активным футболом в СССР, он начал искать команду для работы на тренерском поприще, и ему предложили ростовский СКА, который на тот момент возглавлял патриарх советского футбола Герман Зонин. Но поскольку уроженец Казани Зонин как раз-таки и сделал «Зарю» чемпионом СССР, то Морозов счел ниже своего достоинства подсиживать своего наставника. И уехал в ГСВГ, где под его началом оказались среди прочих звезды советского футбола тех лет: капитан армии Юрий Чесноков, старший лейтенант Аджем, гражданские Виктор и Владимир Букиевские (отец и дядя экс-футболиста «Рубина»-2001 Виктора Букиевского).
Сам Морозов, кстати, не ограничивался тренерской работой в команде ГСВГ, попутно играя за команды Хенигсдорфа, Нордхаузена и Людвигсфельде. То есть он еще и менял свои футбольные дружины, что, впрочем, было свойственно практически всем советским футбо-солдатам.
Самыми советскими командами тех лет были клубы из Альт-Руппина, Науэна, Нойштрелица, Хенингсдорфа и «Мотор» из Веймара, за который выступал Степан Марусинец. В середине нулевых он проработал помощником тренера Ярослава Гжебика в московском «Динамо» и вспоминал свою службу в ГДР, куда уехал из советской Украины.
Сказав про «полсостава советских футболистов», Марусинец еще поскромничал. В разные годы за «Мотор» играли полтора десятка наших. И не только ветеранов, ехавших туда доигрывать, как сам Марусинец. За Веймар играли срочники Бахтияр Абдулгалимов и Владислав Хан, которые, вернувшись в СССР, выступали за команды второй лиги из Махачкалы и Белгорода, как Абдулгалимов, и за узбекский «Каршистрой» из Карши, как Хан.
Звезду крымского футбола Владимира Науменко («Атлантика Севастополь», «Таврия Симферополь») также распределили в ГСВГ. В интервью он вспоминал: «На «вертушке» попал в ракетчики. Это означало, что моя часть была секретной, и о таких вещах, как увольнения, я мог забыть. Самое обидное было в том, что наша часть по причине своего секретного статуса не участвовала ни в каких мероприятиях. Варились, так сказать, в своем котле.
Рядом располагался мотострелковый полк. Они часто проводили соревнования по футболу, и я уговорил их допустить меня к участию в них. А потом командир их части переговорил с командиром моей, и мне стали разрешать играть за «пехтуру» в первенстве дивизии. Затем уже в составе сборной дивизии выступал на первенстве армии. Смог хорошо себя зарекомендовать, и на меня обратили внимание представители спортроты ГСВГ. В итоге я и еще пара ребят из срочников оказались в Олимпишесдорф, где располагалась эта спортивная часть. Название городка переводилось как Олимпийская деревня.
Первый футболист «Рубина», поигравший за рубежом
В 1979—1980-е годы за казанский «Рубин» играл Владимир Цыбин, приехавший в Казань 22-летним «дембелем» после службы в ГСВГ, где он играл за команду Нойштрелица. Иными словами, в командах была и резвость «салаг», и опыт тех, кому за 30. К примеру, за Веймар играли Владимир Редин, вице-чемпион СССР, который сыграл пять лет за московский «Спартак», чемпионом СССР в составе ЦСКА становился Владимир Жигунов, Анатолий Козлов из «Локомотива» был вторым бомбардиром первой лиги 1971 года, плюс его одноклубники Виктор Давыдов, Александр Семин и т.д. В Кубке ГДР команда дошла до четвертьфинала, уступив там команде из Карл-Маркс-Штадта, во времена объединенной Германии переименованного в Хемниц.
Кстати, в советские времена «Хемниц» был центром фигурного катания — тренер Ютта Мюллер, лучшие ученицы Габи Зейферт, Аннет Петч, Катарина Витт, плюс Ян Хофман… А сейчас город потихоньку хиреет.
— Западные немцы и сегодня считают бывшую ГДР «вторым сортом», — констатировал Сергей Морозов. — Говорю так уверенно, потому что был несколько раз в Германии в составе спортивных делегаций и общаюсь с давними знакомыми.
В Сети, кстати, можно найти сайты с фотоматериалами, рассказывающими, в каком плачевном состоянии находится сейчас олимпийская деревня Эльсталь, о пребывании в которой советских солдат и спортсменов можно догадаться по обрывкам советских газет «Правды», «Комсомолки», «Труда», выглядывающим из-под обрывков обоев.
В ГСВГ играл и Виктор Камарзаев, который, уже вернувшись в СССР, вошел в число легенд харьковского «Металлиста». Его судьба, как никакая другая, позволяет понять, чем руководствовались советские люди того времени.
Пришлось играть в футбол. Попал в сборную дивизии, потом в сборную армии. В команде все были офицеры, я один рядовой. Выступали в Риге, в Одессе, в первенстве Вооруженных сил СССР. Так протекала срочная служба, а потом остался сверхсрочником. Стал сержантом, числился музыкантом дивизионного оркестра. Получал уже 350 марок. В это же время я играл за немецкую команду в Галле в первом дивизионе. Меня вообще очень хотели оставить в ГДР, даже дом обещали построить. Об армии еще могу сказать: у нас дедовщина была еще та, из шестнадцати ребят домой одиннадцать вернулось. Пятеро не выдержали.
«Мамыкина снимают. За разврат его, за пьянство, за дебош!»
Так что настоящая служба в ГСВГ выглядела привлекательной только для спортсменов. Кстати, играл Камарзаев за воинскую часть, которая базировалась в городе Эльсталь, того самого, где располагалась база олимпийской сборной Германии 1976 года. А тренировал там легендарный Алексей Мамыкин, воспетый самим Высоцким: «А вы знаете? Мамыкина снимают! За разврат его, за пьянство, за дебош!». Владимир Семенович написал эту «Песенку о слухах» в 1969 году, когда 33-летний Мамыкин входил в тренерский штаб ЦСКА. Не поддаваясь слухам, его не сняли вплоть до 1970 года, когда ЦСКА в последний раз стал чемпионом страны. После чего он «от греха» уехал в ГДР, начал работать в ГСВГ. А вернувшись в СССР, стал уже главным тренером ЦСКА.
В Германии служил и Павел Коваль. Он подавал большие надежды, в 1975 году был признан лучшим игроком первенства СССР среди юношеских команд, но большим футболистом, в отличие от товарищей по команде, среди которых был и будущий тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, не стал. Зато поиграл в ГДР, начиная в команде «Шталь», Мерзебург, где играл также чемпион СССР в составе «Зари» Юрий Елисеев, а заканчивал в «Фельтене».
Вернувшись в СССР, Коваль стал детским тренером в родном ЦСКА, где вырастил Игоря Акинфеева, Павла Мамаева, Федора Чалова.
В Германии «служили» и известный футболист и тренер Валерий Петраков («Нордхаузен»), обладатель Кубка СССР в составе ростовского СКА Виктор Радаев («Кабельверк Обершпрее»), чемпион мира среди молодежи Игорь Бычков («Шмеквиц») и т.д. Анатолий Коробочка («Шталь», Тале, и еще три немецкие команды низших лиг) даже подружился с президентом местного клуба, который в советском плену строил Ленинградский проспект. Другими словами, офицер советской армии подружился с бывшим солдатом вермахта…
комментарии