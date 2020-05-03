Видео недели: Мишустин подхватил коронавирус, Казань опустела, Пентагон показывает НЛО

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Коронавирус у премьера

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о своем заражении COVID-19 прямо во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным, транслировавшегося по федеральным каналам.

Пустая Казань

Телеканал RT опубликовал видео, показывающее Казань с высоты птичьего полета. На снятом с дрона ролике можно заметить, как опустели улицы столицы Татарстана в период самоизоляции. Но, несмотря на карантинные меры, видно, что жизнь в городе не останавливается.

Гурбангулы на коне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по праву считается одним и самых экстравагантных мировых лидеров. Он не стал вводить режим самоизоляции в своей стране, посчитав, что достаточной мерой против COVID-19 будет усиленный контроль за всеми въезжающими гражданами. По официальным данным, в Туркменистане не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Поэтому в стране с традиционным размахом отпраздновали День ахалтекинского скакуна. Бердымухамедов принял в дар 8 коней и на одном из них прокатился.

НЛО от Пентагона

Военное ведомство США опубликовало три ролика, на которых запечатлены «неопознанные воздушные явления». Все эти записи уже публиковались, поскольку были сняты еще несколько лет назад. Их подлинность также уже подтверждалась, но теперь Пентагон «официально» выложил их на своем сайте.

На видео можно услышать переговоры пилотов, которые удивляются скорости и маневренности неопознанных объектов.

Новый Assassin's Creed

Игровая франшиза Assassin's Creed выпускает новый эпизод. На этот раз культовое «Кредо убийцы» развернет свой сюжет в Скандинавии времен викингов. Первый трейлер показывает, что действие будет вращаться вокруг завоевания Англии. Ролик собрал более 1,5 млн просмотров уже за первые сутки.

Новая песня о Татарстане

Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова представила свою новую песню, выступив на онлайн-концерте «Марафон детских песен». Композиция получила название «Татарстан», а посвящена она 100-летию ТАССР.

Нижнекамские контейнеры

В Нижнекамске видеокамеры зафиксировали курьезный случай, который в соцсетях прозвали восстанием мусорных контейнеров. Камеры наблюдения засняли, как два контейнера выехали с площадки для мусора, «окружив» проезжавший мимо автомобиль. Их совместное резкое движение действительно выглядит согласованным и осмысленным.

Журналист на самоизоляции

Шутки о «британском эксперте», выступающем по телевидению из дома, стали популярны задолго до карантина. Но после того, как коронавирус загнал по домам большинство жителей планеты, эти шутки стали только веселее. Так, журналист ABC News Уил Рив воплотил в жизнь не то фантазию, не то подозрение о том, что телеведущие могут надевать костюм лишь выше пояса.

Загоны от «Громких рыб»

Казанская студия «Громкие рыбы» представила новые скетчи. Подборка представляет собой череду доведенных до абсурда психологических проблем, с которыми может столкнуться находящийся на самоизоляции. Тут и боязнь принести коронавирус с улицы, и теории заговора, и виртуальное саморазвитие.

Полиция погналась за покупателем

В Сеть попали кадры погони казанских полицейских за покупателем, вышедшим из магазина без маски.

«Марат, Марат, ну ты дурак, что ли? Ну куда ты побежал?» — говорят за кадром его спутники.