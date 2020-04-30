Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство комплекса РКБ, 1970-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 256-я

Фото: из архивов РМБИЦ

Республиканскую клиническую больницу создавали в 1953 году на базе старых и новых клиник Казанского мединститута, которые были переданы в Минздрав ТАССР. Тогда они были разбросаны по всему историческому центру Казани.

Итого базой для создания РКБ стали 10 институтских клиник на 805 коек: клиники детских болезней, факультетской хирургии, глазных болезней, акушерства и гинекологии, кожных и венерических болезней, нервных болезней, психиатрии, болезней уха, горла и носа, факультетской терапии и общей хирургии. Впоследствии на основе этих клиник формировались отделения Республиканской клинической больницы.

Лечебно-диагностический процесс проводился в шести разных зданиях. Мало того что они были разбросаны по всему центру города (от Волкова до Университетской), так еще и материально-техническая база их постепенно старела. Управлять клиническим хозяйством, раскиданным по всему городу, было очень сложно. Нужно было централизовать процессы. Перед главврачом РКБ Максимом Буйлиным встала сложная задача: нужно было одновременно сохранить лечебный процесс и организовать строительство нового медицинского комплекса. Поэтому в Казани приняли типовой проект больницы на тысячу коек ГипроНИИздрава (разработанный в 1965 году) и решили строить по нему новую РКБ.

Максим Буйлин, главврач РКБ, начало 1980-х годов

Для строительства выбрали отдаленный район на южной окраине Казани. Комплекс зданий вводили в эксплуатацию постепенно. В 1978 году сдали поликлинику, патологоанатомический и хозяйственный корпуса. В 1982 в строй вошли основной корпус со стационаром, операционный блок и пищеблок. Административный корпус открыли в 1983 году. Параллельно к 1977 году построили комплекс зданий ДРКБ, оставив РКБ только для взрослых пациентов.

Леонид Рыбкин, один из врачей РКБ, вспоминал:

«Практически одновременно началась всесоюзная стройка по созданию автогиганта КАМАЗа, и все ресурсы республики стали уходить на нееё. Поэтому строительство больницы растянулось на долгие 14 лет. Показательный факт: во время строительства нулевого цикла был необходим фундаментный кирпич. Когда главврач обратился за ним в соответствующие инстанции, ему было предложено взять опытную партию кирпича, выпущенную только что построенным заводом, или ждать того момента, когда КАМАЗу перестанет быть нужным фундаментный кирпич. Девятиэтажное здание больницы и по сей день стоит на этом кирпиче и не шелохнется».

Пока больницу строили, утвердили профилизацию коечного фонда. Интересен тот факт, что эта профилизация работает в РКБ до сих пор. С 1979 года начали формироваться микроколлективы будущих отделений и служб РКБ (прежде всего определяли, кто будет заведовать отделениями и руководить медсестрами). Поэтому, когда чуть позже вводили в эксплуатацию специализированные отделения и службы, то заведующие отделениями, старшие медсестры, врачи, средний и младший медперсонал сразу же начали работать, без «рекогносцировки» на месте.



Когда РКБ закончили строить и вводить, в ней был стационар на 1 160 коек, работала поликлиника, которая принимала 800 пациентов в смену, операционный блок, диагностические и вспомогательные отделения и службы, организационно-методический отдел с отделением медицинской статистики, отделение экстренной и планово-консультативной помощи (санитарную авиацию), пищеблок. Работали аптека, пансионат для больных на 150 мест, технические и хозяйственные службы.



Людмила Губаева