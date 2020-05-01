Коронавирус и пустота: как выглядят города мира во время пандемии

И как выглядели до нее

Фото: istanbul’u seyret

«Реальное время» решило выяснить, как выглядят города мира во время карантинных или самоизоляционных мер, принятых в связи с распространением коронавируса. Виды городов с вебкамер и сравнение с видами вне пандемии — в нашем фоторепортаже.

Таймс Сквер, Нью Йорк, США

Лучше всего последствия пандемии коронавируса видны, пожалуй, в крупнейшем мегаполисе США Нью-Йорке. 28 апреля 2020 года в 8 часов вечера площадь Таймс Сквер практически пуста — на ней лишь несколько людей, пара машин, пара автобусов и проезжающие полицейские. В марте 2019 года одна из главных достопримечательностей «Большого яблока» заполнена людьми.

1 / 2 28 апреля 2020 года EarthCam на YouTube, 28 апреля, 20:00

Март 2019 года 11 марта 2019: Random game plays keep playing на YouTube

Сибуя, Токио, Япония



На фотографии одного из самых знаменитых перекрестков в мире, расположенного в токийском районе Сибуя, и сейчас можно увидеть довольно много людей. Кажется, будто в японской столице жизнь идет своим чередом — но это только если не представлять, как выглядело это место раньше. На первой фотографии — 6 часов вечера 29 апреля 2020 года. Видно, что люди соблюдают дистанцию и носят маски.

1 / 2 6 часов вечера 29 апреля 2020 года SHIBUYA COMMUNITY NEWS на YouTube

Октябрь 2016 года Se Meyer на YouTube

Площадь Султанахмет, Стамбул, Турция

Абсолютно пустым кажется и крупнейший город Турции Стамбул. На фотографиях можно увидеть площадь Султанахмет. Обычно это главная туристическая точка города, на ней расположен, помимо Голубой мечети, также храм Айя-София. Сейчас же (в полдень 29 апреля 2020 года) на ней практически нет людей — в мае 2016 Султанахмет была заполнена туристами.

1 / 2 29 апреля 2020 года istanbul’u seyret

Май 2016 года Google Street View

Староместская площадь, Прага, Чехия

Столица Чехии и один из популярнейших туристических городов мира Прага, несмотря на значительные послабления в ограничительных мерах, все еще пуста. Неудивительно, ведь большинство туристов не могут попасть в страну. На фотографии можно увидеть 600-летние Пражские куранты, установленные в башне Староместской ратуши. Обычно (как, например, в августе 2019 года) здесь очень много туристов, сейчас же, в полдень 29 апреля, можно, не отвлекаясь на людей, разглядеть и здания, и площадь, и сами куранты.

1 / 2 29 апреля, 12:05 EarthCam

Август 2019 года Google Street View

Площадь Дам, Амстердам, Нидерланды

Впрочем, не все европейские города такие пустые. На амстердамской площади Дам, например, в 5 часов вечера 24 апреля довольно много и пешеходов, и велосипедистов — на фоне пустых общественных мест, которые мы видели раньше, здесь, кажется, все обычно. Но если посмотреть, как выглядело это место в августе 2017-го, станет ясно, что сейчас город практически пустой.

1 / 2 5 часов вечера 24 апреля WebCamNL на YouTube

Август 2017 года D&B TRAVELS на YouTube

Бранденбургские ворота, Берлин, Германия

Довольно пусто и в столице Германии Берлине. На фотографии видны Бранденбургские ворота в полдень 29 апреля. В обычное время здесь, конечно, тоже не всегда было много людей, но количество машин и велосипедов сейчас явно меньше — дороги практически пустые.



1 / 2 В полдень 29 апреля earthTV на YouTube

earthTV на YouTube

Рыночная площадь, Бремен, Германия

В другом немецком городе, Бремене, по фотографии, сделанной в полдень 29 апреля, тоже может показаться, что жизнь более-менее вошла в привычную колею. По крайней мере на Рыночной площади, расположенной в Старом городе, можно увидеть довольно большую группу людей. Похоже, у многих из них чемоданы. Казалось бы, в город вернулись туристы — но нет. По данным местных СМИ, это представители туристических агентств, которые вышли на городскую площадь, чтобы обратить «внимание общественности» на свои проблемы — не забывая соблюдать дистанцию. Вторая фотография сделана год назад, в марте 2019-го.



1 / 2 29 апреля 11:56 earthTV на YouTube

22 марта 2019 michikrueger на YouTube

Парламент, Вена, Австрия

Довольно пусто на улицах и в столице Австрии Вене. При взгляде на вторую фотографию (камера установлена на здании Бургтеатра) может показаться, что город и до ограничительных мер был полупустым, но стоит приглядеться повнимательнее: на первой фотографии по улице едут две машины, людей — по пальцам пересчитать. На второй больше и машин, и людей (особенно в парке Фольксгартен в левой части кадра), кроме того, видны два трамвая.



1 / 2 feratel.com

24 сентября 2019 View World Day на YouTube

Мост Иннбрюкке, Инсбрук, Австрия

Приглядеться, чтобы увидеть различия, нужно и в случае с видами другого австрийского города — Инсбрука, главного города альпийского региона Тироль. Оба снимка сделаны с одной веб-камеры, установленной на здании Markthalle (городского рынка) с разницей ровно в год: 21 апреля 2019 и 2020 года, около 7 часов вечера. Видно, что сейчас в городе гораздо меньше людей (на мосту, например, в 2020-м вообще никого), да и машин в районе одного из главных мостов через реку Инн в центре Инсбрука — буквально пара штук.



1 / 2 21 апреля 2020 года innsbruck.info/markthalle/webcam

21 апреля 2019 innsbruck.info/markthalle/webcam

Дворец Дожей, Венеция, Италия

В итальянской Венеции, столице региона Венето, бывшего одним из центров эпидемии COVID-19 в стране, на улицах по-прежнему очень пусто, хоть эпидемиологическая ситуация и пошла на спад. Днем 29 апреля на одной из главных набережных в городе, неподалеку от Дворца Дожей и собора Сан-Марко, людей не видно совсем, хотя погода очень способствует прогулкам по одному из самых туристических городов мира — сейчас там около 20 градусов тепла. На второй фотографии, снятой примерно в этом же месте в сентябре 2016 года, картина совсем иная.



1 / 2 29 апреля 2020 I Love You Venice на YouTube

Сентябрь 2016 Максим Матвеев

Ратуша, Вроцлав, Польша

Один из красивейших городов Польши Вроцлав, раньше входивший в состав Германии, к главным мировым туристическим центрам не относится. Поэтому людей на улицах здесь никогда не было так много, как в Венеции, Праге или даже в другом польском городе — Кракове. Однако в условиях эпидемии коронавируса площади Вроцлава совсем опустели. Видно это, например, в Старом городе — на площади около ратуши. В 11 утра 29 апреля здесь было четыре человека — на фотографии от апреля 2017-го людей гораздо больше.



1 / 2 29 апреля 2020 wroclaw.webcamera.pl

Апрель 2017 Google Street View

Рыночная площадь, Краков, Польша

В более туристическом Кракове людей ненамного больше, но все же группы их тут видны. В 11 утра 29 апреля на Рыночной площади можно было встретить одну компанию на скамейке и отдельных людей, идущих или едущих по площади. В августе 2017 года, как видно на фотографии из Google Street View, людей на площади было очень много. Хотя, конечно, дело здесь не только в COVID-19: август — пик туристического сезона.



1 / 2 29 апреля 11:05 krakow4.webcamera.pl

Август 2017 Google Street View

Набережная реки Мойки, Санкт-Петербург, Россия

В Санкт-Петербурге, как и во всех регионах России, действует самоизоляция. Соответственно, в городе нет туристов, а местные жители, хотя и встречаются во множестве в спальных районах, в центре особо не гуляют. На первой фотографии, сделанной около часа дня 29 апреля, виден Мало-Конюшенный мост через Мойку за реставрируемым храмом Спаса на Крови. В обычное время (на втором снимке — 2019 год) здесь, конечно, тоже не толпа, но и абсолютную пустоту представить сложно.



1 / 2 29 апреля, 12:53 earthTV на YouTube

2019 год Яндекс Панорамы

Эбби Роуд, Лондон, Великобритания

Пешеходный переход на лондонской Эбби Роуд, как и перекресток в токийском Сибуе, может претендовать на звание «самой известной зебры в мире» благодаря обложке альбома The Beatles 1969 года. Соответственно, кажущаяся обычной жизнь на первой фотографии, сделанной в 4 часа дня 24 апреля, — не совсем обычная. Вне пандемии на перекрестке часто бывают туристы, делающие фотографии «как Битлз». Сейчас такого зрелища здесь не встретить.



1 / 2 24 апреля 16:05 EarthCam

EarthCam на YouTube