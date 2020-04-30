Цифровой диктат навсегда: перекочует ли коронавирусная слежка за горожанами в мирное время?

Эксперты обсудили цифровой контроль за соблюдением карантина, трансформацию привычной жизни после пандемии и помощь IT-сфере во время кризиса

Фото: Максим Платонов

Какие технологии внедряются в российских городах для контроля за исполнением режима самоизоляции? Останутся ли с нами QR-коды и патрулирование дронами в мирное время? Как изменились бизнес-процессы, а также быт и привычки людей из-за пандемии? Какие меры поддержки могут быть оказаны отрасли IT, также пострадавшей от коронавируса? Ответы на эти вопросы — в материале «Реального времени».

«Буду рад, если у вас получится то, что у нас не получалось долгие годы»

В связи с пандемией коронавируса международная промышленная выставка INNOPROM запустила проект INNOPROM ONLINE, в рамках которого эксперты проводят конференции в удаленном режиме. Накануне на очередной сессии обсуждался вопрос внедрения новых технологий в российских городах и трансформации привычной жизни в условиях карантина.

Также эксперты затронули проблему поддержки IT-отрасли, которая не меньше других пострадала от пандемии. Отметим, что Минцифры РФ направило в правительство пакет антикризисных мер буквально на прошлой неделе и теперь дожидается решения по предложенным шагам.

— Среди антикризисных мер: отмена уплаты страховых взносов до конца года, отсрочка уплаты налога на доходы физлиц со льготным погашением до 3 лет, отмена НДС на услуги онлайн-образования, телемедицину и сервисы доставки продуктов питания, — перечислил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. — Также мы планируем запуск программы льготного кредитования самих IT-компаний и заказчиков решений отечественных компаний, введение отсрочки по налогу на прибыль и на имущество — для организаций в сфере связи.

Как уточнил спикер, эти меры — экстренные. Если же говорить о стратегических, то прежде всего речь идет об отмене НДС на услуги по разработке и идентификации ПО и баз данных. По словам Паршина, сейчас НДС для разработчиков фактически является налогом с оборота и важнейшим сдерживающим фактором — в этой части мы серьезно проигрываем той же Беларуси.

— Второе предложение — снижение налога на прибыль: по верхней планке с 20% до 12% и с возможностью принятия решений на уровне регионов о ее дальнейшем снижении. Также мы предлагаем распространить льготную ставку страховых взносов на организации, которые предоставляют услуги на основе облачных технологий, анализа данных и машинного обучения — сейчас они выпадают. Еще одно предложение — возможность дистанционного совершения юридических действий. Последнее, что мы предлагаем, — это выход на оптовый рынок электроэнергии операторов связи и операторов ЦОД, — озвучил весь пакет мер чиновник.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заслушав выступление Паршина, признался, что «достаточно скептически относится к возможности реализации всего набора мер от Минцифры».

— Но я буду рад, если у вас получится то, что у нас не получалось долгие годы. В период революционной ситуации какие-то действия совершаются без особых раздумий, и, может быть, сейчас проскочим, что называется. Другое дело, что в Минфине народ особо не сменился, поэтому проскочить через них будет не так просто. Надо как минимум приоритезировать список. После вас прибежит еще пять министерств по поводу своих компаний и технологий, и попросит абсолютно то же самое, — отметил Дворкович.

«Законодательство позволяет вводить цифровой диктат, и это необходимо»

По прогнозам председателя фонда «Сколково», происходящее сейчас резко ускорит разработку и внедрение новых технологий, в том числе связанных с «умным городом». Примером внедрения инноваций в городскую жизнь в рамках сессии поделился заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович:

— В первую очередь мы ввели QR-коды, причем на две недели раньше Москвы. Мы готовились к запуску «Карты жителя», но из-за пандемии пришлось приостановить проект и на его основе развернуть QR-коды, которых выдано порядка 5,5 млн. Также у нас есть система мотивации — мы ввели «доброрубли». Человек сидит дома и ему капают баллы за самоизоляцию, которые потом можно будет обменять на скидки в физкультурно-оздоровительных комплексах, на транспорт, билеты в театры и музеи. Сейчас нижегородцы в общей сложности накопили порядка 16 млн рублей, — рассказал спикер.

Помимо этого, руководство Нижнего Новгорода активно работает с мобильными операторами. Так, на основе полученной от телеком-компаний big data был разработан индекс мобильности населения: чем больше подключений к разным базовым станциям, тем выше мобильность человека.

— Одновременно с этим мы ввели патрулирование в городе с помощью дронов. Полиция и Росгвардия не могут охватить все, так что мы попросили помощи МЧС и вместе с ними проводим патрулирование дронами, через штаб направляя полицию в те или иные локации с большим скоплением людей. Также мы начали быстрее, чем планировалось, внедрять систему распознавания лиц для отслеживания людей, которые должны быть на карантине, — описал цифровой нижегородский диктат Беркович.

По мнению спикера, большинство этих решений применимы и в мирной жизни. QR-коды, конечно, вряд ли потребуются, но «доброрубли» вполне могут остаться. В то же время работа с сотовыми операторами и их big data могут помочь в построении транспортной модели города и выстраивании маршрутов общественного транспорта. А систему распознавания лиц, по словам Берковича, «однозначно надо было делать и без коронавируса».

В ходе сессии, как раз после выступления представителя нижегородских властей, организаторы обсуждения провели опрос, поинтересовавшись у зрителей, согласны ли они с тем, что «каждый человек должен стать частью цифровой системы по сбору данных». Мнения разделились почти поровну: 56% проголосовали против, 43% согласились.

— Сейчас законодательство позволяет вводить этот цифровой диктат, но это необходимо. Если бы мы не отладили самоизоляцию, к середине мая мы бы пришли к ситуации, когда нашим медикам пришлось бы выбирать, кого спасать. Мы категорически не могли допустить этого. Люди нас услышали и спокойно пользуются внедренными системами, — прокомментировал итоги опроса Олег Беркович.

«Рано говорить об уроках, потому что ничего еще не закончилось»

Завершающий опрос сессии ставил перед аудиторией вопрос: «Кризис закончится и… Мир никогда не будет прежним или все вернется на круги своя?» Здесь 75% зрителей отдали свой голос за первый вариант. Согласились с этим заявлением и приглашенные эксперты.

— Я согласен с тем, что мир поменяется, и, наверное, данный кризис подтолкнет развитие «умных городов», потому что те города, которые уже успели внедрить различные технологии, показали, что цифра значительно упрощает жизнедеятельность города в критические моменты. Помимо этого, мне кажется, у нас будет больше сотрудников, работающих удаленно, — поделился своим прогнозом руководитель отдела продаж решений на базе KasperskyOS Алексей Лафицкий.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, предположил, что пандемия заметно изменит поведение людей, поскольку «все мы поняли, что огромное количество вещей можно делать дистанционно». По мнению эксперта, изменения коснутся работы сферы услуг и коммуникаций.



— Рано говорить об уроках, потому что ничего еще не закончилось, — предостерегает коллег замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. — Мы многому научились, в том числе работать удаленно. Это экономит огромное количество времени на поездки. Могу сказать, что те же онлайн-совещания проходят намного более эффективно и компактно. Очевидно, что востребованность онлайн-сервисов растет и есть явный дисбаланс между спросом и предложением. Надо будет масштабировать онлайн-сервисы. Глобально меняется сам стиль работы и принятия решений — это происходит очень быстро. Дай бог, чтобы это осталось.

Завершила обсуждение директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева, предположившая, что главные изменения произойдут в части подхода к оценке рисков. «Кто ожидал еще три месяца назад, что весь мир окажется в такой ситуации? Все ранние прогнозы провалились, никто не попал в точку», — констатировала эксперт.

