Пора объявлять «Синтез» чемпионом?

Ватерпольный сезон «отдыхает» уже два месяца

Фото: Олег Тихонов

Федерация водного поло России определила 30 апреля в качестве даты, после которой можно будет определиться с продолжением сезона. Поскольку реальный перерыв в этом виде спорта затянулся уже на два месяца, спортивная редакция «Реального времени» предлагает любителям ватерпола ознакомиться с воспоминаниями двух патриархов казанского «Синтеза» — Алексея Камешкова и Хайдара Хисматуллина, рассказавших о том, как их любимая команда делала первые шаги к нынешним вершинам.

«О делах наших скорбных покалякаем…»



В водном поло сложилась уникальная ситуация для современного спорта. С одной стороны, ватерполисты успели провести чемпионат Европы — единственные из представителей летних видов спорта. С другой — приостановили для этого сезон и не успели сыграть даже матчей регулярных чемпионатов, да и в Лиге чемпионов оставалось провести по четыре игры. В Федерации водного поло России планировали определяться с датой продолжения чемпионата в мае, но затем президент федерации Алексей Власенко слег в больницу с диагнозом «коронавирус».

Текущая ситуация показывает, что общий карантин будет продлен, и если в прошлом году последний матч сезона состоялся 26 мая, то сейчас не факт, что к этому сроку команды даже вернутся в бассейны. И впихивать затем в летние недели матчи, запланированные на трехмесячный период, означает одно: остаться без отдыха и полностью разбалансировать начало следующего сезона, в котором нашей сборной необходимо завоевывать путевку на Олимпиаду в Токио. Поэтому логика подсказывает, что доигрывание четырех матчей чемпионата, а потом розыгрыш плей-офф, на который, вполне возможно, не приедет казахстанская «Астана», — это бессмысленная трата средств и времени.

И тогда можно объявлять сезон закрытым, беря за основу итоги регулярного чемпионата, в котором первые три места занимали «Синтез», волгоградский «Спартак» с отставанием от первого места в 4 очка и московское «Динамо» (18). Им же, кстати, можно оставить возможность выиграть еще один титул сезона, проведя в одном месте Финал четырех Кубка России, куда «Синтез» не попал. И это предложение даже не в интересах «Синтеза», а в интересах сборной и здравого смысла.

Для понимания: вот в хоккее «Ак Барсу» и питерскому СКА было бы действительно обидно смириться со своими вторым и третьим местами в сезоне. Они, напомним, отстали от ЦСКА всего на одно очко, на которое в регулярном чемпионате никто и внимания не обращал.

«Былинники речистые ведут рассказ…»

А пока вместо репортажей о матчах и статей об итогах сезона, повисшего в воздухе, мы предлагаем нашим читателям воспоминания двух легендарных и для казанского, и для российского водного поло людей — бывшего директора бассейна «Оргсинтез» Алексея Камешкова и первого директора спортшколы ватерпольного «Синтеза» Хайдара Хисматуллина.

Хайдар Хисматуллин. Я пришел в бассейн в 1962-м, когда мне было 12 лет, и сразу попал в группу водного поло. Мне школьный товарищ, с которым сидели за одной партой, предложил пойти поплавать, а это было очень удивительно в то время, что можно плавать зимой. Пришел я в знаменитый бассейн на улице Ахтямова. 25 метров в длину, самое глубокое место до груди, а самое низкое — до плавок, и это я вспоминаю себя 12-летнего. Как в таких условиях можно было развивать водное поло — уму непостижимо. Забегая вперед скажу, что любой выезд, когда мы попадали в нормальный 50-метровый бассейн либо естественный водоем, а мы играли еще и на море, был для нас моральным ударом. В итоге только несколько наших ребят могли проплыть в одну сторону бассейна, но вернуться назад было для них проблемой. В первых рядах занимающихся были, кстати, и Вячеслав Горюнов, Владислав Денисов.

Что касается первых учителей в водном поло, то тут можно назвать студентов казанских вузов, которые приезжали сюда учиться, сами уже умея играть в водное поло. Они приходили в бассейн поддерживать спортивную форму и потихоньку делились с нами секретами водного поло, особенно это касалось навыков игры под водой.

Тренировал нас Олег Новак, которому на тот момент было всего 23—24 года, но мы на него просто молились. Дело в том, что это был педагог от Бога, он не кричал, не применял дисциплинарные меры. Мы его очень уважали.

Алексей Камешков: Изначально, когда меня в 1971 году пригласили на работу в «Оргсинтез», бассейн был еще только на стадии заливки фундамента. На тот момент бассейна не существовало, но были три работника: будущий директор, то есть я, заместитель и главный инженер. В нашу задачу входил контроль качества при строительстве, кладке, остеклении. Прямо скажем, строители очень невзлюбили нас за дотошность и въедливость. К примеру, они осуществляли кладку плитки, мы ее простукивали, чтобы обнаружить, где она положена тяп-ляп, отмечали мелом, чтобы строители переделали. Они приходили и стирали мел. Мы по лесам залезали под крышу бассейна, чтобы осуществлять контроль за работой по остеклению, чтобы потом с крыши не текла вода, растаявший снег, не гуляли сквозняки.

«Первых игроков «Синтеза» записали в штат бассейна… гардеробщиками. Оклад — 70 рублей»

На момент создания команды я работал заместителем директора бассейна. В мои обязанности входило оборудование места занятий, создание условий для тренировочного процесса. А это было время, когда не все можно было купить за деньги, например, те же ворота, защитные сетки. Что касается матчей, то и здесь принимал участие в приеме команд, в распределении расписания тренировок и матчей. Само собой, был и на самих матчах, поименно зная ребят из нашей команды. Тут я должен раскрыть небольшой секрет: многие из них числились у меня в штатном расписании бассейна. Ну что такое стипендия в 35 рублей, которую ребята получали как студенты института физкультуры? Ну плюс еще талоны на питание. Понятно, что необходимо было изыскивать дополнительное финансирование, и с разрешения руководства завода «Оргсинтез» мы изначально приняли на работу восемь ватерполистов «Синтеза» в штат работников плавательного бассейна. Это было сделано согласно дополнительно выделенным штатам. Записали их гардеробщиками с заработной платой в 70 рублей.

К моменту появления команды подоспел шикарный бассейн «Оргсинтез». Фото sintez-kazan.ru

Хисматуллин: Поначалу наши команды играли неважно, выходя разве что на зональные соревнования по Поволжью, редко-редко добираясь до финальных соревнований по РСФСР, среди команд общества «Труд». Что касается нашего возраста, то максимум, чего добились, — это финал Спартакиады школьников СССР. Заняли там 12-е место.

19 февраля 1974 года открылась спортивная школа «Синтез» по водному поло. Меня назначили директором, Вадима Панаиоти — заведующим по учебной части, ранее названные мной Горюнов и Денисов стали работать тренерами.

По образованию команды с ней работал Вячеслав Борисович Сахаров, приехавший в Казань где-то в 1972 году. А затем по его наводке пригласили Валерия Алексеевича Лелюха. Как я понимаю, его кандидатуру Сахарову предложили знакомые из федерации. Уровень команды Лелюха, который работал на тот момент в Сибири, был куда выше нашего, они были призерами чемпионата РСФСР, в то время как мы плелись где-то во втором десятке.

Решили познакомиться лично. А как раз в 1975 году я поехал на Спартакиаду школьников РСФСР в Киришах, где должна была играть и команда Лелюха. Олег Андреевич Новак дал мне «партийное задание» переговорить с Вячеславом Алексеевичем. Лелюх подумал над нашим предложением, принял его и переехал в Казань в компании двух ведущих своих воспитанников Петра Романова и Алексея Черных. Пригласили ребят из Норильска — Владислава Иваницкого и Александра Чащина, из Ростова взяли вратаря Сергея Стригунова. И мы, казанский костяк, сразу же приняли новичков, вплоть до того, что предложили им самим выбирать игровые номера.

К моменту появления команды подоспел шикарный бассейн «Оргсинтез». Это была сказка для нас, перешедших туда из 25-метрового бассейна. Поначалу пришлось осваиваться, поскольку элементарно не могли кинуть мяч через всю чашу бассейна, надо было проплывать с мячом. В старом бассейне мы могли просто ходить с мячом по дну бассейна.

«Наши ватерполисты «служили» в воинской части 7474. Не удержали только четверых…»

Камешков. Команда сыграла много запоминающихся матчей, но более всего мне врезались в память два из них. Один был решающим, по его итогам «Синтез» играл бы в первой лиге чемпионата СССР. А в соперниках у нас была вторая команда ЦСК ВМФ, которую усилил ряд игроков из основной дружины, сильнейшей на тот момент в стране. Но мы не стушевались, предложили ураганный темп с первых минут игры и в итоге выиграли с преимуществом в один мяч. А другой матч, который невозможно забыть, — это вторая игра с хорватским «Шибеником». Тогда команда имела преимущество в два мяча после гостевого матча, а затем проигрывала по ходу домашней игры с разницей в три гола. Но собралась и в концовке забила два победных гола, что позволило выиграть Кубок ЛЕН Трофи.

Уже когда школа начала выпускать достойное пополнение, нам пришлось беречь его от представителей других команд. Особенно старались армейские — это и ЦСК ВМФ из Москвы, и бакинский ККФ, и севастопольский СК КЧФ. Тогда руководство клуба нашло общий язык с руководством военкомата и воинской части 7474, и туда начали отправлять служить наших парней. Не удержали только четверых, которые отправились служить в Севастополь и распад страны встретили в качестве военных моряков Краснознаменной черноморской флотилии. Среди них был и Ирек Зиннуров.

Тренерский тандем Лелюх — Сахаров, просуществовавший без малого 20 лет, был очень успешным. Пока Сахаров в 1989 году не уехал на работу в Москву. Это был сплав профессионального, целеустремленного главного тренера Лелюха и весельчака и балагура, знатока человеческих душ Сахарова.

После ухода со своего поста Лелюха у нас некоторое время наблюдалась чехарда на тренерском мостике. Команда болталась в середине турнирной таблицы, а высшим ее достижением было четвертое место под руководством наставника Евгения Мишина. И когда на предприятие «Оргсинтез» пришло новое руководство во главе с генеральным директором Леонидом Алехиным, то стали думать о том, как способствовать ее прогрессу. И тут, я считаю, основополагающую роль сыграл тогдашний министр спорта Татарстана Марат Бариев. Он развил деятельность по возвращению на родину воспитанника местного водного поло Ирека Зиннурова, игравшего на тот момент в волгоградском «Спартаке». Это был нелегкий процесс, но в конце концов идея Марата Мансуровича осуществилась. Он вернул Зиннурова, вокруг которого начала формироваться чемпионская команда, поскольку уже Ирек немало поспособствовал тому, чтобы собрать в Казани игроков сборных Германии, Сербии и Черногории, России.

«На флагштоке вместо советского флага висел китайский… И это в разгар напряженных отношений между странами»

Хисматуллин: Все 80-е годы, когда с нами работали Лелюх и Сахаров, мы провели в конкуренции с Волгоградом, Горьким, Краснодарским краем за право играть в чемпионате высшей лиги СССР. Следует отметить благоприятное отношение руководства завода «Оргсинтез», хозяина нашей команды, к своему новому детищу. К счастью, оно сохранилось и после развала СССР, когда предприятия старались избавиться от непрофильных активов.

Я помню одно из собраний акционеров на «Казаньоргсинтезе», на которое пришел тогдашний президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он поинтересовался у генерального директора «Оргсинтеза», какие места занимает команда, что было сделано для достижения ею успехов. Ну генеральный ответил, что мы в шестерке сильнейших, был сезон, когда финишировали четвертыми. А это собрание было накануне празднования 1000-летия Казани, и тогда Шаймиев покачал головой — не оценил этот ответ. И с тех пор мы потихоньку-потихоньку начали наращивать наши результаты, добиваясь первых успехов. Мощнейший толчок мы получили, когда впервые стали обладателями Кубка страны, выиграв этот трофей в Киришах Ленинградской области.

«Воды» хватало на всех. Фото sintez-kazan.ru

Камешков: Из курьезных моментов в моей деятельности запомнился эпизод, когда во время игры пушечный бросок сломал трос, на котором крепились ворота. А они тогда были не наплавными, как сейчас, то есть держащимися на воде, а подвесными. Вот трос не выдержал, и ворота упали. К счастью, обошлось без травм и увечий, поскольку вратарь находился в другом месте. Или же момент с открытием чемпионата страны, а это официальная церемония, с поднятием государственного флага. Так вот, за пять минут до торжественного открытия я с ужасом обнаружил, что у нас на флагштоке вместо советского висит китайский флаг. А это был эпизод из середины 70-х годов, когда отношения Советского Союза с Китаем были очень напряженными.

А уже в конце 80-х — начале 90-х напряженные отношения были с самим бассейном. И я сейчас хочу сказать огромное спасибо тому руководству «Казаньоргсинтеза», которое сохранило обе школы по плаванию и водному поло. В 80-е годы у нас плаванием занимались 650 детей, а водным поло — 400, плюс команды «Синтеза», работники завода и жители города, которые приходили по платным абонементам. «Воды» хватало на всех.

С развалом Союза они ощутили острую проблему финансирования, поскольку развалилась система добровольно-спортивных обществ. Школа водного поло была в РОНО, а школа плавания — в системе общества «Труд», и с развалом СССР перешла в ведение городского спорткомитета, которому, честно говоря, не было никакого дела до спортшкол. И нам поступала оплата только для группы высшего спортивного мастерства, разрядников, а детей из спортшколы переводили на систему абонементов. Такая же участь грозила постигнуть и юных ватерполистов, и обе эти школы находились на грани исчезновения. А «вода» тем временем пустовала. Мы обратились к руководству «Оргсинтеза», и тогда гендиректор сказал — «мы не будем зарабатывать на хилом детском горбу», и сделал занятия в спортшколах бесплатными.

