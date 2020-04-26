Дмитрий Петров: «Татарский интересен по нескольким причинам. Он просто мне очень нравится»

Интервью известного российского лингвиста ко Дню родного языка в Татарстане

Сегодня в Татарстане отмечается День родного языка, приуроченный ко дню рождения Габдуллы Тукая. «Реальное время» побеседовало с известным российским лингвистом, полиглотом, автором цикла телеуроков татарского языка Дмитрием Петровым о том, какие особенности татарского он выделил в ходе его изучения, что спасает мировые языки от исчезновения и почему он считает неудовлетворительной систему преподавания языков в российских школах.

«Стараюсь развенчивать мифы о нереально трудных языках»



— Дмитрий Юрьевич, насколько вам, как лингвисту, интересен татарский? И, главное, почему он вызывает у вас интерес?

— Татарский мне интересен по нескольким причинам. Во-первых, его структура потребовала от меня новых творческих подходов при его изучении, что само по себе было очень интересной задачей. Во-вторых, этот язык — важная и неотъемлемая часть культуры нашей страны. И, в-третьих, он просто мне очень нравится.

— Много ли времени у вас ушло на то, чтобы выучить татарский, когда вы готовили проект «Татарский язык с Дмитрием Петровым»? И что показалось вам наиболее сложным в процессе изучения? В целом как бы вы оценили сложность татарского языка?

— Готовясь к программе, я активно занимался татарским языком около трех месяцев. До этого у меня был опыт изучения языков из разных языковых групп, поэтому я говорю не о сложностях, а об особенностях.

Стараюсь развенчивать мифы о нереально трудных языках! В татарском есть явления, не существующие, например, в славянских языках, но они подчиняются стройной логике и вполне доступны для понимания. Я бы не сказал, что этот язык чрезвычайно сложен.



— На что стоит обратить особенное внимание при изучении татарского языка? К чему надо «быть готовым», берясь за это занятие?

— На мой взгляд, особое внимание следует уделять порядку слов и формированию сложных предложений, которые радикально отличаются от того, к чему мы привыкли в русском. Зато спряжение глаголов очень гармонично, практически нет неправильных форм.

— Считаете ли вы полезным проект «Говорим по-татарски» на радио «Эхо Москвы»?

— Насколько я знаю, это не обучающий, а скорее просветительский проект. Впрочем, любые программы такого рода я приветствую.

«Корейский язык долгое время влачил убогое существование»

— Справедливо ли считать именно татарский ключом ко всем тюркским языкам?

— Для меня он оказался именно таким ключом. У меня пока нет навыка разговорной речи, но я, как мне кажется, достаточно хорошо вник в его структуру и словарный запас. И с удовольствием обнаружил, что могу без труда понимать тексты еще на десятке других тюркских языков. В этом смысле татарский занимает некое срединное положение в своей языковой группе.

— Можете спрогнозировать судьбу татарского языка? Грозит ли ему исчезновение и от каких факторов это зависит?

— Исчезновение грозит любому языку, на котором перестает создаваться оригинальный культурный продукт. Это в тысячу раз важнее, чем все юридические аспекты языковой политики.

Исчезновение грозит любому языку, на котором перестает создаваться оригинальный культурный продукт

Приведу такой пример. Ирландский язык был и остается государственным языком Ирландии, однако он исчезает и растворяется в английском, потому что воспринимается как язык фольклора, обращенный в прошлое. Выживает язык, динамично существующий в настоящем и активно взаимодействующий с другими языками, не теряя своей самобытности.

Вот позитивный пример. Корейский язык долгое время влачил убогое существование, придавленный мощью китайского и японского, пока не стал языком новейших технологий. Сейчас это один из самых востребованных языков мира.

«Лучшее, что могут сделать бюрократические решения, — не мешать»

— Депутаты Госсовета Татарстана решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части поправки к Конституции РФ, касающейся языкового вопроса. Как вы оцениваете данную инициативу?

— Я недостаточно хорошо с ней знаком, но, повторюсь, считаю все законодательные решения в вопросах языка вторичными по сравнению с тем, чего может добиться в этой сфере креативное и неравнодушное общество.

Лучшее, что могут сделать бюрократические решения, — это не мешать решениям творческим и создавать благоприятную среду для проектов, призванных сделать язык интересным и привлекательным, а его изучение эффективным и комфортным.

Фото tatar-inform.ru

Я считаю систему преподавания языков в целом неудовлетворительной. Все позитивные примеры, которые мы в ней наблюдаем, — это заслуга замечательных учителей

— Какие стимулы, исходящие «снизу», а не «сверху», могут поспособствовать популяризации языка и сделать его более желанным для изучения?

— Вот несколько практических предложений. Создавать и продвигать информационный контент по популярной тематике (развлекательный, аналитический, научно-популярный), причем не переводной, а оригинальный. Отражать в нем живой язык, не стесняясь неологизмов и заимствований (в английском сейчас 60—70% всех слов иноязычные).

Носителям языка активно помогать изучающим его, не навязывая, а приглашая в свою языковую среду. И не забывать, что язык — это живой организм, который постоянно развивается. Мы с коллегами стараемся вносить в этот процесс свой вклад, готовим учебник, мобильное приложение, а может быть, если получится, и продолжающий курс татарского в телевизионном формате.



— Как вы оцениваете систему изучения языков (русского и других родных) в российских школах в целом? Что, на ваш взгляд, стоило бы изменить?

— Я считаю систему преподавания языков в целом неудовлетворительной. Все позитивные примеры, которые мы в ней наблюдаем, — это заслуга замечательных учителей, которые не умеют работать плохо ни при какой системе. Необходимы серьезные методические реформы, учитывающие в том числе радикально меняющийся способ восприятия информации современными школьниками.