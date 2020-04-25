IT-неделя: разблокировать Telegram, слухи о новом iPhone SE и успехи Netflix

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Фото: Тимур Рахматуллин

Разблокировка Telegram, мессенджер от «Яндекса» и бесплатный тест на коронавирус

На неделе депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, в соответствии с которым может быть прекращена блокировка мессенджера Telegram на территории страны. Предложение было направлено 21 апреля премьер-министру Михаилу Мишустину и главе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Депутаты предлагают запретить блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Справедливороссы уточняют, что имеют в виду именно Telegram, поскольку он используется оперштабами правительств Москвы и Московской области для информирования о ситуации. Кроме того, депутаты считают, что Telegram в большинстве случаев работает у пользователей без помех, и дальнейшая «декларативная блокировка» наносит урон не его развитию, а престижу госвласти России.

Тем временем в среду крупнейшая айти-компания страны «Яндекс» запустила собственный мессенджер. Программа будет работать как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. С помощью мессенджера можно будет совершать аудио- и видеозвонки, отправлять голосовые сообщения. Кроме того, будет доступна функция расшифровки голосовых сообщений — ранее ее предложили в обновленном ICQ от Mail.Ru. Мессенджер от «Яндекса» будет доступен как отдельное приложение для iOS, Android и компьютеров, также запустить его можно будет в «Яндекс.Браузере» на компьютере или на странице поисковика без установки приложения.

В среду крупнейшая айти-компания страны «Яндекс» запустила собственный мессенджер

Тот же «Яндекс» на неделе объявил, что запущенное недавно домашнее тестирование на коронавирус будет доступно бесплатно для жителей всех возрастов из Москвы и ближайшего Подмосковья. В дальнейшем программа должна расшириться и на жителей других регионов. Для прохождения бесплатного тестирования нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом» (в партнерах значатся «Ак Барс Банк» и казанский «Завод стеклопластиковых труб»). Работники лабораторий приедут по указанному адресу и возьмут мазок изо рта и, если нужно, носа.

Начало продаж iPhone SE и неприятности с фото для Huawei

С четверга для жителей России доступен предзаказ бюджетного iPhone SE, представленного 15 апреля, а в пятницу стартовали продажи — в странах первой волны, куда вошла и Россия. «Бюджетным» новый iPhone SE является, конечно, только по меркам продукции Apple — новая модель предлагается по цене от 40 тысяч рублей. SE, по данным iXBT, пользуется популярностью — по крайней мере, в Китае и США. Модель доступна в трех версиях — с 64, 128 и 256 Гб памяти, в трех цветах — белом, черном и красном. Дизайн смартфона схож с дизайном iPhone 8, а вот процессор — как у iPhone 11.

Кроме того, на неделе стало известно, что Apple собирается выпустить версию нового SE с увеличенным экраном — вероятно, он будет называться iPhone SE Plus, но это случится не раньше 2021 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на TF International Securities. Модель должна быть с диагональю экрана в 5,5 или 6,1 дюйма, дизайн будет схож с iPhone 11 и 11 Pro.

Huawei попал в неприятную ситуацию. Фото s-vfu.ru

Другой крупный производитель смартфонов Huawei попал в неприятную ситуацию. Компания использовала фотографии, которые были сделаны профессиональной камерой Nikon D850 стоимостью около 3 тысяч долларов, в рекламе конкурса снимков, снятых на смартфоны Huawei. Как сообщает vc.ru со ссылкой на South China Morning Post, подмену заметил блогер Хуапенг Джао. Производитель электроники извинился и отметил, что фотографии были использованы по недосмотру редактора. Vc также отмечает, что в 2016 году Huawei использовал снимки с профессиональной камеры для продвижения модели P9, а в 2019 году — снимки с фотостока Getty Images в рекламе P30.

Рост базы пользователей Zoom в полтора раза и опережение показателя Netflix в два раза

Несмотря на скандалы, связанные с оказавшимися в открытом доступе записями разговоров, а также с «вторжениями» незваных гостей в видеоконференции, аудитория сервиса для видеосвязи Zoom с начала апреля выросла в полтора раза — до 300 миллионов пользователей в день. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на главу компании Эрика Юаня. Соответствующее заявление CEO Zoom сделал во время вебинара в среду. Позже Zoom также сообщил, что в ближайшее время представит новую версию системы — в которой, в частности, можно будет пожаловаться на непрошенных пользователей. Кроме того, будет введено усовершенствованное шифрование.

Существенный рост числа пользователей и у стримингового сервиса Netflix. За первые три месяца 2020 года аудитория выросла на 15,8 млн человек, в то время как аналитики рассчитывали на увеличение показателя примерно на 7 миллионов. При этом выручка компании растет не так быстро, как планировал Netflix — связано это с ростом курса доллара и снижением международных доходов сервиса. Кроме того, в компании ожидают, что после отмены режима самоизоляции просмотры снизятся, а рост аудитории начнет замедляться.