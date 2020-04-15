Apple представила новый iPhone SE

Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Новый гаджет будет стоить от 39,9 тысячи рублей.

Модель получила мощный процессор A13 Bionic, который также используют в iPhone 11 и 11 Pro.

При этом у второй модели iPhone SE вновь есть кнопка HOME со сканером отпечатков пальцев. А вот системы распознавания лица нет.

Диагональ дисплея составит 4,7 дюйма. Он получил лишь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей.

В США предзаказ на новую модель откроется уже 17 апреля. В России заказать iPhone SE можно будет с четверга, 23 апреля. В продажу телефон поступит 24-го.