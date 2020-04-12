IT-неделя: погромы вышек 5G, провал Zoom, перезапуск ICQ и пожертвованный миллиард от главы Twitter

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Фото: REUTERS, Carl Recine (inosmi.ru)

Уничтожение вышек 5G из-за теории заговора и перенос мероприятий Microsoft в онлайн

По сообщениям The Guardian, за последние несколько дней как минимум 20 вышек сотовой связи в Великобритании были испорчены. Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что акты вандализма были вызваны популярностью теорий заговора, в соответствии с которыми распространение коронавируса может быть связано с внедрением сетей 5G. Согласно ним, новая беспроводная технология подавляет иммунную систему. Другие теории также утверждают, что вирус использует радиоволны для выбора жертв или что 5G высасывает кислород из легких. Издание сообщает, что поджоги вышек 5G были зафиксированы как минимум в Бирмингеме, Ливерпуле и Меллинге.

Одна из крупнейших IT-компаний мира Microsoft на неделе объявила о том, что все ее мероприятия в течение ближайшего года — до июля 2021 года — пройдут в цифровом формате. Причина этого решения в пандемии коронавируса. Сообщается об этом в письме для партнеров, на которое ссылается dtf. Перенос мероприятий в онлайн касается всех собственных событий компании. От участия в сторонних мероприятиях, если они все же будут проходить в традиционном формате, компания не отказывается.

Microsoft на неделе объявила о том, что все ее мероприятия в течение ближайшего года — до июля 2021 года — пройдут в цифровом формате. Причина этого решения в пандемии коронавируса. Фото ixbt.com

Доступ к записям разговоров в Zoom и конференции без регистрации в Skype

4 апреля The Washington Post сообщил, что записи тысяч видеозвонков, совершенных через ставшее гиперпопулярным приложение Zoom, оказались доступны в интернете. Среди «слитых» видео — записи, в которых содержится информация, с помощью которой можно идентифицировать личности участников. В открытом доступе оказались занятия школьников, консультации с врачами, совещания небольших компаний с внутренней финансовой информацией. Многие ролики записаны через приложение Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля. Как сообщает издание, приложение позволяет сохранять записи, которые получают имена по определенному алгоритму — и, следуя ему, довольно простым способом можно получить доступ к записям разговоров других пользователей.

Тем временем некогда самый популярный сервис для видеозвонков — Skype — на неделе представил новую опцию Meet Now. Она позволяет звонить знакомым, не регистрируясь и не скачивая приложение, сообщает vc. Пользователю, как и в Zoom, будет достаточно перейти по ссылке. Звонок будет вестись прямо в браузере (но возможен и через клиент Skype). Одновременно в беседе смогут участвовать до 50 человек. Всего возможно не более 10 часов разговора в день или четырех часов подряд.

4 апреля The Washington Post сообщил, что записи тысяч видеозвонков, совершенных через ставшее гиперпопулярным приложение Zoom, оказались доступны в интернете. Фото vcs.su

Перезапуск ICQ и миллиард от основателя Twitter на борьбу с COVID-19

В условиях резкого роста популярности сервисов видеозвонков компания Mail.ru Group перезапустила и ребрендировала некогда популярный сервис ICQ. Фокус у перезапущенного приложения будет сделан на групповое общение. Холдинг получил права на ICQ в 2010 году. Сейчас речь идет о запуске нового мессенджера — ICQ New. Он стал доступен в магазинах приложений с 6 апреля, сообщает «Коммерсант». В мессенджер добавили технологии искусственного интеллекта для быстрых ответов исходя из контекста, автоматическую расшифровку голосовых сообщений. В ICQ New, кроме того, будут доступны аудио- и видеозвонки с числом участников до 30. Сколько денег вложила Mail.ru в перезапуск, не сообщается.

А вот основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси на неделе объявил, что переведет сумму в 1 миллиард долларов от своей доли в компании Square фонду Start Small на борьбу с пандемией коронавируса. После преодоления пандемии оставшиеся средства направят на образование и здравоохранение. По данным самого Дорси, пожертвованная сумма составляет около 28% от его общего состояния. Компания Square, долей от которой пожертвовал основатель Twitter, занимается развитием платежной системы.

Джек Дорси на неделе объявил, что переведет 1 миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Фото centralasia.media