Гатиятулин в «Тракторе» 2.0: получится ли так же удачно или вернется тенью?

Специалист прошел не самый удачный питерский опыт, но возвращается символом побед

Накануне стало известно, что «Трактор» практически договорился с тренером Анваром Гатиятулиным о трехлетнем контракте. Потенциальное возвращение специалиста, бравшего с Челябинском бронзу чемпионата КХЛ два года назад, безусловно, воспринимается местными болельщиками с воодушевлением: кажется, период безвременья закончен, кроме того, немаловажно, что сам Анвар Рафаилович — «местный кадр». С другой стороны, есть опасность, что после питерского опыта, который нельзя назвать однозначно положительным, специалист может вернуться тенью самого себя. О том, кто такой Анвар Гатиятулин, как быстро он стал не нужен Ротенбергу и СКА, почему его не удержали в Челябинске после бронзового сезона и многом другом, «Реальному времени» рассказали наши постоянные эксперты Владимир Дехтярев, Леонид Вайсфельд и Алексей Бадюков.

Приход Гатиятулина в Челябинск может остановить период безвременья и блата

Еще в прошлом году, когда в руководство «Трактора» вслед за новым губернатором Алексеем Текслером (он стал президентом ХК) пришли новые менеджеры, директор клуба Борис Видгоф в первом же своем интервью заявил, что хочет вернуть в команду Анвара Гатиятулина, приведшего «черно-белых» к бронзовым медалям в 2018 году. Однако уже вскоре сам Видгоф ушел со своего поста, так и не добившись возвращения тренера в Челябинск.

Тогда экс-директор ссылался на действующий контракт Гатиятулина со СКА и невозможность повлиять на процесс. Но основные претензии у челябинских болельщиков остались все-таки к предшественникам Видгофа, топ-менеджерам Ивану Сеничеву и Евгению Губареву, период правления которых у фанатов «черно-белых» ассоциируется с эпохой безвременья и блата.

Болельщики «Трактора» так и не смогли простить им уход специалиста, с которым те не сумели найти общий язык. По другой версии — хоккейного журналиста и инсайдера Алексея Шевченко, два «топа» запустили слух о том, что Гатиятулин просит слишком высокую зарплату, хотя на самом деле решили просто сэкономить на новом контракте «бронзового» Гатиятулина, которому как раз очень вовремя поступило предложение из Петербурга.

— Там вопрос в деньгах. Они пустили слух, что Гатиятулин просил 100 миллионов за 2 года. Анвар Рафаилович говорил, что это неправда. Сумма меньше, сумма рыночная, которую получает Назаров, за то, что не вышел в финал конференции, — сказал во время одного из своих прямых эфиров Шевченко.

Теперь же у нового генерального директора «Трактора» Ивана Савина есть прекрасная возможность превзойти своего предшественника и набрать вистов в глазах болельщиков, вернув в Челябинск не только воспитанника местного хоккея (пусть и другой команды) Даниса Зарипова, но и доморощенного тренера.

«Надо понимать, что в СКА очень сложно работать. Кто-то готов, а кто-то нет»

Еще зимой было понятно, что Гатиятулина постепенно отодвигают от сборной России, а стало быть, вскоре могут попросить и из СКА.

В конце января ФХР объявила о нескольких изменениях в тренерском штабе первой национальной команды. Тогда в него вошли главный тренер молодежки Валерий Брагин и его помощник Александр Бойков. Именно они и поехали на Шведские игры в феврале — без Гатиятулина. Еще через пару дней Брагин вошел и в состав тренерского штаба СКА, и тогда стало очевидно, что это, скорее всего, последний сезон челябинского тренера в петербургском клубе.

Задумка Романа Ротенберга собрать на одной скамье трех лучших молодых тренеров 2018 года Илью Воробьева, Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина затрещала по швам уже в первый сезон, когда СКА не сумел пройти московских армейцев в Кубке Гагарина, а нашпигованная звездами сборная России забуксовала, проиграв финнам в полуфинале чемпионата мира.

Воробьев вскоре был освобожден от обязанностей главного тренера, а вот Гатиятулин остался в штабе СКА и национальной команды на второй год, помогать «повышенному» Кудашову. Но вскоре отодвинули от дел и самого Анвара Рафаиловича — как мы уже говорили, работать с подопечными по молодежной сборной Подколзиным, Морозовым, Марченко и другими в СКА пришел Брагин.

Гатиятулин оказался в очень неприятной ситуации, все еще имея действующий контракт с петербургским клубом, но, по сути, оказавшись ему не нужным. В Японии таким сотрудникам дают отдельный кабинет, в котором они коротают дни, пока не напишут заявление по собственному желанию, устав от безделья.

— Оценивать работу помощника тренера сложно, но, думаю, да, его отъезд в СКА был ошибкой, — делится с «Реальным временем» хоккейный комментатор «Яндекса» и радиоведущий Владимир Дехтярев. — Просто надо понимать, что там очень сложно работать. Кто-то готов, а кто-то нет.

Согласен с Дехтяревым и эксперт КХЛ, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд:

— Как мы можем оценить, получилось у Гатиятулина в СКА или нет? Мы же не знаем, что он там делал. В «Тракторе» он работал хорошо, а в СКА его могут оценить только его коллеги. Возможно, его действительно отодвинули, потому что он им объявил, что он дорабатывает до конца сезона — и все. Причины могут быть самые разнообразные, — считает Вайсфельд.

Кто такой Гатиятулин?

Те, кто следит за отечественным хоккеем больше трех лет, могли наблюдать, как уроженец Челябинска прошел весь хоккейный путь с самых низов до места за лавкой в главной национальной сборной. Анвар Рафаилович работал в школе челябинского «Трактора», позже был главным тренером молодежной команды «Белые Медведи», работал в тренерском штабе первой команды, а затем и возглавил ее. Под его руководством Челябинск завоевал бронзовые медали сезона 2017/2018 — в финале Восточной конференции его остановил будущий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс».

После удачной работы с родной командой Гатиятулина тут же захотел Роман Ротенберг. Кажется, специалист был не прочь постоять у руля «Трактора» еще, однако бывшее руководство клуба (имеющее корни в конкурирующем соседнем Магнитогорске) решило, что запрашиваемых денег он не стоит, перераспределив их на зарплаты игроков, имеющих подозрительно знакомые фамилии.

В период правления Ивана Сеничева и Евгения Губарева в «Тракторе» числился, например, Данил Губарев — сын генерального менеджера. Бывший муж дочери Ивана Сеничева Данил Мамаев получил в команде, по данным Znak.com, 45 миллионов рублей за 3 года. Как только случился развод, в «Тракторе» с ним поспешили расстаться. Также в команде числился Денис Мошаров — сын председателя городской Думы Челябинска Станислава Мошарова.



Впрочем, по сообщениям СМИ, Гатиятулин мог оказаться у руля другого топ-клуба еще в 2017 году. Тогда его кандидатуру якобы рассматривали в Казани — в том сезоне «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова вылетел на стадии финала Востока от «Магнитки» (0:4). Но в руководстве казанской команды решили все-таки не горячиться, оставили Билялетдинова и не прогадали — на следующий год тот взял третий для «барсов» Кубок Гагарина.

Алексей Бадюков: «Анвар вернется другим и принесет новый взгляд в умы хоккеистов «Трактора»

Анвара Гатиятулина любят челябинские болельщики, он не перегибает палку в жесткости общения с командой, сильно хоккеистов не прессует и легко находит язык и с молодыми игроками, и с ветеранами. Может и повысить голос, если есть такая необходимость, но обычно предельно спокоен, корректен и рассудителен.

Правда, далеко не всем специалистам удавалось возвращение в команды, где они проводили удачные сезоны. Есть множество примеров, когда специалисты, выстрелившие с командой в отдельный сезон, возвращаются лишь тенью самих себя, и ореол вокруг них быстро тускнеет. Впрочем, сейчас в «Тракторе» подбирается очень неплохой коллектив. Да и руководство в клуб пришло грамотное.

— Как только он появился в СКА и сборной, то, соответственно, переквалифицировался в более серьезного специалиста по сравнению с тем, когда заканчивал в «Тракторе», — сказал «Реальному времени» постоянный эксперт издания и КХЛ ТВ Алексей Бадюков. — Все-таки СКА и сборная — это всегда требования руководства, которые через тренеров передаются игрокам. Это чувство ответственности за результат. Это победа в каждой встрече — то есть играть не на удержание счета и не по ситуации, которую диктует соперник, а именно первым номером, всегда доминировать, играя на шаг впереди соперника. Это отражается и на тренировочном процессе в том числе.

Поэтому я думаю, что Анвар стал опытнее в этом отношении. И будем надеяться, что ту систему, в которой он работал и в сборной, и в СКА (а там она одна из самых серьезных и в нашем хоккее, и вообще), и этот взгляд на тренировочный процесс, на быт и все остальное, — все это он перенесет в умы игроков «Трактора» и в сам клуб. Так что это огромный плюс для всего челябинского хоккея. Если, конечно, Гатиятулин там окажется, — считает Бадюков.