Герман Греф: «Мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20 процентов ВВП раздать людям»

Глава Сбербанка поддерживает Мишустина, ругает новые налоги и советует россиянам не паниковать, а «учиться жить под водой»

Нового дефолта в ближайший год россиянам бояться не стоит, «последние» сбережения лучше хранить в рублях, а готовясь к долгому кризису длиной в год, лучше перевести бизнес в онлайн и заранее выстроить работу «теневой кухни», считает глава Сбербанка Герман Греф. В эфире «Сбербанк TV» он дал большое интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, объяснив, почему российское правительство не раздает деньги гражданам по примеру США, а сам он выступает против нового налога на проценты по вкладам. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Пора деньги из Сбербанка забирать или я уже опоздал?»

Открылась сессия «вопрос-ответ» с довольно нестандартного хода — «на правах вкладчика Сбербанка» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задал Грефу самый популярный в Сети и «волнующий абсолютно всех» вопрос: «Пора деньги из Сбербанка забирать или я уже опоздал, и это надо было сделать до того, как началось интервью?» — иронизировал интервьюер.

— Андрей Михайлович, вы опоздали принести сюда последние деньги, потому что сегодня самое надежное место для ваших денег — это Сбербанк, — с улыбкой отвечал Греф. На сегодняшний день, по его словам, российским банкам ничего не угрожает, поскольку нынешний экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса — не банковский. Конечно, косвенно «третьей волной» он затронет и кредитные организации как часть экономики, но далеко не в первую очередь.



Даже при воплощении самых негативных для российской экономики сценариев, Сбербанк не будет нуждаться в государственной финансовой помощи и сохранит доходность, заявил Греф. Еще в самом начале эпидемии COVID-19 были рассчитаны три сценария, третий из которых — так называемый «стрессовый». Он подразумевал падение цен на нефть до 10 долларов за баррель, а в некоторые периоды — и вовсе до нуля. Восстановление цен только к концу года, но только на уровне 20—25 долларов, а также падении ВВП на 15%.

— И даже в этом случае, не буду называть цифры, Сбербанк сохранял свою прибыльность, и, конечно же, даже в этом варианте нам не нужно никакой помощи со стороны государства. Слава богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы. Даже самый стрессовый сценарий не приводил нас в сложное положение.



Сегодня же консенсус-прогноз экономистов Сбербанка, по словам Грефа, выглядит следующим образом: падение ВВП в России на 4,5—5 процентов. Этот прогноз сейчас принят как «базовый сценарий», и он исключает «драматические» для банковской сферы последствия, заключил Греф.

На сегодняшний день, по его словам, российским банкам ничего не угрожает, поскольку нынешний экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса — не банковский. Фото Олега Тихонова

«Кудрин так не говорил»: государство не тронет деньги банковских вкладчиков

Прокомментировал глава Сбербанка и другой громкий слух минувшей недели, связанный с высказыванием руководителя российской Счетной Палаты Алексея Кудрина. В недавнем интервью Кудрин рассказал о механизме «помощи» экономике с использованием средств, которые россияне хранят в отечественных банках в виде вкладов — сбережений на данный момент в стране порядка 30 трлн рублей. И их государство может привлечь как займы у банков.

Довольно размытое высказывание сразу же было воспринято как анонс чуть ли не грядущего изъятия средств со счетов россиян — в ряде СМИ появились материалы с отсылками к «лихим 90-м», призывающие срочно забирать свои деньги со вкладов. Кудрин со своей стороны поспешил опровергнуть такие гипотезы, подчеркнув, что имел ввиду вложение депозитов физлиц в гособлигации банками как выгодный для них способ вложения свободных денег.

В ходе вчерашнего интервью Герман Греф еще раз опроверг возможность для государства изъятия средств со счетов банковских вкладчиков.

— Во-первых, Кудрин так не говорил, и имел в виду несколько иное. Такая ситуация невозможна, — заверил он. — К сожалению, такая ситуация была один раз в нашей истории, в советский период времени. И, я думаю, в том числе эта ситуация создала такую «прививку» для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Честно сказать, никаких условий для этого сейчас просто не существует. С точки зрения макроэкономики, готовности государства к такого рода ситуациям, мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны, — подчеркнул Греф.

Также невозможны, по словам главы Сбербанка, заморозка вкладов или насильственный перевод вкладов из одной валюты в другую.

Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на период с 5 по 10 мая — к такому выводу пришли эпидемиологи и аналитики, составив математическую модель происходящего в России и других странах, пораженных пандемией, сообщил Герман Греф. Фото Максима Платонова

«Если наводнение неизбежно, то за оставшееся время нужно научиться жить под водой»

Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на период с 5 по 10 мая — к такому выводу пришли эпидемиологи и аналитики, составив математическую модель происходящего в России и других странах, пораженных пандемией, сообщил Герман Греф. С вероятностью свыше 50 процентов кризис, вызванный эпидемией и парализовавший мир, затянется вплоть до 2021 года. К такому выводу подтолкнул Грефа и разговор с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, признался он.

— Мои опасения подтвердились. И, если мы понимаем, что это длинный горизонт, мы должны честно людям сказать, что это вполне вероятный сценарий, и этот сценарий не катастрофичен, как мы думаем, на первый взгляд, а вполне приемлем. Есть хороший анекдот: если наводнение неизбежно, что все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой. Нам нужно посчитать ситуацию вдолгую.

Это означает, что в первую очередь чиновники и регуляторы должны изменить свои требования «закрыть все и вся» и придумать другие безопасные методы работы, которые позволят «жить» компаниям, а бизнесу необходимо придумывать новые бизнес-модели.

— Если бизнесмен понимает, что, ресторан не откроется в течение ближайшего года, а не ему нужно «просидеть» и как-то продержать своих сотрудников до 1 мая, а 1 мая случится чудо и все будет как раньше и он откроется, то тебе нужно переходить в онлайн. А может быть, тебе нужно перестроить свою работу. Кухня может работать онлайн? А зал? Нет, люди не могут есть в масках. Может быть, тебе нужно перейти на «теневую кухню» — когда ты готовишь и доставляешь клиентам еду, — проиллюстрировал Греф.

«Если у вас все траты в рублях, то лучше, конечно, хранить деньги в рублях»

В ходе беседы Герман Греф дал еще ряд советов россиянам, в частности — посоветовал хранить сбережения в рублях при условии, что основные траты они производят именно в отечественной валюте. Этому, по словам Грефа, благоволит и нынешний прогнозируемый уровень инфляции, который на сегодня держится на уровне ниже 4 процентов.



— Нужно переживать за устойчивость каждой отдельной валюты: доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому, если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют. Если у вас все траты в рублях, то лучше, конечно, хранить деньги в рублях. Я не вижу никакой проблемы при том уровне инфляции, который мы имеем сегодня — а мы сегодня вышли на уровень ниже 4 процентов, — пояснил глава Сбербанка.

Герман Греф дал еще ряд советов россиянам, в частности — посоветовал хранить сбережения в рублях при условии, что основные траты они производят именно в отечественной валюте. Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

Зачем правительство выкупило Сбербанк у ЦБ?

10 апреля было официально объявлено о том, что правительство выкупило у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка: 50 процентов плюс одна акция перешли правительству за 2,14 трлн рублей, взятых из Фонда национального благосостояния. При этом изначально, по словам министра финансов Антона Силуанова, «пакет» оценивался в гораздо большую сумму — свыше 2,5 трлн рублей.

Вопроса о сути сделки для каждой из сторон во время интервью коснулись и Греф с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Отвечая на вопрос последнего, глава Сбербанка подчеркнул, что не имел отношения к принятию такого решения, а правительство по итогам сделки явно осталось «в плюсе».

— Это не наше решение. Невозможно одобрять или не одобрять то, на что ты не можешь повлиять. Это было не наше решение, а решение правительства, Центрального банка, в конце концов, вас, депутатов, поэтому могу этот вопрос вернуть вам обратно, — ответил Греф Макарову.



— Мы-то исходили из того, что мегарегулятор не может быть одновременно собственником того, что он регулирует, и об этом говорили много лет. А с точки зрения того, что произошло, здесь позиция не законодателей нужна. Для меня как для председателя комитета по бюджету очень важно, что правительство, федеральный бюджет, получили средства в Фонд национального благосостояния — фантастический актив с доходностью, которую ни одни другие активы бы не давали <…> Поправки позволили в кризис с точки зрения возможностей, — парировал Макаров.



— В том смысле, что правительство заплатило за Сбербанк значительно меньше, чем он стоит? — иронизировал Греф.



— Да, это правда, мы сэкономили, но я ведь сказал, что это не к нам, — пожимая плечами, признал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.



— Я вижу часто задаваемый вопрос в соцсетях о том, зачем правительство заплатило столько денег. Надо здесь пояснить, что на самом деле деньги прошли «трансфером» из Фонда национального благосостояния в бюджет, потому что бюджет изъял у ЦБ полностью всю сумму за исключением 200 млрд, которые оставили на покрытие текущего убытка ЦБ. Для правительства это — исключительно выгодная сделка. Деньги из ФНБ, которые там накоплены в валюте, они бы все равно конвертировались и были бы отправлены в бюджет, а так их отправили «трансфером» через оплату акций Сбербанка, — завершил дискуссию Герман Греф.

«Это было не наше решение, а решение правительства, Центрального банка, в конце концов, вас, депутатов, поэтому могу этот вопрос вернуть вам обратно», — обратился Греф к Макарову. Фото pravdaurfo.ru

«Проблемы администрирования нового налога на вклады превышают потенциальные плюсы от сбора»

Финальной темой большого интервью Грефа стали меры правительства по сдерживанию пандемии и поддержке российской экономики в кризисный период. Так, довольно резко глава Сбербанка высказался о введении налога на процентный доход с превышающих 1 млн рублей банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги россиян, объявленное Владимиром Путиным 25 марта.

— Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога, — обозначил позицию Греф. — Но если говорить о международном опыте, большинство стран имеют такой налог. Поэтому те, кто вводил налог, они ссылались на международный опыт. Но я еще раз говорю: я бы в этот момент времени такой налог не вводил.

В целом же, глава Сбербанка положительно оценил действия правительства в первые месяцы эпидемии в России, в первую очередь говоря о своевременном закрытии границ с Китаем в начале января, предупредительными мерами.

— Мы получили те самые спасительные полтора месяца паузы, которые дали возможность действовать всем остальным. В этом смысле это были стратегически очень правильные и выверенные действия нашей власти, но сегодня ей приходится работать в условиях немыслимого стресса, перегрузки. И в целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20—30 лет, — заявил Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что ограниченность ресурса и диктует необходимость выбора других мер поддержки, более адресных. Фото lenta.ru

Почему правительство не раздает деньги россиянам в кризис, как это делают в США?

Выразил свою точку зрения Греф и на вопрос, который сейчас чаще всего можно найти в соцсетях и петициях, адресованных к правительству и президенту: почему российские власти не объявили всеобщую финансовую помощь своим гражданам, организовав единовременные или ежемесячные выплаты, как это сделали в США и некоторых странах Европы.

— У нас нет ограничений, связанных с объемом долга, у нас он составляет 15 процентов ВВП (это очень мало). Мы в этом смысле одна из самых благополучных стран в мире. И в этом смысле мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20 процентов ВВП раздать людям. Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне, — завил Греф. — У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать три триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения.

Глава Сбербанка подчеркнул, что ограниченность ресурса диктует необходимость выбора других мер поддержки, более адресных. «Я считаю, что мы до 10 процентов ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям», — добавил он.