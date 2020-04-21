Татарстанский автопром получил госконтракт на машины скорой помощи на 2,5 миллиарда

СП «Форд-Соллерс» отгрузит больше половины от всего количества машин, которое законтрактовано Минпромторгом. Остальное разделят между собой ГАЗ и УАЗ

Фото: Максим Платонов

Правительство определило «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Елабужский «Форд Соллерс» должен поставить 653 автомобиля из общего количества законтрактованных 1 258 машин — больше половины. Всего на дополнительную закупку автомобилей скорой помощи выделено 5,2 млрд рублей. Автопроизводитель намерен передать технику в кратчайшие сроки: первая партия будет отгружена еще до конца апреля.

СП получило госконтракт на 2,5 млрд рублей

Ford Sollers поставит 653 автомобиля скорой медицинской помощи по заказу Министерства промышленности и торговли России, сообщила сегодня пресс-служба компании. СП стало одним из трех российских автопроизводителей, которые были выбраны для экстренной поставки дополнительных машин скорой помощи. «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ должны оперативно поставить 1 258 автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Соответствующее распоряжение 18 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, сборочное производство, действующее в Елабуге, должно обеспечить чуть больше половины необходимого количества карет скорой помощи.

Напомним, что 2 апреля правительство России выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку этой техники для борьбы с пандемией. «В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорилось в постановлении правительства РФ.

«Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ должны оперативно поставить 1 258 автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Фото Максима Платонова

Тройка самых оперативных

Закупки техники проводил Минпромторг РФ. Для ускорения отгрузки техники отбор проходил по принципу единственного поставщика. «Все автомобили класса С будут выполнены на базе Ford Transit, — сообщили в компании. — Компания планирует передать автомобили в кратчайшие сроки: первая партия машин поступит на службу медицинских учреждений в апреле, а оставшаяся — в мае и июне этого года».



Поставка автомобилей скорой медицинской помощи планируется в 67 регионов Российской Федерации. Выбор региональных медицинских служб в пользу Ford Transit был продиктован высокой надежностью, низкой стоимостью сервиса, наличием развитой дилерской сети с высоким уровнем обслуживания, полной адаптацией к эксплуатации в российских условиях, а также возможностью оснащения в соответствии с требованиями и нуждами заказчика.

«В автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии», — рассказывают в компании. Фото Максима Платонова

Автомобили со всем оборудованием

«Автомобили скорой медицинской помощи Ford Transit класса С оснащены современным реанимационным оборудованием ведущих мировых и российских производителей в соответствии с требованиями ГОСТ. В комплектацию входят: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Высокотехнологичное оснащение автомобилей дополняют система спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетные компьютеры. В автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии», — рассказывают в компании.

Ford Sollers возобновил работу 13 апреля после двухнедельного перерыва. Работу на заводе продолжили те сотрудники, которые непосредственно участвуют в производстве и отгрузке автомобилей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.