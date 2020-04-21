Татарстанский автопром получил госконтракт на машины скорой помощи на 2,5 миллиарда
СП «Форд-Соллерс» отгрузит больше половины от всего количества машин, которое законтрактовано Минпромторгом. Остальное разделят между собой ГАЗ и УАЗ
Правительство определило «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Елабужский «Форд Соллерс» должен поставить 653 автомобиля из общего количества законтрактованных 1 258 машин — больше половины. Всего на дополнительную закупку автомобилей скорой помощи выделено 5,2 млрд рублей. Автопроизводитель намерен передать технику в кратчайшие сроки: первая партия будет отгружена еще до конца апреля.
СП получило госконтракт на 2,5 млрд рублей
Ford Sollers поставит 653 автомобиля скорой медицинской помощи по заказу Министерства промышленности и торговли России, сообщила сегодня пресс-служба компании. СП стало одним из трех российских автопроизводителей, которые были выбраны для экстренной поставки дополнительных машин скорой помощи. «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ должны оперативно поставить 1 258 автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Соответствующее распоряжение 18 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, сборочное производство, действующее в Елабуге, должно обеспечить чуть больше половины необходимого количества карет скорой помощи.
Напомним, что 2 апреля правительство России выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку этой техники для борьбы с пандемией. «В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорилось в постановлении правительства РФ.
Тройка самых оперативных
Закупки техники проводил Минпромторг РФ. Для ускорения отгрузки техники отбор проходил по принципу единственного поставщика. «Все автомобили класса С будут выполнены на базе Ford Transit, — сообщили в компании. — Компания планирует передать автомобили в кратчайшие сроки: первая партия машин поступит на службу медицинских учреждений в апреле, а оставшаяся — в мае и июне этого года».
Поставка автомобилей скорой медицинской помощи планируется в 67 регионов Российской Федерации. Выбор региональных медицинских служб в пользу Ford Transit был продиктован высокой надежностью, низкой стоимостью сервиса, наличием развитой дилерской сети с высоким уровнем обслуживания, полной адаптацией к эксплуатации в российских условиях, а также возможностью оснащения в соответствии с требованиями и нуждами заказчика.
Автомобили со всем оборудованием
«Автомобили скорой медицинской помощи Ford Transit класса С оснащены современным реанимационным оборудованием ведущих мировых и российских производителей в соответствии с требованиями ГОСТ. В комплектацию входят: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Высокотехнологичное оснащение автомобилей дополняют система спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетные компьютеры. В автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии», — рассказывают в компании.
Ford Sollers возобновил работу 13 апреля после двухнедельного перерыва. Работу на заводе продолжили те сотрудники, которые непосредственно участвуют в производстве и отгрузке автомобилей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
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