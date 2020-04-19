«Их нравы»: «Мистер нет», тыкавший носом в конституцию и вставлявший палки в колеса Эрдогану

Десятый президент Турции Ахмет Недждет Сезер

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о десятом президенте Турецкой Республики Ахмете Недждете Сезере.

Очередной президент из неполитической среды



Обуреваемая следовавшими один за другим политическими кризисами Турция вступала в новое тысячелетие с коалиционным правительством, которое возглавлял уже знакомый нам «черный мальчик» Бюлент Эджевит. Более или менее стабилизировав политическую и экономическую ситуацию, правительство Эджевита стояло перед новым вызовом, а именно — выборами нового президента страны, так как в апреле 2000 года истекал президентский срок Сулеймана Демиреля.

Мы помним, что по традиции президентом избиралась некая компромиссная фигура, о которой между собой договаривались военные и политические круги. Однако Эджевит пошел несколько иным путем. Для сохранения стабильности в стране он предложил внести изменения в турецкую конституцию, согласно которым президент мог бы избираться на два пятилетних срока подряд. Данный ход был нацелен на то, чтобы продлить полномочия Демиреля, однако во время, казалось бы, уже предопределенного голосования молодые парламентарии из Партии отечества пошли на демарш, и проект новой конституции не получил необходимого количества голосов.

После неудачной попытки изменения конституции было решено пойти по старинке и избрать президента из неполитической среды. Эджевит предложил кандидатуру тогдашнего главы конституционного суда Ахмета Недждета Сезера, с которой согласились абсолютно все партии, в том числе и оппозиционные. Военные не стали выказывать поддержку, но и своего кандидата не предложили. В результате в конце третьего тура голосования Сезер, получив 330 голосов парламентариев, стал десятым президентом Турецкой Республики. Страна встречала нового, независимого и не связанного ни с одной из политических сил президента.

Наиболее примечательным из событий разгоравшегося между Эджевитом и Сезером конфликта стал случай с швырянием конституции. Фото aa.com.tr

Нежданный «Мистер нет» для правительства

На президентском посту Сезер повел себя самым неожиданным образом и запомнился в истории современной Турции как «Мистер нет», составив реальную оппозицию правительству. Все началось в тот момент, когда правительство Эджевита подготовило проект закона, по которому от государственной службы должны были отстранять всех служащих, так или иначе заподозренных в связях с религией. Законопроект с пометкой от правительства «соответствует конституции», был два раза ветирован Сезером и направлен на доработку с пометкой «не соответствует принципам правового государства». Всего за период президентства Сезер заблокировал принятие 67 законов, 22 решений кабинета министров и 729 общих указов.

Наиболее примечательным из событий разгоравшегося между Эджевитом и Сезером конфликта стал случай с швырянием конституции. На одном из заседаний Совета национальной безопасности Сезер высказал недовольство работой Правительственной контрольной комиссии, сказав, что президент по конституции имеет право контролировать контрольные комиссии правительства. На вопрос: «Это по какой такой конституции?» — Сезер швырнул в сторону Эджевита брошюру с конституцией Турции. За этим немедленно последовал экономический кризис, получивший в народе название «черной среды».

Хотя турецкая пресса и связывает швыряние конституции с экономическим кризисом, на самом деле предыстория этих двух событий разная. Как позже признался в одном из интервью сам Сезер, случай с конституцией был вызван настойчивостью Эджевита по поводу закрытия Партии благоденствия. Эджевит упорно настаивал на том, что партию закрывать не стоит. Сезер придерживался иного мнения, и в итоге произошло то, что произошло. А экономический кризис разразился совершенно по другим причинам, среди которых было и блокирование решения парламента о приватизации трех национальных банков.

Другим примечательным моментом президентской карьеры Сезера стало его противостояние с тогдашним лидером Партии справедливости и развития Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото onedio.com

Противостояние с Эрдоганом

Другим примечательным моментом президентской карьеры Сезера стало его противостояние с тогдашним лидером Партии справедливости и развития Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все началось с того, что Сезер ветировал проект изменения конституции, снимающий ограничения, по которым Эрдогану запрещалось заниматься политической деятельностью. Он вернул проект на доработку с формулировкой «вместо того, чтобы политизировать правовое поле, нужно заниматься политикой в рамках, определенных законом». Однако со второй попытки Сезер все же подписал законопроект, снимающий ограничения с Эрдогана. И после того как тот стал премьер-министром, началась новая веха в истории противостояния лаицизма с политическим исламом.

Подводя итоги президентства Ахмета Недждета Сезера, стоит отметить, что он стал самым закрытым руководителем страны за всю историю Турции. Он мало появлялся на публике, очень редко устраивал официальные президентские приемы в резиденции Чанкая, практически не общался с прессой и, несмотря на всю его приверженность принципу народничества, провозглашенному когда-то Ататюрком, был очень далек от турецкого народа. За семь лет он подписал 190 решений о помиловании. Среди помилованных были и осужденные террористы, многие из которых потом вернулись к прежней деятельности. В качестве примера можно привести случай Эджевита Шанлы, который в феврале 2013 года подорвал себя во время нападения на посольство США в Анкаре.

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Дорогой читатель, рассказом о десятом президенте заканчивается наша трехлетняя эпопея, в рамках которой автор этих строк старался знакомить вас с политической историей Турции. Надеюсь, что за это время российскому читателю удалось чуть лучше узнать нашего южного соседа. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем читателям и комментаторам моих статей, а также признательность редакции интернет-газеты «Реальное время».

Искренне ваш,