Пати Муртазалиева: «Волонтеры помогают врачам раздеться, дают в руки ложку и еду»

О том, как в России и других странах подставляют плечо врачам, борющимся с коронавирусом

Сообщениями о том, в каких трудных условиях находятся сейчас российские медики, спасающие жизни людей во время эпидемии коронавируса, полны соцсети и СМИ. Многие медработники во время эпидемии вынуждены жить в больницах и госпиталях и после длительной смены не могут получить полноценное питание, поскольку все заведения общепита закрыты. Для решения этой проблемы в Москве, а следом и в Питере был запущен волонтерский проект «Взаимопомощь», который организует доставку обедов врачам три раза в день. Подробнее о нем в интервью «Реальному времени» рассказала создатель проекта Пати Муртазалиева.

«Из первых рук я знала, что эпидемия будет длиться долго и что в России пик еще не пройден»



— Пати, как у вас появилась идея запустить подобный проект?

— Я работаю в IT-стартапе в Москве. Медицинская тематика меня раньше не занимала. Но я была тесно связана с образовательными и благотворительными проектами. И практики, которые мы сейчас пытаемся реализовать, мне уже были понятны, я знала о форматах таких проектов.

Среди моих близких друзей и родственников много врачей, и я знала, что они сейчас работают в очень тяжелых условиях. Из первых рук я знала, что эпидемия будет длиться долго и что в России пик еще не пройден, что болезнь распространяется очень быстро. Все заведения общепита, столовые и кафе в медицинских учреждениях закрыты. Конечно, медики могли бы приносить еду с собой, но сейчас многих специалистов размещают прямо в больницах или гостиницах на время борьбы с коронавирусом, и они не могут готовить или получать еду из дома. И я предложила своим друзьям и знакомым запустить волонтерский проект, который обеспечит медиков горячим питанием дважды-трижды в день.

— Кто вошел в вашу команду?

— Мы начали две недели назад, и нас сейчас десять человек. Это разные люди — предприниматели, журналисты, маркетологи, представители банковской сферы, IT. Мы работаем удаленно, дистанционно, параллельно со своей основной деятельностью и абсолютно безвозмездно. Также нам помогают люди из других стран. Мы распределили между собой зоны ответственности. Кто-то занимается сайтом, платежной системой, находит спонсоров, работает с поставщиками. Я работаю с больницами.

Комплекты еды в вакуумной упаковке доставляются в больницы ежедневно к началу и концу врачебного дежурства, два или три раза в день в зависимости от графиков смен

— Что конкретно вы делаете?

— Проект состоит из трех элементов. Первый — это забота о врачах, чтобы они получали трехразовое полноценное и сбалансированное питание. Блюда майонезо-, соусо- и джемосодержащие в их меню быть не могут. Обед должен содержать только те блюда, которые не потребуют для переваривания много воды, потому что медики много часов не могут себе позволить сходить в туалет. Меню составляется совместно с врачами-диетологами московских больниц и постоянно модифицируется. Оно проговаривается с каждой больницей-участником инициативы и планируется на неделю.

Комплекты еды в вакуумной упаковке доставляются в больницы ежедневно к началу и концу врачебного дежурства, два или три раза в день в зависимости от графиков смен. Каждое блюдо можно будет разогреть в микроволновке в необходимый момент и употребить в течение одного дня, чтобы исключить даже малейшую возможность того, что еда может испортиться. За две недели нашего существования мы запустили сайт, нашли больницы.

Второй элемент — это малый бизнес, который сейчас терпит убытки. Кафе, рестораны, производители продуктов. Предприниматели, которые согласились сотрудничать с нами, продают нам еду по себестоимости и доставляют обеды в больницы. Это помогает им удержаться на плаву и платить минимальную зарплату своему персоналу. Это для них не прибыль, а только окупаемость расходов и возможность сохранить персонал.

Собственно, персонал, обычные люди, работающие по найму в заведениях общепита, — это третий элемент, мы помогаем им получать какие-то средства к существованию.

— А кто развозит еду по больницам?

— Это возложено на поставщика. Машина должна быть обработана специальным раствором, у человека должны быть маска, перчатки и комбинезон. Очень много требований. Мы не можем привлекать обычных людей, волонтеров. Поставщик гарантирует безопасную доставку в соответствии с нормами и требованиями на данный момент.

В настоящее время мы добываем средства с помощью фандрайзинга. За две недели собрано около 300 тысяч рублей, доставлено около 2 тысяч порций в больницы

«Все это время человек не может снять комбинезон и сходить в туалет, поэтому они работают в памперсах»

— На какие средства покупается еда?

— В настоящее время мы добываем средства с помощью фандрайзинга. За две недели собрано около 300 тысяч рублей, доставлено около 2 тысяч порций в больницы. Собираем пожертвования с помощью краудфандинга у обычных людей и бизнеса, на сайте и в соцсетях. Откликаются в основном наши друзья и родственники. Это личные контакты. Но сейчас мы бросаем свои силы на поиск постоянных партнеров среди крупного бизнеса, потому что понимаем, что у граждан ресурсная подушка тает с каждым днем, и на долгосрочной основе они не смогут поддерживать наш проект.

Мы открыли счет НКО совместно с Ассоциацией производителей пищевой продукции Московского региона, которая нас поддержала. Мы понимаем, что это история двух-трех месяцев. И мы должны дать понять врачам и больницам, что будем о них заботиться такой длительный срок, а также заверить компании малого бизнеса, что сможем обеспечить их заказами.

— Вы работаете только в Москве?

— Пока да. В Питере недавно тоже появилась подобная инициатива, ребята оттуда связывались со мной на днях. Они тоже на основе фандрайзинга самостоятельно находят средства, так как силы кафе и столовых, пекарен и ресторанов, которые вызвались помочь, на исходе. Мы делились моделями и знаниями.

Если кто-то захочет реализовать такой формат в регионах, мы всячески поможем. Но каждый элемент должен быть под контролем — еда, логистика, больницы, координация, поиск поставщиков, проверка сертификатов соответствия.

Мы не идем в другие регионы еще и потому, что в Москве ситуация очень острая. Здесь в режим борьбы с вирусом переведены все больницы-стационары, поэтому есть острая необходимость охвата всех больниц и поликлиник. В регионах, насколько я знаю, еще есть больницы, которые занимаются другими пациентами на ежедневной основе. Конечно, там тоже тяжело.

Фото mos.ru

Многие медики переселяются в больницы, госпитали или живут в гостиницах рядом с больницей. Их смены составляют 12 или 6 часов дежурства подряд

— Вы в связи со своей деятельностью сейчас часто посещаете больницы. В каком состоянии там сейчас медики?

— Многие медики переселяются в больницы, госпитали или живут в гостиницах рядом с больницей. Их смены составляют 12 или 6 часов дежурства подряд. Человек заходит на дежурство в полном обмундировании: комбинезон, маска, перчатки. Все эти часы человек не может снять комбинезон и просто сходить в туалет, поэтому они работают в памперсах. Они рискуют собственным здоровьем не только из-за таких условий, но и контактируя каждый день с тяжелобольными людьми. Когда врач заканчивает дежурство, он полностью без сил. У него еле хватает сил снять свою защитную одежду и что-то съесть, а потом отправиться спать либо в отдельную комнату в больнице, либо в гостиницу. Волонтеры им помогают просто раздеться, дают в руки ложку и еду. У врачей в таком состоянии нет возможности заказать себе еду.

«Все говорят мне, что больница — это обычный работодатель, который не обязан обеспечивать работников едой»

— А больницы, Минздрав не могут обеспечить их обедами?

— Нам детально пришлось изучить законодательство, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что в головах граждан есть такое представление, что о медиках должно позаботиться государство.

Я задавала этот вопрос двум юристам, главным врачам больниц, когда ездила к ним, потому что спонсоры тоже спрашивают нас об этом. И все говорят мне, что больница — это обычный работодатель, который не обязан обеспечивать работников едой. Больница обеспечивает только условиями для принятия пищи и средствами защиты. Тот общепит, который был внутри больницы и арендовал там площади, сейчас закрыт по требованию. Как и столовые и кафе снаружи больницы. Магазинчики мелкие тоже закрыты. Ни врачи, ни медсестры, ни волонтеры не имеют возможности получить еду.

В каждой больнице это решают по-разному. Кто-то из врачей пишет в соцсетях и просит их поддержать. Кто-то ищет спонсоров. Некоторые медики самоорганизовались, арендовали квартиры себе и коллегам вблизи больниц, живут там и заказывают доставку. Но это отдельные инициативы, которые не решают всей проблемы.

Что касается государства, то сейчас все его силы брошены на то, чтобы переоборудовать больницы и найти достаточно средств защиты. В статьях расходов министерства здравоохранения нет обеспечения врачей пищей.

Все говорят мне, что больница — это обычный работодатель, который не обязан обеспечивать работников едой. Больница обеспечивает только условиями для принятия пищи и средствами защиты. Тот общепит, который был внутри больницы и арендовал там площади, сейчас закрыт

— Как решают такую проблему за рубежом?

— И в США, и в Европе есть проекты, которые были инициированы сейчас, или же те проекты, которые уже существовали, быстро трансформировались и адаптировались под ситуацию. Там люди организовались быстрее.

— Почему?

— Потому что у людей в головах нет вопроса, почему они должны помогать врачам. Осознанность людей очень высока. Есть проекты в Штатах, которые за сутки собирают 200 тысяч долларов и могут обеспечить целые госпитали. Есть аналоги в Великобритании, один из таких проектов запустил врач: видя, что нет системы обеспечения медиков, он занялся организацией питания самостоятельно. Во Франции, Италии и Нидерландах тоже есть по несколько проектов.

Когда мы изучали эту тему, то увидели, что таких инициатив очень много, они охватывают большую часть госпиталей и больниц. Они поддерживаются простыми людьми и спонсорами. Нам здесь тоже хотелось бы создать что-то подобное. Пока же нам приходится юридически защищаться и объяснять, почему все это имеет смысл. Но мы должны понимать, что если мы не позаботимся о врачах, то они, заболев, не смогут оказывать нам помощь. У меня в семье уже есть такой случай. О врачах заботились только с помощью маски, мой родственник работал с утра до ночи каждый день без выходных, и сейчас он заболел и лечится дома.

