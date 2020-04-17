Борис Менделевич: «Карантин и самоизоляция — разные режимы»

Колонка доктора, депутата Госдумы о том, почему важно сидеть дома и чем принципиально различаются режимы карантина и самоизоляции

Фото: Максим Платонов

В России число больных COVID-19 перешагнуло отметку в 28 тысяч человек. Чуть ли не еженедельно региональные и федеральные власти принимают новые меры для снижения темпов распространения заболевания. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич в колонке для «Реального времени» подробно рассказывает о различиях режимов самоизоляции и карантина.

Изоляция нужна, чтобы сгладить пик заболеваемости

COVID-19 — инфекционное заболевание, вызванное новым и пока основательно не изученным вирусом SARS-CoV-2. Оно опасно прежде всего быстрыми темпами распространения. Именно в связи с этим правительства многих стран вводят режим, при котором люди минимально будут контактировать друг с другом. Нет, это не снизит число инфицированных, зато поможет сдержать темпы заражения, а значит — даст возможность максимально эффективно лечить тех, кто уже оказался во власти нового коронавируса.

Представьте ситуацию, когда тысячи людей, даже в городе-миллионнике с его развитой инфраструктурой здравоохранения, одновременно заболеют одной инфекцией. Им одновременно понадобится помощь врачей и сложное медицинское оборудование. С таким наплывом справиться очень тяжело — и примером тому служит Италия.

Именно для того, чтобы подобной ситуации не было, принимаются меры по изоляции. Каждая страна, в зависимости от количества заболевших, возможностей здравоохранения, плотности населения и других критериев, принимает решение о том, когда, на какой срок и какие ограничительные меры вводить. В России это карантин и самоизоляция. И это разные режимы!

В чем же различия?

Карантин — это изоляция человека, инфицированного или подозреваемого в возможном заражении коронавирусом. Решение о такой изоляции не добровольное, его принимает должностное лицо (например, врач). Эта мера применяется, когда человек уже болен, но находится на домашнем лечении, контактировал с больными или может быть заражен по какой-то другой причине.

На время его пребывания дома ему выдается больничный лист (в нынешней ситуации электронный). К примеру, 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции людей, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 — и здесь речь идет именно о карантине. В это время человеку вообще нельзя покидать периметра, в котором он изолирован. Ни о каких прогулках в магазин или до мусорных баков с ведром речи не идет. Карантин — более строгая мера, чем режим самоизоляции.

Карантин — более строгая мера, чем режим самоизоляции. Ни о каких прогулках в магазин или до мусорных баков с ведром речи не идет. Фото Максима Платонова

Самоизоляция — режим, который направлен на то, чтобы люди как можно меньше контактировали между собой. Это снижает темпы распространения коронавируса. В таком режиме позволяется выходить в магазин за продуктами, выгулять собаку, вынести мусор. Важно просто свести к минимуму весь физический контакт с другими людьми.

Режим самоизоляции сейчас введен практически по всей стране, и Татарстан стал в этом одним из первых регионов. Он вводится органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании введенного в том или ином субъекте режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Полный перечень условий такого режима определяется региональными властями.

Могут ли штрафовать?

Да, могут, причем под этим есть железная законодательная база. 31 марта президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушения режима и распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Поправки в КоАП вводят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Они касаются и карантина, и самоизоляции — и тот, и другой режимы подразумевают «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». За это граждан могут оштрафовать на 15—40 тыс. руб.; должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., либо приостановить деятельность на 3 месяца. Максимальная санкция для организаций — 500 тыс. руб.

Отдельные меры будут предприняты в отношении нарушителей, чье легкомыслие привело к заражению или смерти других людей: в зависимости от тяжести последствий предусматривается наказание в виде штрафа до 2 млн руб. или лишения свободы на срок до 7 лет.

Поправки в КоАП вводят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Фото Ильи Репина

Почему я должен быть на самоизоляции?



На мой взгляд, каждый человек, ответственно относящийся к своему здоровью и здоровью близких, должен соблюдать режим самоизоляции. И дело не только в экономии на штрафах.

Вирус, как я уже писал, до конца не изучен, и даже среди врачей-вирусологов относительно него существуют разные мнения, начиная от того, надо ли носить маски, и завершая инкубационным периодом. Отдельный вопрос, который часто задают мне, это выработка иммунитета у тех, кто уже переболел. Пока по этому поводу существуют различные мнения: изначально большинство ученых сходились во мнении, что человеку, который однажды переболел коронавирусом, он не страшен. Но сейчас в разных источниках описываются примеры повторного заражения. При этом надо понимать, что причины для этого могут быть разные. К примеру, против одних вирусов иммунитет вырабатывается на всю жизнь. Против других не вырабатывается совсем. Третьи быстро мутируют, и даже выработанный иммунитет оказывается не приспособленным к новому штамму (вспомним грипп, который каждый год изменяется).

Надо осознавать, что максимально точные ответы могут дать только фундаментальные исследования, но пока на них у ученых просто нет времени: очень важно лечить инфицированных и не допустить новых заражений. И в этом каждый из нас может внести свою лепту: соблюдайте правила гигиены и пока оставайтесь дома!