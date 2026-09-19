С начала выборов поступило 367 сообщений о происшествиях

В связи с выявленными нарушениями возбуждено 22 уголовных дела

Фото: Дарья Пинегина

По данным Информационного центра ЦИК России (по состоянию на 19 сентября 2026 года), за последние сутки — 18 сентября — в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями.

Среди них зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма — они были зарегистрированы в 15 регионах страны. В связи с выявленными нарушениями возбуждено 22 уголовных дела; большая часть из них — по статье о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.



Дмитрий Зайцев