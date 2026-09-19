Проект реставрации мечети Маскара номинирован на премию «Золотой Трезини‑2026»

Автор проекта — Объединённая строительная компания. Сейчас эта организация ведёт восстановление ещё двух редких памятников деревянного зодчества в Татарстане

Проект реставрации мечети Маскара — одной из старейших каменных мечетей Татарстана — вошёл в число претендентов на престижную архитектурную премию «Золотой Трезини‑2026». Объект заявлен в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения».

Мечеть возвели в 1791–1793 годах на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева. За образец взяли казанскую мечеть «Марджани». При храме действовало медресе, где учились десятки шакирдов. По воспоминаниям богослова Шигабутдина Марджани, Маскаринская мечеть пользовалась большим авторитетом и была местом служения видных религиозных деятелей.

В начале 1920‑х годов мечеть закрыли, а здание долгие годы использовали для хозяйственных нужд. В 2022 году стартовали масштабные реставрационные работы — они шли в рамках благотворительного проекта «Сохраняем вместе». Торжественное открытие обновлённой мечети состоялось 6 июня 2025 года, в праздник Курбан‑байрам. В церемонии принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В ходе реставрации специалисты выполнили комплекс работ: усилили фундаменты, своды и стены, провели гидрозащиту цоколя и гидрофобизацию кладки. Были воссозданы минарет и шатровое покрытие, отреставрированы фасады, декоративные элементы и лепной декор интерьеров.

Особенность проекта — сочетание классических реставрационных канонов с современными инженерными решениями. В мечети обустроили музейное пространство: отдельный вход позволяет сохранить обособленность сакральной зоны, а сам объект теперь выполняет не только религиозную, но и культурно‑просветительскую функцию.

Автор проекта — Объединённая строительная компания. Сейчас эта организация ведёт восстановление ещё двух редких памятников деревянного зодчества в Татарстане: мечети в селе Асан‑Елга и церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Большое Фролово.

Дмитрий Зайцев